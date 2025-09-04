piwik no script img

taz zahl ich

Autoindustrie bedroht aus ChinaKaum Saft aus rein europäischen Batterien

Produzenten kommen fast nur noch aus China und Korea. Das gefährdet laut einer Studie die Souveränität und die Versorgungssicherheit hiesiger Autokonzerne.

Sicht von oben auf eine Batterieeinheit, bereit zum Einbau in ein E-Fahrzeug
Batterien aus heimischer Produktion gibt es kaum, die meisten sind chinesische Importware Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Kai Schöneberg
Von Kai Schöneberg

Berlin taz | Kurz vor der Eröffnung der Automesse IAA in München weist eine neue Studie auf eine große Schwäche von Europas Fahrzeugindustrie hin: Die Abhängigkeit von E-Auto-Batterien aus China gefährdet nach Einschätzung der Unternehmensberatung Deloitte sowohl die technologische Souveränität als auch die Versorgungssicherheit hiesiger Hersteller. Nach Deloitte-Berechnungen stammten 2024 lediglich 13 Prozent der weltweit hergestellten Batterien aus europäischen Fabriken, doch dabei handelte es sich zum allergrößten Teil (97 Prozent) um Zweigwerke chinesischer und südkoreanischer Hersteller. Lediglich ein einziger Hersteller in der EU produzierte laut Studie eigene Batterien – und auch nur für den Eigengebrauch. 70 Prozent der weltweit hergestellten E-Auto-Batterien kommen laut Deloitte derzeit aus China.

Dabei dürfte der Umsatz mit E-Auto-Batterien allein in Europa von 2024 bis 2030 von gut 16 auf 54 Milliarden Euro steigen. Weltweit ziehe der Elektroanteil an allen verkauften Pkws zeitgleich von 18 auf 43 Prozent an. Wenn Europa nicht aufhole, könnte das erwartete Wachstum des E-Auto-Markts die Abhängigkeit von Herstellern aus China und anderen asiatischen Ländern noch zementieren.

Um eine mitbestimmende Rolle auf dem Weltmarkt zu spielen, müsste der europäische Weltmarktanteil an der E-Auto-Batterieproduktion jedoch bei mindestens 40 Prozent liegen. Das sei wichtig, denn: „Als teuerste Komponente bestimmt die Batterie den Preis, die Fahrzeugleistung und die Reichweite“, so Deloitte.

Die asiatischen Produzenten hätten mittlerweile eine „regionale Monopolisierung“ des Weltmarkts erreicht. Damit einhergehen könnte im schlechtesten Fall auch ein beschränkter Zugang zu moderner Batterietechnologie. Die Autoren verweisen mit Sorge auf die zahlreichen gescheiterten oder verschobenen Baupläne europäischer Batteriefabriken. Prominentestes Beispiel in Deutschland ist die Pleite des schwedischen Herstellers Northvolt, der in Schleswig-Holstein bereits mit dem Bau einer großen Fabrik begonnen hatte.

IAA mit 750 Herstellern

Mit rund 750 Ausstellern soll vom kommenden Dienstag bis Sonntag die IAA in München stattfinden, eine der größten Autoshows Europas. Nicht mehr dabei: der schwächelnde US-Autobauer Tesla, dafür aber der Technologieriese Google und die immer selbstbewusster auftretenden Hersteller aus China. 116 sollen es werden. Der derzeit größte E-Autobauer BYD weltweit ist ebenso vertreten wie der Hersteller Chery, der die Gründung deutscher Niederlassungen seiner Tochtermarken Omoda und Jaecoo ankündigte.

Attac will am Dienstag einen Autosaurus im Münchener Messesee versenken

Und natürlich die deutschen Konzerne, die nach Jahren der Stagnation wieder aufholen wollen. Mercedes kündigte an, auf der IAA nichts weniger als eine „neue Ära der Elektromobilität“ einläuten zu wollen – unter anderem mit der Weltpremiere des Elektro-SUV GLC. BMW wiederum nannte den neuen mittelgroßen SUV iX3 „eine der bedeutendsten Modellneuheiten“ in der Geschichte des Konzerns. Der VW-Konzern setzt derweil auf erschwinglichere Elektromodelle „für alle“. Dafür wird der ID.2 auf der IAA als ID.Polo vorgestellt.

Daran, dass die Zukunft der Branche maßgeblich von Elektromotoren angetrieben wird, gibt es nach Einschätzung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer keinen Zweifel mehr. „Das schräge Vorurteil, die deutschen Autobauer hätten die Elektromobilität verschlafen, geht schon lange an der Realität vorbei“, betont er und hebt hervor, dass sich die Preisschere zwischen E-Autos und Verbrennern in diesem Jahr bereits deutlich verringert habe.

Begleitet wird die IAA erneut von Protesten. So will etwa Attac am Dienstag einen „Autosaurus“ im Münchener Messesee versenken. Für Samstag kommender Woche ist eine Demonstration des Bündnisses „#noIAA“ geplant.

BMW-Chef Oliver Zipse hat indes den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigten Autogipfel im Kanzleramt begrüßt. „Wir kommen aus einer Zeit, in der die Industrieposition eigentlich nicht wahrgenommen wurde“, sagte Zipse dem Portal Politico. Von der Politik forderte der Unternehmenschef bessere Rahmenbedingungen, etwa bei der Ladeinfrastruktur und beim Strompreis. „Das können wir nicht komplett alleine machen.“

Kaufprämien dagegen lehnte der BMW-Chef ab: „Wir sind immer gegen Kaufprämien, es ist eine Verzerrung des Marktes. Sobald die Politik sie nämlich rausnimmt, bricht der Markt zusammen. Das haben wir live in Deutschland erlebt.“ Merz hatte am Mittwochabend nach dem Koalitionsgipfel im Kanzleramt einen Stahl- und einen Autogipfel angekündigt. Die Autoindustrie leide derzeit „massiv“. (mit Agenturen)

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Verkehrswende #Batterien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schriftzug von Northvolt

Übernahme von Northvolt in Schweden

Optimismus kann nicht schaden

Kommentar von Anne Diekhoff
Ein Tech-Start-up aus Kalifornien will kaufen, was von Northvolt noch übrig ist. Das sollte optimistisch stimmen, nicht zweifeln lassen.
Baustelle der Northvolt Drei Gigafactory

Nach Northvolt-Pleite in Dithmarschen

Batteriefabrik lebt doch

Eine US-Firma will das Baugelände der insolventen Batterie-Firma Northvolt kaufen. Die investierten Steuermillionen dürften dennoch verloren sein.
Von Esther Geißlinger
Eine Person im weißen Schutzanzug geht Geräten vorbei

EU-Subventionen für Elektromobilität

Es braucht nachhaltige Batteriefabriken

Europa fördert Werke für Elektromobilität, die Umweltstandards reißen. Das Know-how bleibt in Asien. ExpertInnen fordern eine neue Subventionssystematik.
Von Kai Schöneberg

klimawandel

Ein fliegender Storch vor blauem Himmel

Sehnsucht nach einer besseren Welt

Einfach mal machen

Kolumne Schlagloch von Mathias Greffrath
Die Zeit ist reif für ein mutiges grün-rotes Comeback. Utopisch? Nein, man kann etwas verändern, wenn man erst einmal anfängt, zumindest im Kleinen.

4.9.2025

Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine

Klimakrise und Verkehr

Ein Plan auf vier Säulen

Gastkommentar von Gurpari Kaur
Die Mobilitätswende ist nötig wegen der Klimakrise – und weil der Verkehr vor dem Kollaps steht. Gerade beim Digitalen ist noch viel Luft nach oben.

4.9.2025

Goldene reife Weizenähren in Großaufnahme vor blauem Himmel

Versorgung mit Lebensmitteln

Die deutsche Ernte 2025 fällt gut aus

Die Landwirtschaft klagt trotz guten Ergebnisses über die widrigen Klima­bedingungen. Agrarminister Rainer will sie durch weniger Ökoregeln entlasten.
Von Susanne Schwarz

3.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

2

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

3

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

4

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

5

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

6

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme