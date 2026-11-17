E s sind mal wieder dunkle Tage für die Bankenbranche in Deutschland: Am Montag genehmigt die EU-Kommission das Ende des zweitgrößten Geldinstituts des Landes nach 150 Jahren Eigenständigkeit: Die italienische Unicredit schluckt die Commerzbank.

Am Dienstag zeigt das Datenleak eines internationalen Recherchekonsortiums die nackte Wahrheit über die größte deutsche Bank. Die in Wahrheit eines der größten Probleme des Landes ist. Weil die Deutsche Bank in ihrer Profitgier ohne Ende trickst und betrügt und die Gesetze umgeht, die ihr eigentlich rechtliche Leitplanken geben sollen. Und sich gleichzeitig als Elite geriert.

Der Kundschaft der Deutschen Bank muss nach der Lektüre speiübel werden. Mal wieder. Erinnerungen an betrügerische US-Hypothekenkredite vor der Finanzkrise, Beihilfe zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung sowie Zinsmanipulationen werden wach. Alle Beteuerungen der verschiedenen Chefs der vergangenen Jahre, das Institut habe sich nach seinem langjährigen Status als Skandalnudel der Branche „grundlegend gewandelt“, scheinen widerlegt. Die 7 Milliarden Euro, die die Bank angeblich in „Kontrollsysteme“ gesteckt haben will, damit keine Verstöße mehr passieren, waren offenbar nutzlos.

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Millionen interne Dokumente zeigen stattdessen, dass die Bank über Jahre hinweg gesetzliche Vorgaben zur Kundenprüfung („Know Your Customer“) und Geldwäschevorsorge in den Wind schlug, um sich an die wirklich profitablen Kunden heranzurobben: unter anderem an den Immobilienoligarchen und jetzigen US-Präsidenten Donald Trump oder den Sexualstraftäter und Finanzinvestor Jeffrey Epstein. Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine plante das Institut trotz heftiger Warnungen, mehr Profite in Russland anzuhäufen. llegal? Oder nur moralisch fragwürdig? Uns egal. Das war und ist das Motto der Deutschen Bank. Damit die Gewinne weiter steigen.

Und nun? Der Gesetzgeber kann die Aufsicht weiter stärken und der Branche mehr Auflagen auferlegen, aber gegen den strukturell kriminellen Unternehmensgeist ist er offenbar machtlos.

Übrigens: Vorstandschef Christian Sewing mag es überhaupt nicht, wenn sich jemand über sein Institut beschwert. Das nennt er „verdammte Kundenreaktion“, im Original „fucking client reaction“. Beschweren hilft also wenig. Wir können jedoch etwas tun: Wir, die Kund*innen, können entscheiden, ob wir weiter Geschäfte mit so einer Bank tätigen wollen.