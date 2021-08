Sicherheitslücken bei Wahl-App : CDU zeigte IT-Expertin an

Eine Hackerin des Chaos Computer Clubs meldete Sicherheitslücken einer CDU-App, das LKA ermittelt gegen sie. Nun wurde die Anzeige zurückgezogen.

BERLIN taz | Das Berliner Landeskriminalamt ermittelt gegen die ehrenamtliche IT-Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann, wie die Aktivistin des Chaos Computer Clubs (CCC) auf Twitter schreibt. Die CDU hatte Anzeige erstattet, diese aber nach massivem öffentlichen Druck wieder zurückgezogen und sich bei der IT-Expertin entschuldigt. Die Nennung ihres Namens sei ein Fehler gewesen.

Im Mai 2021 hatte Wittmann in der CDU-Wahlkampf-App „CDUconnect“ gravierende Sicherheitslücken entdeckt und den zuständigen Behörden weitergeleitet: dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Berliner Datenschutzbeauftragten und den verantwortlichen Stellen in der Union.

Die CDU nutzt „CDUconnect“, um den Haustür-Wahlkampf digital zu koordinieren. Dabei werden Daten erfasst, etwa ob die Haustür geöffnet wurde oder nicht und welche die politischen Meinungen zur CDU im entsprechenden Haushalt waren. Die CDU bestritt vor Wittmanns Nachhaken, dass die App überhaupt Daten erhebe.

Mit ein paar Kniffen konnte Wittmann auf den Datensatz zugreifen. So waren persönliche Daten von 18.500 Wahl­kampf­hel­fe­r:in­nen mit Fotos und Mailadresse, bei 1.350 CDU-Unterstützer:innen sogar die Adresse, Geburtstage und Interessen, ungeschützt im Netz einsehbar. In Googles Play Store verzeichnet „CDUconnect“ eine Wertung von 1,4 – „Die App zeigt perfekt die Kompetenz der CDU im Internet“, schreibt ein User.

„Keine links-grün versiffte Frau“

Auch mitgeschriebene Gesprächsverläufe konnte die Sicherheitsforscherin einsehen. „Bundeskanzler soll ein Mann sein und keine links-grün versiffte Frau“, sagte etwa eine 50-Jährige aus Göttingen den CDU-Mitarbeitenden.

Wittmann konnte zudem auf die Daten von rund 500.000 befragten Personen zugreifen. Daraufhin wurde die unsichere Datenbank zwischenzeitlich vom Netz genommen, die CDU versprach, die Fehler zu beheben.

„Schon im Austausch mit der Sicherheitsforscherin stellte die CDU rechtliche Schritte in Aussicht; ein häufiger erster Impuls aus Frustration und Inkompetenz“, sagt Linus Neumann, Sprecher des CCC.

Der CCC kritisiert das Vorgehen der CDU in seiner Stellungnahme scharf. So verstoße die Partei gegen das in der IT-Sicherheitskultur etablierte Prinzip der responsible disclosure. Der Ausdruck bezeichnet das Verfahren, wenn Ent­de­cke­r:in­nen die Sicherheitslücken an die zuständigen Stellen weiterleiten und die Lücken erst öffentlich machen, wenn das Leck behoben ist.

CCC wünscht CDU viel Glück

Ebenfalls kritisiert der CCC die „Shooting the Messenger“-Strategie der Union. Anstatt die Sicherheitslücken zu schließen, werde die Person angegriffen, die auf das Problem hinwies.

„Das macht die CDU nicht nur in diesem Fall, sondern auch mit der Digitalisierung und anderen wichtigen politischen Problemfeldern“, sagt Neumann. Insofern sei dieses destruktive Vorgehen nur konsequent. Um künftige rechtliche Auseinandersetzungen mit der CDU zu vermeiden, will der CCC künftig auf das Melden von Sicherheitslücken bei der CDU verzichten. Für künftige IT-Probleme wünscht Neumann der CDU viel Glück.