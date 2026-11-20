Es läuft schon lange nicht mehr rund zwischen der Grünen Jugend und ihrer Mutterpartei. 2024 trat der komplette Vorstand der Nachwuchsorganisation aus, weil ihm der Regierungskurs nicht passte. Die nächste Bundessprecherin, Jette Nietzard, konnte sich nur für ein Jahr halten. Ihren Hang zur Provokation hielten die Grünen nicht aus. Diesen Sommer erhob schließlich die amtierende Doppelspitze der Grünen Jugend schwere Vorwürfe gegen Parteichefin Franziska Brantner: sie spalte die Grünen und fördere den Aufbau einer parallelen Jugendorganisation.

Inzwischen gibt es aber Zeichen der Annäherung: Der Vorwurf der Spaltung ist für den Moment aus der Welt. Mitte November setzten sich Brantner und Luis Bobga für die taz sogar an einen Tisch in ihrem Bundestagsbüro.

taz: Frau Brantner, in Deutschland protestiert die Gen Z. Richten sich diese Proteste nur gegen die Bundesregierung oder fühlen Sie sich auch angesprochen?

Franziska Brantner: Die Bundesregierung trägt zumindest viel dazu bei, dass das Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert. Von den Milliarden aus dem Sondervermögen kommt nicht mal 1 Prozent bei den Schulen an. Da würde ich als junger Mensch auch demonstrieren. Aber auch wir Grüne müssen uns überlegen, ob wir die Generationengerechtigkeit, über Klimaschutz hinaus, genug in den Vordergrund gestellt haben. Im Bundesvorstand fragen wir uns schon länger, wie wir junge Menschen besser erreichen können und bei welchen jungen Menschen es uns besonders schwerfällt.

taz: Welche sind das denn?

Brantner: Wir waren zum Beispiel unter Nicht-Akademikern schon mal besser verankert. Deswegen habe ich in den letzten Monaten viel mit Auszubildenden gesprochen. Auch sonst treffe ich mich wesentlich häufiger mit jungen Menschen.

taz: Herr Bobga, Ihre Augenbrauen sind gerade hochgegangen.

Luis Bobga: Ich kann nur bedingt bestätigen, dass sich der Bundesvorstand viel mit jungen Menschen in der Partei beschäftigt. Vor zwei Jahren ist die damalige Führungsebene der Grünen Jugend ausgetreten. Das lag an Entscheidungen, die gegen grüne Grundwerte gegangen sind – zum Beispiel in der Asylpolitik oder beim Kohleabbau. Die Partei hat das nie ehrlich aufgearbeitet. Zu den Themen der Jugendproteste bräuchte es auch mehr Selbstkritik. Als Grüne Jugend haben wir zum Beispiel schon vor einem Jahr auf dem Parteitag gesagt: Wenn wir das Vertrauen junger Menschen zurückgewinnen wollen, brauchen wir eine klare Haltung gegen die Wehrpflicht. Die haben wir bis heute nicht.

taz: Frau Brantner, auf dem Papier sehen die Grünen die Wehrpflicht kritisch. Von den Schülern, die gegen den Militärdienst demonstrieren, werden sie aber nicht als Verbündete wahrgenommen.

Brantner: Die Situation ist komplex. Und im Unterschied zur Bundesregierung sprechen wir mit und nicht nur über junge Menschen, um unsere Position als Grüne neu zu definieren. Wenn sich die Lage ändert, müssen auch wir neu denken. Was gilt: Wir setzen auf Freiwilligkeit. Ich verstehe junge Menschen, die sagen: „Meine Schule war scheiße, ich kann mir keine Wohnung leisten, wegen KI wackeln meine Jobperspektiven, dem Rentenversprechen glaub' ich nicht mehr – und der Regierung fällt nur ein, dass ich zum Militär soll!?“ Gleichzeitig glaube ich, dass Putin nicht nur die Ukraine zum Ziel hat, sondern die Demokratie in ganz Europa zerstören will. Sein Schattenkrieg gegen uns ist eine offene Bedrohung. Vor der Frage, was es dagegen braucht, werden wir uns nicht drücken.

taz: Herr Bobga, dass es eine Bedrohung durch Russland gibt, finden Sie auch?

Bobga: Ja, das erkennen wir selbstverständlich an. Genauso ist die militärische Unterstützung der Ukraine Konsens.

„Long live Lorenz“, steht auf seinem Shirt. Sie trägt einen Pin mit Deutschland- und EU-Fahne Foto: Stefanie Loos

taz: Gleichzeitig unterstützen Sie Bündnisse gegen die Wehrpflicht und Aufrufe zu den aktuellen Jugendprotesten, in denen diese Bedrohung keine Rolle spielt. Machen Sie es sich da nicht etwas einfach?

Bobga: Im Gegenteil. Einfach würden wir es uns machen, wenn wir uns nicht in solche Bündnisse trauen, weil einige dort die reale Bedrohungslage ignorieren. Dann würden wir es den Falschen überlassen, junge Menschen zu adressieren. Wir gehen da rein mit der klaren Haltung, dass wir an der Seite der Ukraine stehen.

Brantner: Zum Glück geht ihr da rein! Für die Proteste in Frankreich ist nachgewiesen, wie stark russische Bots ihre Narrative verbreitet haben. Es ist besorgniserregend, wie gut das funktioniert. Deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr da so klar seid.

Im Interview: Franziska Brantner 47, ist seit Ende 2024 Bundesvorsitzende der Grünen. Zuvor war sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Seit 2013 ist sie Bundestagsabgeordnete.

Bobga: Wir fühlen uns damit aber allein. Du schließt die Wehrpflicht für die Zukunft nicht aus. Andere Grüne fordern schon jetzt eine Dienstpflicht und ihr als Vorstand unterbindet das nicht. Ich war auf einigen dieser Streiks und habe mit 15-Jährigen gesprochen, die Angst haben, in einem Jahr an die Ostfront zu müssen. Das entspricht zwar nicht der Faktenlage, spiegelt aber ihre Ängste wider. Auf der einen Seite hören sie von SPD und Union, sie müssten bei der Bundeswehr etwas fürs Land leisten. Auf der anderen Seite erzählen ihnen Linke, sie würden zum Kanonenfutter. Dazwischen fehlt eine Stimme, die sagt: Wir sind solidarisch mit der Ukraine und fassen eure Selbstbestimmung trotzdem nicht an.

Im Interview: Luis Bobga 24, ist seit Oktober 2025 Bundessprecher der Grünen Jugend. Dem Vorstand gehörte er zuvor schon ein Jahr als Beisitzer an. Er wuchs in Emsdetten (Nordrhein-Westfalen) auf und saß dort auch für die Grünen im Stadtrat.

Brantner: Ich mache alles, um einen weiteren Krieg zu vermeiden, um unser aller Selbstbestimmung nie derart anfassen zu müssen. Aber wir können doch unsere Sicherheit nicht vom Willen Putins oder einem amerikanischen Präsidenten abhängig machen. Egal welcher Generation wir angehören. Ich werde jungen Leuten deswegen nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Selbstbestimmung kann übrigens auch bedeuten, seine Freiheit verteidigen zu können. Das haben mir gerade junge Menschen aus Litauen gesagt, die ich auf einer Reise nach Vilnius getroffen habe. Was ich aber zusagen kann: Falls es zu einer harten Auseinandersetzung mit Russland kommt, machen wir daraus keine Generationenfrage. Dann werden wir auch die Älteren in die Pflicht nehmen und dafür sorgen, dass auch sie beitragen.

Bobga: Ich verstehe, dass du damit für Gerechtigkeit zwischen den Generationen sorgen willst. Das ist auch gut gemeint. Aber das Gefühl der jungen Generation teilen ja auch viele Ältere: Sie stehen unter Druck und können sich den Alltag immer weniger leisten. Vielen Menschen geht es so. Niemand wird Lust haben, sich von einer Regierung, die ihnen das Leben so schwer macht, zu irgendwas verpflichten zu lassen.

taz: Ausgangspunkt der Gen-Z-Proteste waren Probleme im Bildungssystem. Was müsste der Staat dort denn mehr bieten?

Bobga: Schauen wir uns den Lebensweg junger Personen an: Schon in der Kita herrscht ein Mangel an Erzieher:innen. In der Grundschule ist es Sache der Kommune, ob Kinder ein gutes Frühstück bekommen oder mit hungrigem Magen im Unterricht sitzen. Dann fallen Unterrichtsstunden aus, während der Leistungsdruck, gute Noten zu schreiben, bleibt. Wer auf dem Land lebt und kein Geld für den Führerschein hat, kommt nicht zu seiner Ausbildungsstelle. Wer zum Studium in die Stadt ziehen will, kann sich die Miete nicht leisten. Das sind die Bedingungen, unter denen junge Menschen groß werden.

Brantner: Da kann ich den Frust nachvollziehen. In Mecklenburg-Vorpommern sorgen die Grünen jetzt dafür, dass Azubis 1.000 Euro Jugendförderung erhalten, damit sich wenigstens jeder den Führerschein leisten kann. Außerdem stecken wir in Baden-Württemberg mehr Geld in Wohnheime, egal ob für Studis oder Azubis.

Bobga: Den Azubi-Bonus hat die Grüne Jugend verhandelt.

taz: Die Grünen beziehen sich bei den Schulen immer stolz auf das Startchancen-Programm aus der Ampel-Zeit. Das soll gezielt Brennpunktschulen finanziell unterstützen. Die Mittel reichen aber nicht, um alle Kinder in Armut zu erreichen.

Brantner: Ich finde den Ansatz richtig, weil man zum ersten Mal gesagt hat: Wo mehr Unterstützung nötig ist, gibt es mehr Unterstützung. Deshalb wollen wir das Programm auch ausweiten. Aktuell liegen die meisten geförderten Schulen in Städten. Weniger Geld geht an Schulen im ländlichen Raum, die vielleicht bald schließen müssen. Außerdem ist das Programm relativ komplex wegen des bescheuerten Kooperationsverbots zwischen Ländern und Bund – da versickert viel Geld in umständlichen Verfahren.

Bobga: Ich sehe das im Grunde auch so. Aber Investitionen in Schulen allein reichen nicht. Wenn man sich nur auf Bildung fokussiert, machen am Ende mehr Kinder Abitur und ziehen dann zum Studium weg. Man hat einen sogenannten Braindrain vor Ort: Die Menschen, die dort anpacken können und eine Stadt mitgestalten, fehlen. Bildung ist kein Allheilmittel für soziale Ungerechtigkeit, sondern eine einzelne – wichtige – Maßnahme.

taz: Was wäre das Rezept der Grünen Jugend?

Bobga: Wenn in Deutschland die zwei reichsten Familien so viel Vermögen besitzen wie 42 Millionen Menschen zusammen, dann ist das ein Problem. Die Grünen wollen jetzt Vermögen über 500 Millionen Euro besteuern. Das kann ein erster Schritt sein, aber es reicht nicht. Man müsste schon bei 100 Millionen anfangen.

taz: Die 500 Millionen Euro stehen in einem Antrag des Vorstands für den Parteitag. Warum setzen Sie die Grenze nicht niedriger, Frau Brantner?

Brantner: Zu den Vermögen gehören oft Unternehmen und wir wollen nicht, dass die pleitegehen. Da hängen Jobs dran.

Bobga: Von einer Steuer ab 100 Millionen gehen doch nicht automatisch Unternehmen kaputt. Wer über so ein großes Nettovermögen verfügt, besitzt wohl ausreichend liquide Mittel oder kann sie kurzfristig beschaffen, um die Steuerlast zu decken, ohne den Geschäftsbetrieb zu stören.

Brantner: Wir haben das intensiv geprüft. Wer über ein hohes Vermögen viel Geld verdient, soll davon mehr Steuern zahlen. Aber ab einem gewissen Punkt geht es an die Substanz der Unternehmen. Das ist in der aktuellen wirtschaftlichen Situation besonders gefährlich.

Bobga: Bei einer Besteuerung von 2 Prozent schon ab 100 Millionen hätte man in etwa 6 Milliarden Euro Mehreinnahmen im Vergleich zu einer Besteuerung ab 500 Millionen.

Brantner: Die Gefahr des Verlusts der Arbeitsplätze steht den möglichen Mehreinnahmen gegenüber. Dafür hat man dann auch noch einen riesigen bürokratischen Aufwand.

Bobga: Ich finde 6 Milliarden Mehreinnahmen nicht marginal und dass davon Arbeitsplätze verloren gehen, ist die gleiche Panikmache, die man aus Unionskreisen häufig hört. Schade.

Brantner: Die Vermögen oben zu deckeln, ist aber auch nicht alles, was man gegen Ungleichheit machen kann.

taz: Was noch?

Brantner: Unten muss man Menschen auch wieder ermöglichen, Vermögen aufzubauen. Zum Beispiel, indem sich junge Menschen wieder Wohneigentum leisten können.

Bobga: Eigentum ist nicht die zentrale Frage, die junge Menschen bewegt. Wer nicht weiß, ob er die nächste Mieterhöhung zahlen kann, braucht erst mal dafür eine klare Lösung.

Brantner: Das ist kein Entweder-oder. In anderen europäischen Ländern gibt es Mietkauf-Modelle für junge Leute, die niedrigere Mieten und Eigentum ermöglichen. Es gäbe auch Möglichkeiten, die Spekulation mit Grund und Boden endlich zu stoppen, zum Beispiel durch andere Bilanzregeln. So eine neue Bodenpolitik wäre für mich ein viel radikalerer Weg als beispielsweise ein Mietpreisdeckel, der kurzfristig helfen kann wie ein Pflaster, aber nicht an die Ursachen der hohen Preise geht.

Bobga: Wenn man etwas als Pflaster abtut, das Entlastung im Alltag bringen würde, ist man relativ weit weg von den Menschen. Das erlebe ich bei den Grünen oft. Wenn wir über die Klimakrise sprechen, haben alle in der Partei eine riesengroße Drastik: Die Erde brennt und wir haben nicht mal mehr zwei Jahre, um die Weichen zu stellen. Das ist auch richtig. Bei Bezahlbarkeitsthemen ist das Gefühl eher: Na ja, wir schauen mal, was in Zukunft langfristig möglich ist. Dabei brauchen die Menschen doch auch jetzt Lösungen. Ähnlich fehlt mir beim Thema Rassismus Klarheit in der Partei.

taz: Wie meinen Sie das?

Bobga: Vor anderthalb Jahren hat die Polizei in Oldenburg Lorenz erschossen – einen schwarzen Jugendlichen, der ein Jahr jünger war als ich. Bei der Gedenkveranstaltung dieses Jahr war ich alleine neben einer einzigen Bundestagsabgeordneten und ein paar lokalen Grünen. Parallel sehe ich auf meinem Instagram-Feed, wie die gesamte erste Reihe der Partei an diesem Wochenende mit schönen Plakaten und sonnigen Bildern für die Energiewende auf die Straße geht. Kein einziger Post von irgendwem zu Oldenburg und Lorenz – daran wird klar: Das war euch wichtiger. Ich habe nach Oldenburg auch vermisst, dass irgendein Grüner den institutionellen Rassismus in der Polizei als Ursache benennt.

Ein anderes Beispiel: Wenn Innenminister Dobrindt nach den ersten Gen-Z-Protesten von einem „migrantischen Milieu“ spricht, dann heißt es in der Partei nur: Das ist nicht in Ordnung, man muss das differenziert betrachten. Ich erlebe eine sehr starke Abwehrhaltung, in der Partei über Rassismus zu sprechen.

taz: Frau Brantner, stimmt das?

Brantner: Erstmal: Ich finde gut, dass ihr damals in Oldenburg wart. Das ist das richtige Zeichen gewesen. Und zu Dobrindt: Ich habe ihn scharf dafür kritisiert.

Bobga: Ja, du hast ihn kritisiert. Aber das Wort „Rassismus“ scheint in der Partei keiner zu kennen.

Brantner: Ich fand unsäglich, was Dobrindt da gemacht hat.

Bobga: Unsäglich …

Brantner: Ja. Diese Aussage bedient rassistische Stereotype. Trotzdem finde ich es falsch, die CDU mit der AfD in die gleiche Ecke zu stellen oder existierende Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft nicht anzusprechen – wie zum Beispiel patriarchale, autoritäre Strukturen von Herkunftsgesellschaften.

Bobga: Wenn wir Vertrauen in der jüngeren Generation zurückgewinnen wollen, dürfen wir nicht vergessen: In meiner Altersgruppe haben fast 50 Prozent eine Migrationsgeschichte. Dort gibt es oft den Eindruck: Die Grünen trauen sich nicht, klar genug Position für uns zu beziehen. Das ist für junge Menschen schwer auszuhalten. Und Dobrindts Aussage rassistisch zu nennen, hat auch nichts damit zu tun, die AfD und die CDU in dieselbe Ecke zu stellen. Das ist eine sachliche Beschreibung.

Brantner: Das stimmt, vielen Älteren fehlt die Wahrnehmung und das Wissen, dass die Hälfte der jungen Menschen heute einen Migrationshintergrund hat, und dass die junge Generation wesentlich vielfältiger ist als noch mein Jahrgang. Dass wir als Gesellschaft ein vielfältiges Wir geworden sind, heißt eben auch Kontroversen miteinander zu führen und nicht über Menschen mit Migrationshintergrund als die anderen zu sprechen. Das ist der große Fortschritt der vergangenen Jahre. Den gilt es zu verteidigen.