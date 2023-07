Überfall auf Migranten in Sachsen : Attacke in Flüchtlingsunterkunft

Im Sebnitz dringen Männer in ein Haus ein, zwei afghanische Jugendliche werden verletzt. Rechtsextremer Hintergrund wird vermutet.

DRESDEN taz | Ein Überfall auf eine Flüchtlingsunterkunft hat die sächsische Kleinstadt Sebnitz aufgeschreckt. Am vergangenen Samstagabend gegen 22.30 Uhr drangen zwei maskierte junge Männer durch die Hintertür in das mitten in der Stadt gelegene Wohnhaus ein. Zwei weitere blieben im Hof. Ein Handyvideo, das Hausbewohner aufnahmen und dem lokalen Dresden Fernsehen zuspielten, zeigt die beiden Eindringlinge.

Beide tarnen sich mit Sturmhauben. Einer von ihnen ist mit einer Stange bewaffnet und trägt ein T-Shirt mit einer schwarz-weiß-roten Reichsflagge und dem Kopf eines stahlhelmtragenden Wehrmachtssoldaten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge attackierten die Angreifer im Hausflur zwei 16 und 18 Jahre alte afghanische Hausbewohner, drückten den älteren gegen die Wand und riefen fremdenfeindliche Parolen.

Er musste später ambulant medizinisch versorgt werden. Als weitere Hausbewohner zu Hilfe eilen wollten, flohen die Täter. „Das war ein schlimmes Erlebnis“, sagte später Achmed, der zwölfjährige Bruder eines der Angegriffenen, dem Fernsehsender.

Ein Täter konnte schnell ermittelt werden

Das Haus mitten in der Stadt gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wobau und war nach Leerstand ab 2015 für die verstärkt nach Deutschland drängenden Flüchtlinge wieder hergerichtet worden. Ob die dabei außen installierte Videokamera jetzt den Übergriff aufgezeichnet hat, ist noch unklar. In den fünf Wohnungen sind vor allem Familien untergebracht, eine davon mit acht Kindern.

Am Montag teilte die Polizeidirektion Dresden mit, dass einer der beiden Tatverdächtigen ermittelt werden konnte. Eine „markante Personenbeschreibung“ und das Video hätten trotz der Maskierung dazu beigetragen. Die Sebnitzer Wohnung des 20-jährigen Deutschen sei durchsucht und Beweismittel seien sichergestellt worden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt. Nach seinen Komplizen wird weiterhin gefahndet, die Tatbeteiligung der beiden außerhalb des Hauses verbliebenen Männer geprüft.

„Wir sind überrascht, dass die antimigrantische Stimmung zu solchen Auswüchsen führt“, sagt Linken-Stadtrat Rainer Böhme, der auch Vorsitzender des Vereins Buntes Sebnitz ist. Die Neigung, früher NPD und nun AfD zu wählen, sei in der Region Sächsische Schweiz zwar bekannt. Die Kameradschaft „Skinheads Sächsische Schweiz“ wurde 2001 verboten. Hinweise auf eine sich formierende militante Naziszene habe es nicht gegeben.

Ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion bestätigt, dass der Tatverdächtige zuvor nicht durch Straftaten aufgefallen war. Er konnte wegen seiner korpulenten Statur, seiner auffälligen Tattoos und seines Schmucks ermittelt werden. Einer der afghanischen Jugendlichen berichtete von einer Pöbelei und rassistischen Beleidigungen am Busbahnhof kurz vor der Attacke auf das Haus.