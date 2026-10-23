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Die Moderator:innen des Bundestalk sitzen an einem Tisch

Der Politik-Podcast der taz Wer bestimmt Israels politische Zukunft?

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Netanjahu oder Neuanfang? Israel wählt ein neues Parlament. Welche Lager kämpfen um die Macht und welche Rolle spielt der 7. Oktober?

Serena Bilanceri
Lisa Schneider
Susanne Knaul
Bernd Pickert
von Serena Bilanceri, Lisa Schneider, Susanne Knaul und Bernd Pickert

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Am 27. Oktober wählt Israel ein neues Parlament. Zum ersten Mal seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 entscheiden die Israelis darüber, ob sie weiterhin von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seiner in Teilen rechtsextremen Koalition regiert werden wollen.

Als Alternative steht Gadi Eisenkot bereit, ein ehemaliger Generalstabschef der israelischen Armee, der sich vor allem als Anti-Netanjahu präsentiert, von dem aber kaum jemand wirklich zu sagen wüsste, wofür er sonst steht.

Welche Blöcke stehen sich gegenüber und welche Rolle spielen die arabischen Parteien? Was wählt man heute als linker Israeli – oder gibt es überhaupt noch welche? Wie hat sich die politische Landschaft Israels durch den 7. Oktober und die anschließenden Militäreinsätze in Gaza, Libanon und Iran verändert? Und welcher Wahlausgang ist wahrscheinlich?

Über all diese Fragen spricht taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert mit der zurzeit in Israel mit Arbeits- und Einreiseverbot belegten Korrespondentin Serena Bilanceri, Nahostredakteurin Lisa Schneider in Tel Aviv und Meinungsredakteurin Susanne Knaul, die bis 2019 als Korrespondentin in Israel gearbeitet hat.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de, Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

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