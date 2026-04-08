D ie ganze Welt atmet nach dem Waffenstillstandsdeal zwischen den USA und Iran auf. Nur nicht Libanon. Denn Israel möchte das Abkommen mit Blick auf Iran berücksichtigen – aber in Libanon ignorieren. Obwohl Pakistan als Waffenstillstandsvermittler sagt, der Deal gelte auch für Libanon. Das ist fatal, denn es gibt keine eigene diplomatische Initiative für einen Libanon-Israel-Deal.

Während die Hisbollah Raketenangriffe eingestellt hat, geht die israelische Offensive in Libanon weiter. In der Nacht auf Mittwoch war die israelische Überwachungsdrohne in Beirut so laut wie selten, am Mittag vibrierte die Erde der libanesischen Hauptstadt mal wieder wegen der israelischen Bombardierung.

Ein Déjà-vu: Auch am 27. November 2024 trat ein Waffenstillstand in Kraft, ausgehandelt zwischen Israels und Libanons Regierung. Die Hisbollah schoss keine Rakete mehr ab, Israel griff in Libanon trotzdem täglich an. Überwachungsdrohnen surrten am Himmel über Libanon, Soldaten besetzten fünf Punkte militärisch, israelische Panzer rollten sporadisch im Südlibanon ein. Ein Komitee aus libanesischem Militär, Vertretern der USA, Frankreich und der UN-Mission Unifil sollte Verstöße überwachen, war aber unfähig, die über 10.000 gezählten Verstöße zu ahnden oder verhindern.

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Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Iran waren die einzige Hoffnung für einen Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel. Bisher hatte Iran als größter Finanzier der Hisbollah darauf bestanden, dass ein USA-Iran-Abkommen auch Libanon mit einschließt. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verwies darauf, dass das Iran-USA-Abkommen auch für Libanon gelte. Die libanesische Regierung hatte Israel direkte Gespräche angeboten, die Israel bisher abgelehnt hat.

Denn dem wegen Kriegsverbrechen mit Haftbefehl gesuchten Benjamin Netanjahu drohen seine rechtsextremen Minister, die Koalition auseinanderfliegen zu lassen. Die Menschen in Libanon haben zu Recht Angst, dass der Krieg nicht endet. Zumindest so lange nicht, bis es in Israel Wahlen gibt. Die sind erst für Herbst angesetzt.