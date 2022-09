AfD-Delegation will in den Donbass reisen : Putins Helfer im Kriegsgebiet

Abgeordnete der AfD wollen auf Einladung Russlands in die Ostukraine reisen. Der ukrainische Botschafter Melnyk ist empört, Teile der AfD ebenfalls.

BERLIN taz | Während erneut Bilder von Massengräbern um die Welt gehen und von russischen Kriegsverbrechen nach dem Überfall auf die Ukraine zeugen, stützen Abgeordnete der extrem rechten AfD weiter Putins Propaganda: Mehrere AfD-Abgeordnete sind derzeit offenbar unterwegs nach Russland, um von dort aus in russisch besetzte Gebiete im Donbass zu reisen.

Einen entsprechenden Bericht der geopolitischen Nicht-Regierungsorganisation „Robert Lansing Institute“ bestätigte am späten Montagnachmittag der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christian Blex (AfD) auf seinem Facebook- und seinem Telegram-Kanal. Ebenso bestätigten der Co-Landeschef aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, sowie Daniel Wald, beide Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt, annähernd zeitgleich die Reise. Anfragen der taz zu Details ließen die Abgeordneten unbeantwortet.

Angesichts der jüngsten Berichte von Massengräbern bei Isjum besonders perfide: Blex schreibt, die Abgeordneten wollten versuchen, sich „direkt vor Ort ein konkretes Bild der humanitären Situation der Menschen in der Donbass-Region zu machen“ und postete dazu eine Anstecknadel mit einer deutschen und einer russischen Fahne. Die Reise findet offenkundig auf freundliche Einladung von Russland statt. Denn bevor es in die Ukraine gehen soll, werde er gemeinsam mit Tillschneider und Wald in die Russische Föderation reisen, schreibt Blex weiter. Laut dem Bericht des „Robert Lansing Institute“ soll die bevorstehende Reise gar unter der Schirmherrschaft des russischen Militärgeheimdienstes stattfinden.

Tillschneider und Wald verschickten ihre Mitteilung zur Reise über die AfD-Fraktion im Landtag und machten darin wie auch Blex Stimmung gegen Medien hierzulande: „Um sich ein eigenes Bild der humanitären Lage zu machen, jenseits der in Kritik stehenden Berichterstattung insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, bereise die „länderübergreifende Delegation“ in den nächsten Tagen Russland und plane auch einen Besuch in der Ostukraine.

Ablenkung von russischen Kriegsverbrechen

Nach Infos der NGO, die sich selbst als „eine überparteiliche, gemeinnützige Forschungsorganisation für öffentliche Politik“ bezeichnet, wollten die AfD-Politiker vom 20. bis zum 28. September Teile des russisch besetzten Donbass besuchen – unter der Aufsicht und Koordination des russischen Militärgeheimdienstes. Die Organisation berief sich auf Angaben von Blex vom 12. September, die zunächst nicht verifizierbar waren. Demnach sollte die Delegation ins russische Rostow am Don fliegen und von dort aus in die besetzten Donbass-Gebiete reisen. Die NGO schätzt, dass der Besuch russischen Propagandazwecken dienen soll – wohl auch, um von russischen Kriegsverbrechen abzulenken und mit Desinformationen westliche Militärhilfen zu erschweren.

Die mitreisenden AfD-Abgeordneten sind auch aus der Vergangenheit bekannt für prorussische Positionen: Sie zählen zum extrem rechten Netzwerk um Björn Höcke und haben sich auf dem vergangenen AfD-Bundesparteitag für eine russlandfreundliche Europa-Resolution starkgemacht, über die sich der Parteitag heftig zerstritten hatte. Auch Tillschneider fällt nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine anhaltend mit putinfreundlichen Äußerungen auf. In der Nacht des Überfalls twitterte er gar noch, dass Russland sich nur verteidige.

Der noch bis Mitte Oktober im Amt befindliche ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte den Bericht der NGO bereits einige Stunden zuvor geteilt. Der scheidende Diplomat forderte ein Einschreiten und machte das Bundesamt für Verfassungsschutz auf den NGO-Bericht aufmerksam. Eine taz-Anfrage ans Innenministerium blieb bislang unbeantwortet. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz wollte man sich nicht dazu äußern, nehme den Vorgang aber zur Kenntnis, hieß es auf taz-Anfrage.

Die AfD-Verbindungen nach Russland kritisierte Melnyk in gewohnt scharfem Ton: So schrieb er dem sachsen-anhaltischen Landeschef Martin Reichardt: „Sie und ihre AfD als fünfte Kolonne Putins in Deutschland befeuern mit Ihrer Kreml-Propaganda die russische Aggression gegen das ukrainische Volk. Sie sollen Ihre Kauleiste zumachen, Sie Kriegsverbrecher-Verharmloser“, twitterte Melnyk, nachdem Reichardt ihn zuvor als „undankbarer Bettler“ in der jüngsten Debatte um Waffenlieferungen bezeichnet hatte.

Empörung auch innerhalb der AfD

Aber auch innerhalb der AfD sorgt die Reise ihrer Abgeordneten für große Verwerfungen: Der Vorsitzende des Landesverbands Nordrhein-Westfalen, Martin Vincentz, ließ auf taz-Anfrage zur Reise mitteilen: „Das ist mit keinem Parteigremium abgesprochen. Es handelt sich um eine Privatreise.“ Zumindest aber Tillschneider und Wald genießen trotz der Reise offenbar Rückhalt in ihrer Fraktion – schließlich verschickten sie ihre Mitteilung zur Reise über deren Presseverteiler. Tillschneider ist außerdem Co-Fraktionschef.

Andererseits war aus Parteikreisen durchaus auch heftigere Kritik bis hin zu Empörung und Forderungen nach Disziplinarmaßnahmen zu hören. Am Dienstagabend befasste sich auch der Bundesvorstand mit der Reise. Dieser war offenbar ebenso überrascht wie den Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen.

Es ist nicht das erste Mal, dass AfD-Abgeordnete versuchen, russische Positionen und Propaganda zu legitimieren. In der Vergangenheit reisten bereits verschiedene AfD-Politiker unter anderem auf die Krim, um dortige Wahlen als Pseudo-Wahlbeobachter*innen zu bezeugen, teilweise offenbar durch den Kreml finanziert, was illegal sein kann. Blex etwa reiste bereits 2018 auf die von Russland annektierte Krim.

Auch gaben diverse AfD-Politiker trotz Putins Angriffskrieg russischen Staatsmedien wiederholt Interviews. In einem solchen behauptete der Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt unter anderem, dass Deutschland ein Unrechtsstaat sei.

Für Putin sind internationale Verbindungen insbesondere zu extrem rechten bis rechtspopulistischen Strömungen und Parteien ein Mittel, um westliche Demokratien zu untergraben, schätzen Ex­per­t*in­nen. Einige AfD-Politiker wiederum sehen im autoritären Russland unter Putin einen Gegenentwurf für die von ihnen abgelehnte offene Gesellschaft im Westen.

Auch die AfD-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel besuchten in der Vergangenheit Russland, ersterer sogar wiederholt. Dort ließen sie sich bisweilen wie bei einem Staatsbesuch hofieren. In der Energiekrise setzt die AfD auch ganz offiziell auf putinfreundliche Forderungen, wie etwa das Ende der Sanktionen gegen Russland und die Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream II.