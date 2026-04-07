AP | China und Russland haben ihr Veto gegen eine UN-Sicherheitsratsresolution für eine Wiederöffnung der Meerenge von Hormus eingelegt. Vor der Abstimmung am Dienstag war der Text der Resolution bereits mehrfach entschärft worden, in der Hoffnung, dass sich die beiden Vetomächte der Stimme enthalten würden. Am Ende gab es neben den beiden entscheidenden Nein-Stimmen Chinas und Russlands elf Voten für den Text und zwei Enthaltungen.

Der Iran hat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar die Straße von Hormus praktisch blockiert, durch die etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls verschifft wird, aber auch große Mengen verflüssigtes Erdgas und Düngemittel. Das trifft insbesondere asiatische Staaten, die den Großteil ihres Treibstoffs aus der Golfregion importieren. Inzwischen lässt der Iran zwar wieder einige Schiffe durchfahren, beansprucht aber die Kontrolle bei der Auswahl der Schiffe und ihrer Ladung. Außerdem betont Teheran, für Feinde des Landes und deren Verbündete sei die Meerenge geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran aufgefordert, die Straße von Hormus bis Mittwochnacht (MESZ) uneingeschränkt für den Schiffsverkehr zu öffnen. Andernfalls werde eine ganze Zivilisation sterben.

Der ursprüngliche Resolutionsentwurf Bahrains hatte die Staaten ermächtigt, „alle notwendigen Mittel“ zu ergreifen, um die Blockade der Straße von Hormus zu beenden – eine Formulierung, die militärische Schritte einschließen würde. Nachdem Russland, China und Frankreich sich gegen den Einsatz von Gewalt aussprachen, war in einem weiteren Entwurf nur noch von „allen notwendigen defensiven Mitteln“ die Rede.

Die jetzt schließlich abgelehnte Version ermutigte „die Staaten, die an der Nutzung der kommerziellen Seewege in der Straße von Hormus interessiert sind, nachdrücklich, defensive Bemühungen zu koordinieren, die den Umständen angemessen sind, um zur Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt durch die Straße von Hormus beizutragen“. Dies solle auch die Eskortierung von Handelsschiffen einschließen und Versuche abwehren, die internationale Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu blockieren oder zu stören.