+++ Live-Ticker zur Europawahl 2024 +++ : 360 Millionen Stimmen

In den 26 EU-Mitgliedsstaaten sind die Wahlberechtigten dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In Deutschland sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet.

Von der Leyen hat in Niedersachsen Stimme abgegeben

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Sonntag in Burgdorf bei Hannover ihre Stimme zur Europawahl abgegeben. Von der Leyen rief im Anschluss nochmals zur Beteiligung an der Wahl auf. „Lassen Sie uns die Macht unserer Demokratie zeigen“, schrieb die deutsche Politikerin im Internetdienst X. „Lassen Sie uns Europa, unser gemeinsames Zuhause, stärker machen als je zuvor.“

In Deutschland und mehreren anderen Staaten öffneten am Sonntagmorgen die Wahllokale für die Wahl des EU-Parlaments. Die Europawahl begann in manchen Ländern aber bereits am Donnerstag. Insgesamt sind mehr als 360 Millionen Europäer zu dem Urnengang aufgerufen, um 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments zu bestimmen.

In Deutschland dürfen 65 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben – unter ihnen auch gut vier Millionen Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten, die in Deutschland leben. Erstmals dürfen hierzulande auch Wählerinnen und Wähler im Alter von 16 und 17 Jahren teilnehmen – dies betrifft laut Statistischem Bundesamt rund 1,4 Millionen Menschen. (taz/afp/dpa)

Spaniens Ultrakatholiken beten für die EU-Wahl

Auch Spaniens Ultrakatholiken tragen ihren Teil zur Europawahl bei. Sie beten am heutigen Wahltag im Zentrum Madris in der Calle Ferraz nur wenige Meter vom Sitz der PSOE, Partei des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in Madrid einen „Rosenkranz für Spanien und den Schutz des katholischen Glaubens in der Welt“.

Bereits am Vorabend der Wahl waren Dutzende Gläubige zum öffentlichen Gebet zusammengekommen. Und das obwohl eigentlich der Tag vor einem Urnengang in Spanien als „Tag des Nachdenkens“ gilt und alle politischen Veranstaltungen untersagt sind. Die Wahlkommission verbot deshalb auch das öffentliche Beten.

Das Oberlandesgericht Madrid hob diese Anordnung auf. Beten für Spanien sei keine politische Kundgebung. Der federführende Richter gehört zum Umfeld der rechten Oppositionspartei Partido Popular. Bereits vergangenen Winter beteten die Ultrakatholiken unweit des PSOE-Sitzes. Sie waren fester Bestandteil der allabendlichen Proteste der Rechten und Rechtsextremen gegen das Amnestiegesetz für rund 400 Katalanen, die in Folge des Unabhängigkeitsreferendums 2017 mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren. (taz/rw)

Einige Wahllokale in Österreich wegen Überflutungen nicht zugänglich

In Österreich sind einige Wahllokale für die EU-Wahl durch die schweren Unwetter nicht zugänglich oder zerstört worden. Das gelte etwa für Wahllokale in der Steiermark – nämlich in Deutschfeistritz nördlich von Graz sowie mehrere im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, teilten Behörden am Sonntagvormittag mit. Allerdings hätten die zuständigen Bürgermeister sehr rasch reagiert und die Wahllokale verlegt.

In den Gemeinden seien Hinweisschilder aufgehängt worden, wo sich die neuen Wahllokale befinden, außerdem hatten die Ortschefs die Änderungen auch weitgehend über Social Media kundgetan. Man rechne mit keiner Beeinträchtigung der Wahl, hieß es vom Land. Am Samstag waren insbesondere in der Steiermark schwere Unwetter niedergegangen. Bei Überflutungen wurden Häuser und Autos beschädigt.

Bei der Wahl drohen der regierenden konservativen ÖVP erhebliche Verluste. Nach bisherigen Umfragen dürfte die rechte FPÖ als klarer Sieger durchs Ziel gehen. (taz/dpa)

Höhere Beteiligung als sonst in Schweden

Ungewöhnlicher Anstieg bei den Vorab-Wahlen in Schweden: Nach zwölf Tagen hatten schon über eine Million Menschen gewählt – 32 Prozent mehr als 2019 in demselben Zeitraum, wie die Wahlbehörde beobachtete. Und da waren noch sechs Tage Zeit bis zum eigentlichen Wahltag. Seit dem 22. Mai konnten Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben – in jedem Vorab-Wahlbüro im Land, wo immer sie sich gerade aufhielten. So soll es möglichst leicht gemacht werden, sein Wahlrecht zu nutzen. Heute gilt das allerdings nicht mehr, jetzt heißt es: Auf dorthin, wo man registriert ist.

Auch die Briefwahl-Beteiligung ist dieses Jahr höher als zuletzt – die Politologin Linda Berg von der Uni Göteborg sagte dem Schwedischen Radio, das dürfe auf eine insgesamt höhere Wahlbeteiligung hindeuten. Es wird hier davon ausgegangen, dass viele Menschen das Gefühl haben, es stehe bei dieser EU-Wahl mehr auf dem Spiel als sonst, genannte Stichworte sind Ukraine-Krieg und Rechtsruck.

Bei der letzten Europawahl lag die Wahlbeteiligung in Schweden bei etwas über 55 Prozent. Insgesamt sind für diese Wahl 7,6 Millionen Menschen wahlberechtigt, davon gut eine halbe Millionen EU-Erstwähler. Die Wahllokale sind heute seit 8 Uhr und noch bis 21 Uhr geöffnet. Nach sehr viel Sonnenschein regnet es in weiten Teilen des Landes – ob das tendenzielle Wahlmuffel davon abhalten könnte, das Haus zu verlassen? So wird hier in den Wahlsendungen zumindest spekuliert.

Ein umgekehrter Beteiligungstrend wird übrigens in Dänemark erwartet: Dort gab es 2019 einen überraschenden Rekord von 66,1 Prozent – aber Wahlforscher Kasper Møller Hansen von der Uni Kopenhagen erwartet eine deutlich niedrigere Wahlbeteiligung dieses Jahr, wie er der Nachrichtenagentur Ritzau sagte. Er rechne mit höchstens 50 Prozent. Ein Grund sei, dass die letzte Wahl in Dänemark in einer stark politisierten Zeit kurz vor der dänischen Parlamentswahl stattfand und zudem das Thema Klima sehr präsent war, was vor allem junge Leute verstärkt zum Wählen animiert habe. (taz/andi)

Europawahl in 26 Staaten

Bei der Europawahl sind die Wäh­le­r:in­nen der 26 EU-Mitgliedsstaaten aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Am Sonntag wählt der größte Teil der insgesamt rund 360 Millionen Wahlberechtigten – dann gehen auch die Deutschen zur Urne. In der Bundesrepublik sind die Wahllokale wie auch bei Bundestagswahlen von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Erstmals dürfen in Deutschland bei einer Europawahl auch 16-Jährige abstimmen.

In den Niederlande wurde bereits am Donnerstag gewählt, in Irland am Freitag. Als letztes schließen die Wahllokale am Sonntagabend um 23 Uhr in Italien.

Welche Mehrheiten von den künftigen 720 Abgeordneten dann im Parlament organisiert werden können, hat entscheidenden Einfluss auf neue EU-Gesetze. So musste bei vielen aktuellen Vorhaben wie beispielsweise dem Verbrenner-Aus oder umstrittenen Naturschutz- und Klimagesetzen das Parlament zustimmen. Auch bei der Verteilung von Geld, zum Beispiel der milliardenschweren EU-Agrarförderung, hat das Parlament großen Einfluss.

Die meisten Gesetze werden aber zusammen mit den EU-Staaten verhandelt und müssen auch im sogenannten Rat eine Mehrheit finden. Dort entscheiden Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen nationalen Regierungen. Auf die Mehrheitsverhältnisse in dieser Institution hat die Europawahl keinen direkten Einfluss. (taz/dpa)

Wer wird EU-Kommissionspräsidentin?

Die Besetzung der EU-Kommission nach der Wahl kann das Parlament hingegen beeinflussen. Die Behörde hat das alleinige Recht, konkrete EU-Rechtsakte vorzuschlagen, die dann von Parlament und den EU-Staaten ausgehandelt werden. Zwar ist es zunächst Aufgabe der Staats- und Regierungschefs, einen Vorschlag für die Präsidentin beziehungsweise den Präsidenten zu machen. Das Parlament kann diesen aber ablehnen.

Favoritin ist die amtierende deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Den anderen Spitzenkandidaten für den Kommissionsvorsitz – beispielsweise der luxemburgische Sozialdemokrat Nicholas Schmit oder die deutsche Grünen-Politikerin Terry Reintke – werden wenig Chancen eingeräumt. Vereinzelt spekuliert wird lediglich noch darüber, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den früheren italienischen Regierungschef Mario Draghi als Alternative zu von der Leyen vorschlagen könnte.

Gleichzeitig ist allerdings kaum vorstellbar, dass das Parlament noch einmal einen Kandidaten akzeptiert, der zuvor nicht von einer Parteienfamilie nominiert wurde. 2019 hatte dies dazu geführt, dass von der Leyen bei ihrer Wahl im Parlament bis zur letzten Sekunde zittern musste und am Ende nur neun Stimmen mehr bekam als nötig. (dpa)

Kleinstparteien mit großem Spektrum

Aufrüstung, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit: Bei der Europawahl positionieren sich die etablierten Parteien zu den großen Themen der heutigen Zeit. Den rund 360 Millionen wahlberechtigten Menschen in der EU stehen aber auch unbekanntere Parteien zur Auswahl, die allein schon wegen ihrer Namen auffallen – oder mit kuriosen Forderungen von sich reden machen. Eine Auswahl:

Spanien: Die spanische Partei Escaños en Blanco wirbt um die Stimmen von Nichtwählern, denen sie verspricht, sie auf keinen Fall im Parlament zu vertreten. Für den Fall eines Wahlerfolges kündigt sie die sofortige Selbstauflösung an. Selbstgestecktes Ziel der Partei, deren Name sich frei als „Leere Parlamentssitze“ übersetzen lässt, ist es, den Block der Nichtwähler sichtbar zu machen – eben durch leere Sitze. Der große Durchbruch ist der schon 2010 gegründeten Partei bisher jedoch versagt geblieben, meist stand eine Null vor dem Komma.

Deutschland: Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung setzt sich für ein Thema ein – und das trägt sie im Namen. Neu entwickelte Verjüngungstherapien könnten Schäden des Alterns reparieren und Menschen Tausende Jahre gesund leben lassen, verspricht die Partei in ihrem Wahlprogramm. 40 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr soll die EU dafür demnach aus dem EU-Haushalt bereitstellen, so die Forderung.

Ungarn: Die ungarische Partei Zweischwänziger Hund befasst sich auch mit dem Altern. Sie verspricht „ewiges Leben“, aber auch „Freibier und Steuersenkungen“. Die ursprüngliche Spaß-Partei, die mit bizarren Slogans Populisten aller Couleur lächerlich macht, hat sich aber inzwischen durchaus als (real-)politikfähig erwiesen – etwa als Akteurin in Budapester Stadtbezirksverwaltungen. Dass sie die in Ungarn geltende Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Europaparlament überwindet, gilt aber als eher unwahrscheinlich.

Schweden: Gleich mehrere kurios klingende Namen sind auf dem Wahlzettel in Schweden zu finden. Die Böses-Huhn-Partei („Ond Kyckling Partiet“) kündigt an, sich vor allem für weniger Zensur im Internet und Änderungen des Urheberrechts einzusetzen. Sie will zudem Kleinstparteien einen leichteren Zugang in die Politik ermöglichen.

Bereits in ihrem Namen klingt bei den beiden Parteien „Wie schwer kann es sein?“ („Hur svårt kan det va?“) und „Genug ist verdammt nochmal genug“ („Nu får det fan vara nog“) Frustration heraus. Auch der Maispartei („Majspartiet“), der Chillpartei („Chillpartiet“) oder der Partei Mehr Golf, weniger Ärger („Mer Golf, Mindre Krångel“) können Wählerinnen und Wähler in Schweden ihre Stimme geben.

Frankreich: Die Partei Europe Démocratie Espéranto tritt in Frankreich bei der Europawahl an, um sich für mehr Vielsprachigkeit innerhalb der EU einzusetzen. Dabei fordert sie auch, dass die Plansprache Esperanto als Arbeitssprache in den Institutionen dienen kann. Wenn Dokumente nicht in alle EU-Sprachen übersetzt werden können, sollen sie nach dem Willen der Partei doch zumindest auf Esperanto verfügbar sein. (dpa)