Berlin taz | Die Bodenfliesen im Bad sind herausgerissen, die Badewanne liegt gekippt auf dem rauen Beton – und das seit fast vier Monaten. So lange schon können Simone Wirz, die eigentlich anders heißt und hier anonym bleiben möchte, und ihre zwei erwachsenen Söhne in ihrer eigenen Wohnung weder duschen noch baden. Wer auf die Toilette muss, friert, denn auch die Heizung wurde abgebaut. Der Grund: schwarzer Schimmel und Wasserschäden in den Wohnungen darüber und darunter.

Die kleine Familie wohnt in Friedrichshain-Kreuzberg, nicht weit vom Ostkreuz entfernt. Hier schreitet die Gentrifizierung ungebremst voran, bei Neuvermietungen verlangen Ver­mie­te­r:in­nen laut dem Berliner Mieterverein oft kräftige Zuschläge. Die Mietpreise steigen und steigen, der Abstand zur ortsüblichen Vergleichsmiete wird immer größer. Langjährige Mie­te­r:in­nen loszuwerden, kann also ein lukratives Geschäft sein.

Was dies für An­woh­ne­r:in­nen bedeutet, die schon länger in der gleichen Wohnung leben, weiß Wirz nur zu gut. Ihre Miete wurde kürzlich um knapp hundert Euro erhöht. Mehr noch leidet sie aber unter der Schikane der Verwaltung Schön & Sever, die laut eigenen Angaben 6.000 Wohnungen bundesweit betreut.

Große psychische Belastung

„Ich musste hart kämpfen, damit die Verwaltung überhaupt etwas gegen den Schimmel unternimmt“, sagt die 51-Jährige, die hier schon über zwölf Jahre wohnt und Bürgergeld bezieht. Sie habe etliche Briefe geschrieben, die meist unbeantwortet blieben. Erst als Wirz weniger Miete bezahlte, um Druck zu machen, kam Bewegung in die Sache: Die Verwaltung schickte Hand­wer­ke­r:in­nen zur Begutachtung vorbei. Doch nicht nur eine Person.

Laut Wirz machten mehrere Handwerker:innen, sie schätzt insgesamt zehn, Termine bei ihr aus und inspizierten über Wochen hinweg ihr Badezimmer. Parallel forderte Schön & Sever, die sich auf ihrer Website als „Verwaltung mit Herz“ bezeichnet, die Mietminderung zurück und drohte mit rechtlichen Schritten – das entsprechende Schreiben liegt der taz vor.

Aus Angst, ihre Wohnung zu verlieren, zahlte Wirz, die an Depressionen leidet. „Der psychische Druck ist mir zu groß geworden“, sagt sie. Danach war erneut Warten angesagt. Der Vermieter müsse die Kostenvoranschläge prüfen und dafür würde sich dieser Zeit nehmen, begründete die Verwaltung gegenüber Wirz. Um wen es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt.

Auf dem Mietvertrag ist als Eigentümerin lediglich die GmbH „Projekt Ahorn“ angegeben. Recherchen der taz zeigen, dass diese GmbH Teil eines undurchsichtigen Firmengeflechts ist, das mit der „Blue Rock Group“ mit Hauptsitz in der Schweiz verwandt ist. Dieser Konzern investiert laut Webseite gezielt in den Immobilienmarkt Berlins und betreibt Niederlassungen in Zürich, Berlin, Gibraltar, Luxemburg und Manchester.

Verwaltung antwortet nicht mehr

Die Sanierungsarbeiten im Badezimmer von Simone Wirz begannen schließlich Ende vergangenen Jahres. Die Hand­wer­ke­r:in­nen nahmen die Heizung ab, rissen Fliesen und Badewanne heraus und stellten wochenlang Trocknungsgeräte auf. Eine alternative Duschmöglichkeit wurde der Familie nicht gestellt. Im Februar wurden die Geräte wieder entfernt, doch die Baustelle blieb. Zum weiteren Vorgehen machte die Verwaltung keine Angaben. Auf Fragen reagierte sie nicht, und wenn doch, dann nur mit Vertröstungen.

Dieses Vorgehen ist der Geschäftsführerin vom Berliner Mieterverein, Dr. Ulrike Hamann-Onnertz, bekannt: „Es ist naheliegend, dass hinter diesem Verhalten die Absicht steht, die Mietenden loszuwerden.“ Aufgrund der hohen Nachfrage, besonders in Friedrichshain-Kreuzberg, sei der Anreiz, eine Wohnung neu zu vermieten, extrem groß geworden. Diese Vermutung stützt auch, dass andere Haus­be­woh­ne­r:in­nen ebenfalls von gestiegenen Nebenkosten, Mängeln in den Wohnungen und unbeantworteten Anfragen an die Verwaltung klagen. „Jeder hier hat Angst, seine Wohnung zu verlieren“, sagt Wirz.

Die taz konfrontierte Schön & Sever mit den Vorwürfen. Am Telefon wiederholte die zuständige Sachbearbeiterin den Satz „Mir liegen keine Informationen vor“ und bat darum, sich per Mail zu melden. Doch auch auf schriftlich gestellte Fragen folgten keine Antworten. Die Hausverwaltung ist der privaten Mieterberatung Asum bekannt. Laut Julian Wickert, Teamleiter bei Asum, verwaltet Schön & Sever unter anderem Objekte des umstrittenen Bauunternehmers Ioannis Moraitis, der bereits mit halbfertigen Bauprojekten und aggressiven Geschäftspraktiken Schlagzeilen machte.

 Weil bezahlbarer Wohnraum fehlt, ist ein Wohnungs­verlust heute viel einschneidender Dr. Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin vom Berliner Mieterverein

Zur Praxis der Entmietung sagt Wickert, dass es solche Fälle zwar schon seit vielen Jahren gebe, doch seien die Auswirkungen auf Mie­te­r:in­nen heute deutlich gravierender, besonders in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten. „Weil bezahlbarer Wohnraum fehlt, ist ein Wohnungsverlust heute viel einschneidender“, so Wickert. Deshalb seien viele Mie­te­r:in­nen heute auch eher bereit, Schikane zu ertragen.

So auch Wirz: Sie erzählt, dass sie bereits seit rund drei Jahren an Mängel in der Wohnung leidet, im Winter unter Eisblumen aufgrund von alten Fenstern, die mittlerweile ersetzt wurden, und im Sommer an Schimmel. Vor drei Jahren, das war 2022, wurde das Haus verkauft, Schön & Sever übernahm die Verwaltung. Inzwischen wehrt sich Wirz mit Hilfe eines Anwalts. Dieser hat bereits vor rund zwei Monaten ein Schreiben aufgesetzt, in dem er unverzüglich Zugang zu sanitären Anlagen fordert. Weil darauf sowie auf ein zweites Schreiben im April in der gesetzten Frist keine Antwort kam, beantragte der Anwalt beim zuständigen Amtsgericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung auf „sofortige Widerherstellung der Bade- und Duschmöglichkeiten“.

„Koalitionsvertrag ist Zeugnis der Willenlosigkeit“

Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) sieht in diesem Fall auch ein politisches Versagen. Auf Landesebene fehle ein Wohnungswirtschaftsgesetz, um Aktivitäten von Ver­mie­te­r:in­nen systematisch zu erfassen und Verstöße effektiver ahnden zu können. Zudem fordert Schmidt, dass das Vorkaufsrecht des Landes konsequenter genutzt wird, doch es mangele am politischen Willen.

Auch der Bund müsse handeln: „Der Koalitionsvertrag ist leider ein Zeugnis der Willenlosigkeit von SPD und Union“, sagt Schmidt. So werde etwa die Kappungsgrenze nicht gesenkt, die begrenzt, wie stark Vermieter die Miete innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhöhen dürfen. Schmidts Fazit: „Gerade in Großstädten werden die Mieten weiter stark steigen.“

Ähnlich sieht Caren Lay, Bundestagsabgeordnete der Linken und wohnungspolitische Sprecherin der Partei, im neuen Koalitionsvertrag lediglich „Leerstellen und Luftblasen“, wenn es um wirksame Maßnahmen gegen Entmietung geht. Sie fordert, das gesetzliche Instrument der Mietminderung als Druckmittel auszuweiten – derzeit kann ein zu hoher Mietrückstand noch immer zur Kündigung führen. Außerdem spricht sich Lay dafür aus, den Kündigungsschutz bundesweit zu stärken und die kommunalen Wohnungsaufsichten rechtlich, personell und finanziell besser auszustatten.

Zumindest politisch ist für Simone Wirz mittelfristig also keine Besserung in Sicht. Wie die Verwaltung auf die Klage des Anwalts reagiert, wird sich zeigen. Bis dahin wird sie weiterhin auf eine Dusche in den eigenen vier Wänden verzichten müssen. Selbst die Bitte, das Bad einer leerstehenden Wohnung im Haus benutzen zu dürfen, lehnte die Verwaltung ohne Begründung ab. Immerhin kann sie auf den Rückhalt in der Nachbarschaft zählen. In den vergangenen drei Monaten durften sie und ihre Söhne bei anderen Haus­bewoh­ne­r:in­nen duschen.