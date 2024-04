Schlagabtausch zwischen Höcke und Voigt : TV-Duell mit einem Faschisten

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt wollte Höcke beim TV-Duell am Donnerstag stellen. Immerhin: Die Katastrophe blieb aus. Aber gut ist das noch lange nicht.

BERLIN taz | Ganz am Ende, als die Sendezeit schon weit überzogen ist, bringt Mario Voigt seine Nachricht noch einmal auf den Punkt. „Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch; wir sind demokratisch, Sie sind autoritär“, sagt er kampfeslustig in Richtung Björn Höcke, der im Studio von WeltTV am Redepult neben ihm steht. Voigt, Thüringer Landeschef der CDU und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahlen im September, will Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken ablösen.

Für den CDU-Mann hätte der Abend schlechter verlaufen können. Er braucht im TV-Duell mit seinem Gegenkandidaten von der AfD, dem Rechtsextremisten Höcke, zwar eine Weile, bis er seinen Gesprächsmodus gefunden hat. Zunächst landet er mit staatsmännischem Ton ausgerechnet beim Thema Wirtschaft in der Defensive. Höcke wirft ihm vor, dass doch die CDU als langjährige Regierungspartei mitverantwortlich für die Probleme im Land sei.

Immerhin: Die Katastrophe bleibt aus. Voigt verliert den Zweikampf nicht. Doch gut ist damit noch lange nichts.

Dem CDU-Mann allerdings könnte das schon reichen. Denn schließlich geht es für ihn an diesem Abend strategisch um zweierlei: Mit dem Duell seine Bekanntheit zu steigern – denn viele Thüringer*innen, deren Ministerpräsident er werden will, kennen ihn gar nicht. Und Amtsinhaber Ramelow, der weiterhin beliebte Mann von den Linken, als Hauptgegner abzuräumen. Die AfD liegt in den Umfragen zwar vorn, aber da niemand mit ihr koalieren will, wird der Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten wohl zwischen CDU und Linken ausgetragen. Ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen Voigt und Ramelow läge auf der Hand. Eigentlich.

Podium für den Faschisten

Voigt aber will Ramelow von der Bildfläche schieben – und die Landtagswahl in Thüringen zu einem Duell zwischen CDU und AfD machen. Wer den Rechtsextremisten Höcke verhindern will, muss für die CDU stimmen, das soll die Message an die Wäh­le­r*in­nen sein. Das Fernsehduell zur besten Sendezeit ist der Auftakt dafür.

„Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen, das hat ein Gericht schon gemacht“, sagt Voigt irgendwann im Duell. Nur: Voigt – und der Springer-Verlag – bieten diesem Faschisten gerade ein bundesweites Podium, das ihn als ganz normalen politischen Mitbewerber erscheinen lässt und Rechtsextremismus so normalisiert. Ausgerechnet übrigens am Jahrestag der Befreiung des Thüringer Konzentrationslagers Buchenwald. Dafür hatte es im Vorfeld kräftige Kritik gehagelt.

Aber auch Lob für Voigts Mut. Der hatte angekündigt, die AfD inhaltlich stellen, Höcke „ins Licht ziehen“ zu wollen. Dabei sind Höckes Positionen bereits ausgeleuchtet.

Das etwas chaotische Duell dauert am Ende 71 statt der angesetzten 45 Minuten. Mitunter ist nichts zu verstehen, weil nicht nur die beiden Diskutanten, sondern auch die beiden Mo­de­ra­to­r*in­nen durcheinander reden. Dass Letztere mehrfach einen Faktencheck ankündigen, aber erst für den Folgetag, macht die Sache nicht besser. Höcke kommt mit Falschaussagen etwa zu den Ausgaben für Entwicklungshilfe und Kosten illegaler Migration durch. Er kann behaupten, dass es den Briten nach dem Brexit besser gehe, und er darf gegen Muslime hetzen. Niemand greift ein.

Um Thüringen geht es in der Debatte nicht, wenn man von einem etwas skurrilen Disput darüber absieht, ob rohes Hackfleisch auf einem Brötchen nun Mett oder Gehacktes heißt. Voigt, der Höcke korrigiert, will damit deutlich machen, dass er wirklich Thüringer, Höcke aber nur ein zugezogener Wessi ist. Ansonsten wird über Europa und Migration, Erinnerungskultur und den Krieg in der Ukraine debattiert.

Manchmal in der Defensive

Dabei gibt es auch Momente, in denen Höcke in die Defensive gerät. Etwa, als der Moderator und auch Voigt zum Thema „Remigration“ nachfragen, worunter Rechtsextremisten die millionenfache Ausweisung von Menschen verstehen, auch solcher mit deutschem Pass. Höcke hatte in seinem Buch darüber geschrieben.

Jetzt aber, nach mehrfachen Nachfragen, bietet er eine ganz neue Definition: Dass es darum gehe, Deutsche zurückzuholen, die ins Ausland abgewandert seien. „Ich hätte erwartet, dass sie mehr Mumm hätten, zu ihren Positionen zu stehen“, schiebt Voigt da ein. Dem einen oder der anderen AfD-Fan dürfte das nicht gefallen.

Oder als sich Höcke partout nicht mehr an seine Aussagen über die heutige Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özuguz erinnern kann. Über sie hatte er gesagt, dass sie in Deutschland nichts verloren habe, weil bei ihr außer der Sprache „keine spezifisch deutsche Kultur“ zu erkennen sei. Die SPD-Politikerin hat türkische Wurzeln. In diesem Moment stellt sich das Gefühl ein, dass Höcke ins Schlingern gerät.

Nur: Selbstverharmlosung – also der Versuch, die eigene Agenda weniger radikal erscheinen zu lassen – ist eben auch eine rechtsextreme Strategie. Die AfD soll wie eine normale Partei erscheinen. Der Schlagabtausch zur Primetime mit dem Landeschef der CDU dürfte dabei eher geholfen haben. Höcke hat das Duell zwar nicht gewonnen. Aber ein Erfolg war es für ihn allemal.