Corona in Frankreich: Die demaskierte Exekutive

Todesfälle: In Frankreich sind mittlerweile mehr als 10.000 Menschen an Covid-19 gestorben, die Mehrzahl davon im Krankenhaus. Laut nationaler Gesundheitsdirektion steigt die Zahl der Covid-Patienten in Alten- und Pflegeheimen derzeit so rasch, dass die Personen, die dort am Virus sterben, im Dunkeln bleibt. Mehr als 4.000 Heime haben mindestens einen Covid-Fall. Über 30.000 Patienten sind in Krankenhauspflege, mehr als 7.000 davon auf der Intensivstation. Die Zahl der offiziell gemeldeten Infektionen, über 110.000, sagt wenig aus, da in Frankreich viel weniger getestet wird als in Deutschland.

Sondertransporte: Covid-Patienten, die künstliche Beatmung brauchen, werden mit Sonderzügen oder Hubschraubern in weniger ausgelastete Intensivstationen transportiert. Der Epidemiehöhepunkt ist Behörden zufolge noch nicht erreicht. Mehrere Städte haben deshalb die Ausgangsbeschränkungen verschärft. In Paris geht Joggen in der näheren Wohnungsumgebung nur noch vor 10 Uhr und nach 19 Uhr. Im Elsass sinkt allerdings die Zahl der neu ins Krankenhaus eingelieferten Personen deutlich. (RB)