Das taz lab 2023 im Live-Ticker : Zuversichtlicher Zukunftsblick

Über Krisen lamentieren? Nicht beim taz lab! Politik und Gesellschaft diskutieren live und im Stream über ein hoffnungsvolles Morgen.

Von unsexy Steuern und neoliberalen Kampagnen

9.46 Uhr: „Steuern werden als eine Last geframed, sie sind einfach nicht sexy. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Martyna Linartas. Sie kämpft gegen hartnäckige Wirtschafts-Märchen, aber Millionen fließen dagegen in neoliberale Kommunikationskampagnen, die den Staat als das große Übel zeichnen. „Weil es eben um Milliarden geht“, ergänzt Maurice Höfgen bei „Zur Kasse bitte!“ (ras)

Ist Autofahren nur eine faule Gewohnheit?

9.35 Uhr: „Es ist nicht in Stein gemeißelt, das wir für alles das Auto benutzen. An manchen Stellen ist es nötig, an anderen ist es einfach pure Gewohnheit.“ Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin von Changing Cities, betont im Gespräch mit Verkehrsforscherin Kerstin Stark bei „Die Stadt ohne Autos“, wie wichtig der Ausbau von ÖPNV und Radwegen für eine autofreie Zukunft ist. (SEAN)

Auf unbestimmte Zeit auf engstem Raum

9.20 Uhr: Im Konferenzraum der taz finden alle problemlos Platz. Julian Assange ist dagegen immer noch in einer sechs Quadratmeter großen Zelle eingepfercht. Stella Assange, seine Ehefrau, setzt sich bei der Veranstaltung „Freiheit für Julian Assange“ dafür ein, dass ihr Ehemann endlich aus seinem finsteren Alltag in der Zelle befreit wird. (niv)

Perspektiven für die Linke

9.15 Uhr: Die Linken in der Krise: Putin ist für manche noch immer ein bisschen „Genosse“, sagst Katina Schubert in der taz lab-Podiumsdiskussion „Was würde Rosa tun?“ (kka)

Unliebsame Störgeräusche

9.12 Uhr: Pfeifen wir auf grünen Kapitalismus? Die Diskussion mit Ulrike Herrmann im Mainstream wird diese Frage zu klären versuchen, doch erstmal muss das Pfeifen in der Streaming-Übertragung getilgt werden. Die Technik-Crew sucht eilends nach der Ursache des Pfeiftons. Kurze Zeit später ist das Pfeifen weg, der (grüne) Kapitalismus leider nicht. (taz)

Über die Herausforderungen von Kommunikation

9.00 Uhr: Wissenschaft im Wandel, Wissenschaft zu Krisenzeiten: „Wenn die Kommunikation mit den Behörden nicht reicht, müssen wir mit der Öffentlichkeit reden“, so der Bioinformatiker Gregor Hagedorn. Ein aktuelles Beispiel: „Der Verkehrsminister verstößt gegen die Sektorziele. Das ist ein Skandal!“ (tow)

„Kein Opfer des Schicksals“

8.58 Uhr: „Wir können nicht entscheiden, wie wir fallen. Aber wir können entscheiden, wie wir landen.“ Zuversicht bedeutet für die Journalistin, Aktivistin und Ärztin Gilda Sahebi, sein Schicksal nicht einfach zu akzeptieren, sondern das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen. In ihrem Grußwort definiert sie, was Zuversicht für sie bedeutet. (taz)

Fanfaren und Trompeten!

8:48 Uhr: Das taz lab wird feierlich eröffnet. Ein aufgeregtes Wuseln stellt sich ein. Die Stuhlreihen füllen sich. Es wirkt, als hätte hier vor lauter Vorfreude niemand geschlafen. Der Aufbau ist schon seit gestern Mittag in vollem Gange – und das sieht man: Stände und Bühnen glänzen in der Sonne. (ras)

Statt Regentanz

8.45 Uhr: Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften 12 Grad singt der taz Chor mehrstimmig „Winter is going away/ Summer is coming to stay“. Durch den Besselpark hallt Zuversicht. (taz)

Um 8.30 Uhr geht es los!

7.50 Uhr: Während die Sonne in der Friedrichstraße 21 in Berlin durch die Glasfenster bricht, laufen im Gebäude die letzten Vorbereitungen für den Start des tazlabs – dem großen taz-Kongress. Zum vierzehnten Mal verwandelt sich die taz in einen Raum für Streit, Debatte und Diskussion – diesmal unter dem Motto „Zukunft & Zuversicht“ Zahlreiche Gäste und Referierende sind gerade auf ihrem Weg zum Haus, andere warten vorfreudig hinter ihren Bildschirmen auf den Beginn. In mehr als 100 Veranstaltungen treffen mehr als 250 Menschen – referierend, musizierend, moderierend – aufeinander.

Die tazlab-Organisatorinnen Luisa Faust und Ehmi Bleßmann sprechen um 8.30 Uhr ein Grußwort live aus dem Besselpark. Chefredakteurin Ulrike Winkelmann und Kurator Jan Feddersen heißen alle zum Start digital willkommen. (taz)

Den Live-Ticker mit Inhalt versorgen die taz-Blogger*innen Leonel Richy Andicene, Sean-Elias Ansa, Mattheus Berg, Nanja Boenisch, Julian Bondarenko, Ayeneh Ebtehaj, Rebekka Gebler, Jana Jansen, Lisa Marie Jordan, Yavuz Koçyiğit, Ann-Kathrin Leclère, Clara Löffler, Marlene Moosig, Robin Schmitgen, Raoul Spada, Ella Strübbe, Denize Marta Stutins, Niko Vack, Tobias Westphal.