Wochentaz-Podcast : Wie gefährlich ist das Hantavirus?
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Lungenkrankheit, Menschen in Quarantäne, Tote: Das Hantavirus weckt Erinnerungen an Corona. Unsere Gesundheitsredakteurin ordnet das Geschehen ein.
Auf dem Kreuzfahrtschiff Hondia ist das Hantavirus ausgebrochen. Wieder müssen Menschen in Quarantäne, wieder gibt es Tote. Gesundheitsredakteurin Manuela Heim ordnet das Geschehen im Gespräch mit Sophie Fichtner ein und erklärt, warum Hanta nicht Corona ist.
Und: Pauline Jäckels, Redakteurin im Meinungsressort der taz, hat am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg einen Polizeieinsatz beobachtet und wurde dabei von den Polizist:innen mit einem Stroboskoplicht geblendet. Versucht die Polizei so systematisch Videoaufnahmen von gewaltvollen Festnahmen zu verhindern?
Diese Themen werden in der neuen Folge Reingehen besprochen.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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