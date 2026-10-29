Der Politik-Podcast der taz Wütende Jugend: Was ist los in Europa?

Marode Schulen, Unterrichtsausfall, steigende Preise und fehlende Perspektiven treiben in Frankreich Hunderttausende junge Menschen auf die Straße. Was als Protest von Schü­le­r:in­nen begann, hat sich zu einer Massenbewegung im ganzen Land ausgeweitet – mit brennenden Autos, geplünderten Geschäften und heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Funke ist auch auf andere europäische Länder übergesprungen und mittlerweile haben sich viele andere den Schü­le­r:in­nen angeschlossen.

Woher kommt die Wut der Jugend? Warum eskalieren die Proteste so schnell? Und wer profitiert politisch davon?

Auch in Deutschland wollen am Wochenende in Dutzenden Städten junge Leute protestieren. Treibt sie das Gleiche an wie die Demonstrierenden in Frankreich? Entsteht möglicherweise eine europäische Protestbewegung gegen die Folgen der jahrelangen neoliberalen Politik, die für einen großen Teil der Bildungsmisere, leere Staatskassen und Kürzungsprogramme verantwortlich ist?

Im Bundestalk der taz sprechen wir über die Ursachen, die politische Sprengkraft und die Folgen der Jugendproteste in Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Dafür spricht Moderatorin Anja Krüger aus dem taz-Parlamentsbüro mit Frankreich-Korrespondentin Christine Longin, taz-Redakteur Christian Jakob und taz-Redakteurin Harriet Wolff.