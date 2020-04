Coronaliberale und Herdenimmunität : Schweden sterben auch

Wer Menschenleben mit Marktkriterien gegenrechnet, schaut derzeit sehnsüchtig nach Norden. Doch das blonde Bullerbü bedient auch ältere Sehnsüchte.

In Schweden laufen die Dinge anders. Wer dort lebt, campt den Sommer über in unberührten Wäldern, um seine Bindung zur Natur wiederzufinden. In Schweden hat der Raubtierkapitalismus noch nicht das Sozial- und Bildungssystem gefressen. Und natürlich reagierte man im hohen Norden auch ganz locker auf die Coronakrise.

Einen Lockdown gab es nicht, ebenso wenig eine Maskenpflicht. Vertrauen statt Restriktionen, das ist der Schwedische Sonderweg™. Der Staats­epide­mio­loge Anders Tegnell sagt: „Wir glauben, wir erreichen mit Freiwilligkeit genauso viel wie andere Länder mit Restriktionen.“

Stimmt das? 2.000 Menschen sind bereits an Covid- 19 verstorben, 16.000 weitere infiziert. Die Intensivbetten der Krankenhäuser sind rar, nicht jeder hat einen Anspruch auf adäquate Behandlung. Menschen über 80, Menschen über 70 mit einer ernsten Vorerkrankung und Menschen über 60 mit zwei Vorerkrankungen, kommen nicht in die Intensivstation, Plätze werden für jüngere Patienten freigehalten.

Wenn US-Republikaner, FDPler oder andere Marktradikale eine Rückkehr zum normalen Leben fordern, schütteln die meisten noch den Kopf. Alte und vor­er­krankte Menschen dem Gott des Kapitalismus zu opfern, nur damit sich der Markt erholt – das will eine Mehrheit bei uns noch nicht. Doch wenn Schweden in den höchsten Gang Laissez-faire schaltet, dann gilt das als mutig und gegen den Mainstream.

Flüsse voller Sojamilch

Diese Doppelmoral lässt sich einfach erklären: Der gemeine Deutsche liebt nichts so sehr wie sein Traumland im Norden. Schweden ist die Utopie all jener, die glauben, man könne alles Unrecht der Welt mit ein bisschen Grüne und SPD wählen beseitigen. In den Flüssen fließt Sojamilch, die Toiletten sind unisex, und trotzdem sind alle so schön blond und blauäugig.

Ist das nicht die Welt, nach der schon unsere Großväter strebten? Heimat, ein bisschen sozialer, ein bisschen blonder und ein bisschen mehr Natur. Deutsche stilisieren Schweden zur sozialdemokratischen Utopie eines Staats. Schweden ist geil, Ende.

Natürlich sind Unisextoiletten toll, keine Frage, aber der Wunsch, nicht an Corona zu sterben, zieht sich durch alle Geschlechter. Schweden ist ein Land wie jedes andere im neoliberal verwüsteten Europa: schlecht ausgerüstete Krankenhäuser, verantwortungslose Bürger und Politiker, denen Kapital wichtiger ist als Menschenleben. Also nennt die Strategie Schwedens bitte nicht mehr Sonderweg, sondern das, was sie ist: Wahnsinn.