Ausblick aufs Wahljahr: Grün-Rot-Rot oder Friedrich Merz?

Nach 2020 kommt 2021, so viel ist sicher. Und sonst? Die erste Ausgabe des Jahres widmet sich den großen und kleinen „Danachs“: Helge Schneider beantwortet 49 Fragen, eine Reporterin besucht zwei Frauen, die an Spätfolgen einer Covid-19-Infektion leiden. Außerdem in der taz am wochenende vom 2. Januar 2021: alles zu nach dem Sex, nach dem Essen, nach dem Büro und nach der Geschichte. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.