Es ist kalt am Freitagabend. Trotzdem versammeln sich einige Tausend junge Menschen vor dem Dammtorbahnhof, schwenken Fahnen, hüpfen, hören Redebeiträge vom Lautsprecherwagen. Immer wieder drängen sich Jugendliche durch die Menge. Sie bieten den wartenden Wasserflaschen und Snacks an, helfen mit Pflastern und Taschentüchern aus, als jemand blutet.

Die Jugendbewegung „GenZ regelt“ hatte zum Protest aufgerufen, gegen die Wehrpflicht, Kürzungen im Bildungsbereich und den Rechtsruck. Die Stimmung ist gut, und trotzdem ist die Wut der Jugendlichen ist zu spüren – und zu hören. Lautstark und anhaltend rufen sie Parolen, fordern „Merz muss weg“ und „Kein Mensch, kein Cent der Bundeswehr“.

Die Demo verläuft ohne große Zwischenfälle. Einige Böller und Pyrotechnik werden gezündet, aber es bleibt ruhig. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot dabei. Zahlreiche Hundertschaften begleiten den Demozug, in den Seitenstraßen reihen sich die Einsatzfahrzeuge aneinander. Sogar mehrere Wasserwerfer fahren auf. Die Endkundgebung auf dem Neuen Pferdemarkt ist von fünf Wasserwerfern umstellt. Im Hintergrund stehen Räumpanzer bereit.

Aber die Demo bleibt bis zu ihrem offiziellen Ende friedlich. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierunkt haben schon viele den Ort des Geschehens schon verlassen, als eine kleine Gruppe eine Polizeikette durchbricht und ins abgesperrte Schanzenviertel eindringt. Ein paar Baustellen-Absperrungen fliegen auf die Straße, eine Mülltonne brennt. Die Polizei setzt einige Menschen fest.

Nach den GenZ-Demo: Ganz am Schluss noch ein wenig Schanzenviertel-Folklore Foto: Christian Charisius/dpa

Die Demonstration war in Hamburg mit Anspannung erwartet worden. Innensenator Andy Grote (SPD) hatte via Hamburger Abendblatt vor einer Teilnahme gewarnt, weil Linksextremisten dort „das Ruder fest in der Hand“ hätten. Zur ersten Konfrontation war es schon in den Tagen zuvor gekommen: Die Hamburger Polizei hatte Gefährderansprachen bei Personen durchgeführt, die bei den Auseinandersetzungen der „GenZ regelt“-Demo an Halloween erfasst wurden.

Mit solchen Gefährderansprachen will die Polizei „die betreffenden Personen frühzeitig und unmittelbar mit der polizeilichen Bewertung ihrer bisherigen Erkenntnisse“ konfrontieren, teilte die Pressestelle der Polizei Hamburg auf taz-Anfrage mit. Erneute Straftaten sollten dadurch verhindert werden.

Die Hamburger Ortsgruppe von „GenZ regelt“ kritisierte diese Gefährderansprachen auf Instagram als „rassistisch motiviert“. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Lars Osburg reagierte in einer Pressemitteilung empört. Die Gruppe solle „Beweise“ dafür vorlegen.

Streik auch an der Uni

Begonnen hattte der europaweite Jugendstreiktag in Hamburg schon um 9:30 Uhr an der Uni. Studierende zogen vom Campus zum Treffpunkt der Demonstration des Schulstreiks gegen die Wehrpflicht.

Schon seit Dienstagmorgen halten Studierende den Hörsaal der Sozialökonomie besetzt, um sich gegen die Kürzungen an der Uni, gegen die Wehrpflicht und für die Einführung einer fakultätsübergreifenden Zivilklausel einzusetzen, nach der an der Uni keine militärische Forschung betrieben werden dürfte.

 Wir arbeiten zwar an einer Exzellenzuni, aber die Arbeitsbedingungen sind alles andere als exzellent Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe

Eine solche gibt es an der Uni Hamburg bislang nur an der mathematisch-natuwissenschaftlichen Fakultät. Erst Anfang November hatte der Senat der Universität Kassel die Zivilklausel abgeschafft – obwohl die Mehrheit der Studierenden in einer Urabstimmung für den Erhalt der Klausel gestimmt hatte.

Am Mittwoch hatten die Hamburger Studierenden das Uni-Präsidium eingeladen, um ihre Forderungen zu stellen. Die Beteiligung war groß: Mehrere Fachschaftsräte und Beschäftigte der Uni solidarisierten sich mit den Besetzer*innen. Die Kürzungen an der Uni belasten sie alle. „Wir arbeiten zwar an einer Exzellenzuni, aber die Arbeitsbedingungen sind alles andere als exzellent“, sagte ein Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe.

Uni-Präsident hört zu, will aber nicht mitmachen

„Ich nehme die Wut wahr“, sagte Uni-Präsident Hauke Heekeren, „Die spürt man hier im Raum.“ Auf einem Transparent, das die Studierenden aufgehängt hatten, konnte er das überarbeitete Motto der Uni lesen: statt „Der Forschung, der Lehre, der Bildung“ heißt es dort „Der Befristung, der Prekarität, der Überbelastung“.

Die Studierenden im Publikum forderten Heekeren mehrfach auf, sich öffentlich solidarisch zu positionieren und an den Protesten zu beteiligen. Dem wich Heekeren mit Verweis auf die unterschiedlichen Rollen von Studierenden und Präsidium zunehmend patzig aus.

Am 26. November soll eine gemeinsame Demonstration der Hamburger Hochschulen gegen die Kürzungen an den Hochschulen stattfinden.

Am Streiktag am Freitag trafen die Studierenden am Hauptbahnhof auf Zubringerdemos der anderen Hochschulen und Schulen aller Hamburger Bezirke. Nach Angaben des Schulstreikündnisses nahmen in Hamburg etwa 5.000 Menschen an der Demo teil. Das Bündnis hatte im Rahmen des internationalen „Youth Strike“ zum Protest gegen Sozialabbau, Kürzungen im Bildungssystem und die Wehrpflicht aufgerufen.

Gegen Kapital, „Zionismus“ und die CDU

In Bremen versammelten sich am Freitagmittag 2.000 Menschen vorm Hauptbahnhof. Die meisten von sind ihnen jung, Gen-Z eben, aber nicht alle. Die „Omas gegen Rechts“ stehen mittendrin, das Friedensforum verteilt Flyer, eine kleine Gruppe Grund­schü­le­r*in­nen singt. Ein Orchester, begleitet von einem Chor, spielt „El Pueblo Unido“, „Die Internationale“ und „The Hanging Tree“, den Soundtrack aus der Panem-Filmreihe.

Die Noten haben sie vom Pariser „Orchestre du nouveau monde“ bekommen, welches, angeleitet von dem 25-jährigen Etienne Jarrier, auf den französischen Jugendprotesten spielt. Inspiriert von diesem Vorbild haben sich vor knapp einem Monat Studierende der unterschiedlichen Hochschulen zusammengetan, um auch in Bremen zu spielen.

Der „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, der schon um 10 Uhr begonnen hat, stößt dazu. Die Demonstration läuft durch die Innenstadt: vorne die Schüler*innen, weiter hinten und etwas leiser der Studierendenblock. „Leute, seid ihr eingeschlafen?“ Eine junge Frau, 18 Jahre alt, blaue Adidasjacke, blondierte Haare, schreit in ein Megafon. „Scheiß-USA, Scheiß-Israel…“, die Demo fällt mit ein: „…von Palästina bis Bremen im Widerstand, gegen Kapital und Zionismus, wir kämpfen international!“ Die Demo ist laut, viele Sprechchöre beziehen sich auf Palästina, ebenso die Transparente, Plakate und Flaggen. Aber es geht auch ums große Ganze: gegen die Kriege, gegen die Wehrpflicht, gegen das Patriarchat, gegen Kürzungen und Inflation.

Habemus CDU: Vor der Parteizentrale steigt blauer Rauch auf Foto: Amanda Böhm

Und gegen die CDU, vor deren Parteibüro die Demo zum Halt kommt. „Nein, hier wird es keine Aktionen gegen die CDU geben“, sagt ein Polizist laut. Gibt es wohl: Die ersten Reihen vermummen sich. Lila Rauch steigt in die Luft, während sich der vorderste Block mit Transparenten und Planen von allen Seiten abschirmt. Die Polizei holt Verstärkung. Vereinzelt werden Pyros gezündet und schließlich mehrere Farbeier auf das Parteibüro geworfen. Rote Farbe tropft von der Fassade auf die Uniform eines Polizisten.

Im dem Nachbargebäude wird ein Fenster aufgerissen, „Scheiß-Terrorpack!“, ruft jemand heraus. Die Polizei filmt die ersten Reihen, die nach und nach die Transparente wieder herunternehmen: Der Schü­le­r*in­nen­block kommt darunter zum Vorschein. Nach ein paar Minuten darf die Demo weitergehen.