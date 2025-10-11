piwik no script img

Reformen beim BürgergeldWas die Veggiewurst mit der neuen Grundsicherung zu tun hat

Kersten Augustin
Kolumne Materie
von Kersten Augustin

Symbolpolitik steht derzeit hoch im Kurs. In der Sozialpolitik in Berlin, wie auch bei der Schweinelobby in Brüssel.

Die Hand eines Wurstverkäufers hält eine Bratwurst an einem Bratwurtsstand
Wer sich qualifizieren will, statt einen Job als Wurstverkäufer anzunehmen, kann das wohl weiterhin Foto: Norbert Schmidt/imago

D iese Woche konnte man beobachten, dass niemand die Disziplin „identitätspolitischer Kulturkampf“ so beherrscht wie Konservative. Der Glaube, dass man einer Sache nur einen neuen Namen geben muss, damit sie sich in ihrem Kern ändert, ist keineswegs eine Spezialdisziplin der Linken. Besonders wirkmächtig ist dieses magische Denken, wenn es von rechts kommt.

Da war zunächst die Entscheidung, dass Veggiewürste nicht mehr Würste heißen dürfen. Nichts ahnende Konsumenten sollen so vor einem Tofuschock bewahrt werden. Es war ein Erfolg für die Schweinelobby, die verpflichtende Kennzeichnungen, die Konsumenten tatsächlich helfen würden, sonst verhindert. Wenn es nach dem EU-Parlament geht, dürfen Würste weiterhin ungesund und krebserregend sein und für ihre Herstellung Tiere gequält werden – Hauptsache, sie sind nicht aus Tofu. Die Wurstfinger von Markus Söder klatschen schon.

Eine Sache umbenannt, um einen symbolischen Erfolg zu erringen – das hat die Bundesregierung auch beim Bürgergeld getan. „Das Bürgergeld ist Geschichte“, sagte Wurst-Söder am Donnerstag. Die Bundesregierung will Härte zeigen gegen vermeintlich faule Arbeitslose, die, so die Unterstellung, nur mehr Sanktionen bräuchten, dann spurten sie schon.

Aber zum Glück gilt bei der Grundsicherung wie bei der Veggiewurst: Am Inhalt wird sich durch den neuen Namen womöglich wenig ändern – zumindest für die meisten Bürgergeld-, pardon: Grundsicherungsempfänger. Die Bundesregierung hat zwar härtere Sanktionen angekündigt. Aber noch ist nicht klar, wie dies in der Praxis aussehen wird. Denn auch wenn es für manche in der Regierung in ihrer Verachtung für Arbeitslose kein Halten gibt, gibt es doch ein Verfassungsgericht, das Sanktionen Grenzen gesetzt hat.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Es ist Symbolpolitik zulasten von Schwächeren

Schon heute werden Menschen sanktioniert, wenn sie Termine beim Amt verpassen. In Zukunft sollen die Strafen höher ausfallen, mehr Menschen wären aber nicht automatisch betroffen. Denn auch für das Verhängen von Sanktionen gibt es Regeln: Betroffene müssen angehört werden und können Gründe für ihr Fehlen angeben.

Keine Frage, für sie machen 10 oder 30 Prozent Sanktion einen großen Unterschied, und es kann sein, dass die Zahl der Sanktionierten größer wird. Aber am Stichtag Ende Dezember 2024 waren gerade einmal 0,8 Prozent der Bürgergeldempfänger von einer oder mehreren Leistungsminderungen betroffen, übers Jahr verteilt sind es etwa 6 Prozent. Es ist Symbolpolitik, die auf Kosten einer kleinen Gruppe geht: Menschen, die teils ihre Post nicht öffnen, zu krank oder kaputt sind, um Termine wahrzunehmen. Klingt nicht nach Hängematte, sondern traurig. Fast so traurig, wie auf dem Rücken dieser Menschen Politik zu machen.

Auch bei den geplanten Totalsanktionen muss man abwarten, wie das Gesetz am Ende aussieht. Schon heute kann das Jobcenter Menschen den Regelsatz streichen, wenn sie mehrfach Arbeit ablehnen. Damit die Regelung nicht gegen die Verfassung verstößt, ist sie so kompliziert, dass sie kaum angewandt wird. Wir haben in der taz einen Experten für Totalverweigerer gefragt, ob er schon mal einen in freier Wildbahn gesehen hat: Hat er nicht. Weniger als 50 Fälle hat er gezählt. Selbst wenn die Regierung einen legalen Weg finden sollte, den Regelsatz häufiger zu streichen: Es wird die Ausnahme bleiben.

Bleibt noch ein wichtiger Punkt, in dem sich, tatsächlich, die SPD durchgesetzt hat. Der Vermittlungsvorrang aus Zeiten von Hartz IV kommt nicht einfach zurück, auch wenn der Kanzler das behauptet. Wer sich mit einem Abschluss qualifizieren will, statt einen Job als Wurstverkäufer anzunehmen, kann das wohl weiterhin. Darauf einen Bratling!

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Kersten Augustin

Kersten Augustin

 Ressortleiter Inland
Kersten Augustin leitet das innenpolitische Ressort der taz. Geboren 1988 in Hamburg. Er studierte in Berlin, Jerusalem und Ramallah und wurde an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München ausgebildet. 2015 wurde er Redakteur der taz.am wochenende. 2022 wurde er stellvertretender Ressortleiter der neu gegründeten wochentaz und leitete das Politikteam der Wochenzeitung. In der wochentaz schreibt er die Kolumne „Materie“. Seine Recherchen wurden mit dem Otto-Brenner-Preis, dem Langem Atem und dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet.
Themen #Kolumne Materie #wochentaz #Bürgergeld #Sozialpolitik #Friedrich Merz #Bärbel Bas
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fassade des Jobcenters in Berlin Mitte
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
Kommentar von Barbara Dribbusch

Das Bürgergeld ist bald passé. In Deutschland soll es offenbar wieder darum gehen, vor dem Jobcenter Angst zu haben.

Ein Mann steht am Rande eines Demonstrationszugs, auf seinem Rücken ist ein Zettel gehftet, darauf steht: "Arbeit-kein Zeit"
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“

Der Koalitionsausschuss hat über härtere Bürgergeld-Sanktionen entschieden. Schon die Ampel hatte sie für „Totalverweigerer“ verschärft. Was hat es bewirkt?

Interview von Kersten Augustin und Tobias Schulze
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Friedensnobelpreis Nein, Donald Trump hatte ihn nicht verdient. Aber 2026?
2
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
5
EU-Abgeordnete vor Herausforderung Kantine im EU-Parlament serviert Veggie-Burger
6
Lockerung im Bestattungsrecht Wie möchte ich bestattet werden?