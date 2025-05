Sky-Doku „Das Nazi-Kartell“Tiefe Verstrickungen eines Nazis

Eine Serie über Kokainhandel in Südamerika? Klingt langweilig vertraut. „Das Nazi-Kartell“ setzt aber einen neuen Schwerpunkt und ist dadurch wirklich sehenswertes Infotainment. In drei Folgen behandelt die Doku-Serie die Verstrickungen des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie, der in den 1970er und 1980er Jahren am Aufbau des industriellen Kokainhandels in Bolivien beteiligt war.

Der ehemalige Gestapo-Chef von Lyon hatte sich nach dem Krieg nach Bolivien abgesetzt, wo er bis zu seiner Enttarnung unter dem Namen Klaus Altmann lebte. Neben dem „Schlächter von Lyon“ sind der bolivianische Geschäftsmann Roberto Suárez, der zu dieser Zeit den Großteil des weltweiten Kokainhandels kontrollierte, und Michael Levine, Undercover-Agent der US-Drogenbehörde DEA, Protagonisten der Serie.

Levine berichtet dabei selbst von seinen jahrelangen Ermittlungen im Milieu. Die beeindruckende Bandbreite an Zeit­zeu­g*­in­nen und In­ter­view­part­ne­r*in­nen zeichnet die Serie aus: ehemalige DEA-Agenten, die Journalistin Beate Klarsfeld, die die wahre Identität von Klaus Barbie enthüllte, eine ehemalige Klassenkameradin von Barbies Tochter. Sogar Suárez’ Sohn und Schwiegersohn geben seltene Einblicke in die oberste Riege der Kokainindustrie.

Gemischt werden diese Passagen mit nachgespielten Szenen, Originalaufnahmen und Einblicken in die Recherchearbeit. So schafft die Serie Nähe und kann auf eine Erzählstimme verzichten.

die doku „Das Nazi-Kartell“ 3 Folgen bei Sky/Wow

Mit dieser Spurensammlung zu den Verbrechen von Klaus Barbie thematisiert „Das Nazi-Kartell“ nicht nur einen zu selten bearbeiteten Aspekt der deutschen Nachkriegsgeschichte – die Machenschaften von NS-Verbrechern in Lateinamerika. Sie vermittelt auch Eindrücke vom politischen Geschehen Boliviens in den 1970er und 1980er Jahren, geprägt von Umbrüchen und dem Militärputsch von 1980. Diese Serie ist weder sensationslüstern noch trocken wie Geschichtsunterricht, sie ist schlicht: guter Journalismus.