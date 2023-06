Podcast „Bundestalk“ : Was vom Tag X übrig bleibt

Nach dem Urteil gegen Lina E. und den Protesten in Leipzig wird wieder überall vor Linksextremismus gewarnt. Zu Recht?

BERLIN taz | Der sächsische Innenminister will ein Programm gegen Linksextremismus auflegen. Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes warnt vor einer neuen Generation von gewaltbereiten Linksextremisten. Und ein Kommentator der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meinte gar, insbesondere in Sachsen sei der Linksextremismus im Vergleich zum Rechtsextremismus die größere Gefahr.

Was geht da vor? Und vor allem: Warnen sie zu recht?

In der neuen Folge des „Bundestalk“ geht es um das Urteil gegen Lina E., die Mobilisierung zum Tag X und den Polizeieinsatz am vergangenen Wochenende in Leipzig. Was lässt sich aus dem Prozess gegen Lina E. ableiten? Was sagen die Proteste vom Wochenende über den Zustand der linken Szene aus? Wie werden Militanz und das Verhältnis zum Rechtsstaat in der Bewegung diskutiert?

Über all das sprechen Konrad Litschko, Redakteur für Innere Sicherheit im Inland-Ressort, Erik Peter, zuständig für soziale Bewegungen bei der taz Berlin, die freie Journalistin Sarah Ulrich aus Leipzig und die innenpolitische Korrespondentin Sabine am Orde.

