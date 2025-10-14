piwik no script img

Förderung von WohnraumMillionen für Auserwählte

Der Senat will den Kauf von Wohnungen mit 17 Millionen Euro fördern. Profitieren sollen davon nur 41 Familien. Die Linke kritisiert das.

wohnungen
Die Förderungen sollen für den Erwerb von Neubau, sowie leer stehende und selbst genutzte Wohnugen gelten Foto: Monika Skolimowska/dpa

Von

Gabrielle Meton

Berlin taz | Der Haushaltsentwurf für 2026/27 sieht Förderungen in Höhe von 17 Millionen Euro jährlich für den Kauf von Wohnraum vor. Von den Gelder sollen jedoch nur 41 Familien profitieren. Das ergab eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken und Grünen im Abgeordnetenhaus. Die Zuschüsse sollen in Form von Darlehen der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) an Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen vergeben werden. Das entspricht einem Nettoeinkommen von maximal 43.160 Euro im Jahr für einen Haushalt mit einem Kind bzw. maximal 82.420 Euro für einen Haushalt mit drei Kindern.

„Ich halte das für einen absoluten Wahnsinn“, kritisiert der mietenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schenker. „Ich gönne wirklich jedem in Berlin den Wohneigentum, aber das ist für die große Mehrheit der Menschen einfach nicht erschwinglich“, sagt er. Nach welchen Kriterien die geförderten Haushalte ausgewählt werden sollen, muss der Senat noch festlegen. Für Schenker könnte dies entweder zu einer „Lotterie“ oder zu nicht beanspruchten Fördermitteln führen, da es für die betroffenen Familien weiterhin „unrealistisch“ und „unfinanzierbar“ sei. Die Linke sieht vor allem beim Thema überhöhte Mieten Handlungsbedarf. 60.000 Fälle von überhöhten Mieten wurden bereits von der im Dezember 2024 von der Partei ins Leben Mietwucher-App erfasst.

In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses sei am Montag laut Schenker die Finanzierung der Mietpreisprüfstelle des Senats in Höhe von zusätzlichen 50.000 Euro pro Jahr geplant worden. Das sind „340-mal weniger“ als die Förderung für Wohneigentum, rechnet Schenker vor. Das Geld sei in Begrenzung der Mieten für den sozialen Wohnungsbau und Genossenschaftswohnungen besser investiert, so die Opposition.

Familien an Kieze binden

Im Ausschuss wurde auch die Frage der Gebäudekäufe lang debattiert. Die CDU wollte die Förderung zunächst nur für Neubauten gelten lassen. Die SPD setzte schließlich den Erwerb leer stehender und bereits von den Haushalten gemieteten Wohnungen mit den Fördermitteln durch. Damit soll die Eigentumsbedarfkündigung verhindert und das Angebot erweitert werden, da diese Gebäude günstiger sind.

Die Opposition hält die Ausweitung auf Leerstand für „gefährlich“. Dies könne einen Anreiz für Menschen darstellen, Eigentümer ihrer Wohnung zu werden und eine neue zu mieten, während sie weiterhin die Subventionen erhalten, so Schenker.

In mehreren anderen Bundesländern wurden bereits ähnliche Maßnahmen zur Förderung des Wohnbesitzes eingeführt. Die CDU fordert diese Förderungen seit Langem mit der Begründung, dass sie Familien langfristig an Kieze binden und diese stabilisieren würden. Ein ähnliches Programm war bereits für den Haushalt 2024/25 vorgesehen, konnte jedoch wegen mangelnder Finanzierung nicht umgesetzt werden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Haushaltsdebatte #Eigentumswohnung #Wohnungspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bei einer Demo gegen hohe Mieten hält ein als Astronaut verkleideter Demonstrant am Potsdamer Platz vor Hochhäusern ein Schild hoch. Auf dem steht: "Eure Mieten sind doch Mondpreise"
Mieterbund-Präsidentin zur Mietenpolitik „Wohnen ist die soziale Krise unserer Zeit“

Melanie Weber-Moritz fordert Bußgelder für Verstöße gegen die Mietpreisbremse. Wer die Wohnungs­frage lösen wolle, müsse auf Wien schauen.

Interview von Jasmin Kalarickal
Eun Luftbild zeigt den Stadtteil Berlin-Friedrichshain, im Vordergrund die Gleise Richtung Bahnhof Ostkreuz
Wohnungsnot in Berlin Vermieten und verleiden

In überhitzten Wohnungsmärkten versuchen Vermieter oft, ihre Mieter mit Schikane loszuwerden. Was das bedeutet, zeigt ein Fall aus Berlin-Friedrichshain.

Von Kai Vogt
Graue Fassade mit Blumen am Fenster
Mietwohnungen werden EIgentum Boom der Umwandlung

Fast 20.000 Mietwohnungen wurden 2020 zu Eigentumswohnungen – viele in Milieuschutzgebieten. Nun soll Schluss damit sein.

Von Erik Peter
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
2
Frieden in Nahost Eine Atempause, aber keine Lösung
3
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
4
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen
5
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein
6
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten