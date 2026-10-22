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Sicherheitslücke bei PHP KI kann auch eine Freundin sein

Johannes Drosdowski

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Johannes Drosdowski

Die weltweite Sicherheitslücke bei PHP wurde erst dank KI entdeckt. Würde KI besonnen eingesetzt, könnte sie Daten schützen.

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Abgezogene LAN-Netzwerkkabel an einem Computerserver
Die KI als Hilfe, mal ganz was neues

Foto: Annegret Hilse/Reuters

D as Problem ist riesig – und es liegt nicht bei der KI: Sicherheitslücken bei der Programmiersprache PHP betreffen Websites weltweit. PHP ist das technologische Fundament für einen Großteil der Webdienste, seine Schwachstelle hätte Einfallstor für Kriminelle werden können. In Gefahr wären dadurch nicht nur die Be­trei­be­r*in­nen der Websites, sondern auch alle Menschen, die dort Daten hinterlassen haben. Und die könnten erbeutet worden sein: E-Mail-Adressen, Passwörter, Kontodetails – sei es im Online-Shop oder bei einem Bürgerportal. Deswegen schalteten viele Be­trei­be­r*in­nen ihre Seiten ab und spielten Updates auf, die die Sicherheit wiederherstellen sollten.

Wenn Po­li­ti­ke­r*in­nen wie Marc Heinrichmann von der CDU, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für Geheimdienste, Alarm schlägt, liegt er nicht falsch. Wir stehen tatsächlich an einem „Wendepunkt“. Auch dass KI jene Schwachstellen, deren Ausnutzung bisher als unwahrscheinlich gegolten hatte, in kurzer Zeit zu „echten Einfallstoren“ machen würde, ist nicht verkehrt. Tatsächlich häuften sich die Angriffe auf Seiten extrem, nachdem die Sicherheitslücke bekannt geworden war. Vermutlich waren viele davon auch durch KI unterstützt. Doch die eigentliche Rolle dieser Technologie ist in dem Fall eine andere, eine positive: Es war eine KI, die angezeigt hat, wo das Problem liegt.

Denn aufgedeckt wurden die Lücken laut unabhängigen Cybersicherheitsfirmen mithilfe von KI. Ohne sie wäre es vermutlich nicht möglich gewesen, die Sicherheitslücke zu finden. Die Software, mit der wir in nahezu allen Bereichen des Lebens arbeiten, ist inzwischen so komplex und die Menge der Anwendungen so riesig, dass es schwerfällt, sie ohne eine KI zu sichten und zu untersuchen.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Die Lösung ist also nicht KI-Panik, sondern der besonnene Einsatz dieser Technologie. KI ist ein Werkzeug, das Kriminelle nutzen können. Aber ebenso auch all jene, die die Sicherheit unserer Daten wahren wollen – und damit unser Zusammenleben.

Johannes Drosdowski

Johannes Drosdowski Redakteur Medien/Digitales

Redakteur für Medien und Digitales. Ansonsten freier Journalist und Teamer zum Thema Verschwörungserzählungen und Fake News. Steht auf Comics, Zombies und das Internet. Mastodon: @drosdowski@social.anoxinon.de

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1 Kommentar

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  • B
    Besorgte_Bürger

    Das ist alles richtig. Richtig ist aber auch, dass auch Black Hats KI nutzen können.

    Insofern relativiert sich die Euphorie für mich wieder ein wenig.

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