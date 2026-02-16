piwik no script img

ObdachlosigkeitKein Dach über dem Kopf und nirgendwo erwünscht

Anna Fastabend
von Anna Fastabend

Unsere Autorin findet, dass der Wind der sozialen Kälte gerade besonders eisig weht. Doch einige lassen sich nicht unterkriegen. Richtig so!

Das Zelt von Obdachlosen im Winter in Berlin
Das Zelt von Obdachlosen im Winter steht am Landwehrkanal am 02. Februar 2026 in Berlin Foto: Felix Zahn/imago

V or ein paar Tagen laufe ich in Berlin Prenzlauer Berg an einem Platz vorbei. Plötzlich höre ich ein dumpfes Krachen. Etwa zehn Meter von mir entfernt zerkleinert ein Mann in der Dämmerung Brennholz. Er ist also immer noch da, denke ich erleichtert und besorgt zugleich. Denn es sind minus 5 Grad, die sich wie minus 13 anfühlen. Keine gute Temperatur, um lange draußen zu sein und schon gar nicht, um draußen zu übernachten.

Das kleine Camp war mir zum ersten Mal im vergangenen Sommer aufgefallen. Ich spazierte gerade Richtung Platz, da schallte mir Musik entgegen. Ich sah bunte Zelte, einen Grill, Kunst. Frauen und Männer tranken Bier, redeten. Mir imponierte das: ein provisorisches Zuhause, das Anarchie und Fröhlichkeit ausstrahlte, inmitten einer der teuersten Gegenden der Stadt.

Nun will ich Obdachlosigkeit sicher nicht romantisieren. Sie ist eine der größten Tragödien unserer Zeit, für die unsere neoliberale Gesellschaft und ihre desaströse Wohnungspolitik verantwortlich sind. Zwar hat die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt, Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden, aber Ex­per­t*in­nen bezweifeln, dass ihr das gelingt. Einer Hochrechnung zufolge leben deutschlandweit mehr als eine Million Menschen ohne festes Mietverhältnis, davon rund 56.000 Menschen auf der Straße.

Und was macht die CDU? Sie zettelt eine inhumane Sozialstaatsdebatte an. Dabei bräuchte es statt Sozialkürzungen mehr Sozialwohnungen und statt einer halbherzigen Mietrechtsreform, wie sie gerade von der SPD vorgelegt wurde, einen bundesweiten Mietendeckel. Wohnen ist ein Menschenrecht und ein angemessenes Zuhause die Grundvoraussetzung für eine würdevolle Existenz.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Apropos Würde: Eines Tages beschwerte sich ein Anwohner vor laufender Kamera über das Camp. Er wohne jetzt schon seit zweieinhalb Jahren im Kiez und fühle sich eigentlich wohl – wenn nur die Obdachlosen nicht wären. Die Lärmbelästigung, der Drogenkonsum, man kennt das Gejammer. Mehr soziale Kälte geht kaum. Zum einen ist der Platz seit Jahrzehnten ein Zufluchtsort für wohnungslose Menschen, auch wenn der Anwohner nicht der Erste ist, der sie weghaben will. Zum anderen handelt es sich um eine Gegend, wo Rich Kids selbst lautstark vor Bars abhängen und saufen.

Warum sollte ein Chinohosen-Träger mehr Rechte haben als ein Obdachloser? Es reicht ja schon, dass er und seine Buddys ganze Häuserblöcke kolonialisieren und die Hälfte dann auch noch leer stehen lassen. Ein öffentlicher Platz ist aber per Definition: öffentlich. Er gehört uns allen. Deshalb ist es auch ein Unding, dass der Platz regelmäßig geräumt wird.

Es kann doch nicht sein, dass man Menschen erst aus ihren Wohnungen drängt, ihnen dann keine gute Alternative bietet und sie schlussendlich auch noch vertreibt. Sollen sie sich unsichtbar machen? Der Mann und seine Freun­d*in­nen jedenfalls sind nach jeder Räumaktion wieder da. Richtig so! Obdachlose wollen schließlich auch kiezig wohnen und nicht in einer überfüllten Notunterkunft.

Ich wollte den Mann vom Camp fragen, wie es ihm geht. Er war zugewandt, aber seine Freundin wurde wütend. Wenn ich mit ihrem Kumpel reden wolle, solle ich mich zwei Straßen weiter anmelden. Im Klartext: Lass uns in Ruhe mit deinen Fragen. Was hätten sie auch sagen sollen, was nicht längst bekannt ist? Sie möchten in Würde leben, so wie je­de*r andere auch. Und dazu gehört für viele eine Wohnung mit einer Heizung, die warm hält, und einer Tür, die man zumachen kann, wenn ungebetene Gäste kommen und einen ausfragen wollen. Ist das zu viel verlangt?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anna Fastabend

Anna Fastabend

 Redakteurin wochentaz
Hat mal Jura studiert und danach Kreatives Schreiben am Literaturinstitut in Hildesheim. Hat ein Volontariat bei der Märkischen Oderzeitung gemacht und Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Schreibt über feministische Themen, Alltagsphänomene, Theater und Popkultur.
Themen #wochentaz #Kolumne Starke Gefühle #Obdachlosigkeit #Winter #Räumung #Sozialstaat
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

5 Kommentare

 / 
  • H

    Danke für diesen schönen, emphatischen Artikel.



    Davon könnte es gerne noch mehr geben.

  • D

    Ja, es gibt einen Anstieg der sozialen Kälte.

    Nur hat das halt auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen, die augenscheinlich nicht aus Berlin kommen, hier in Berlin wohnen (oder gerade nicht wohnen). Und dieses Nichtwohnen geschieht neben den öffentlichen Plätzen auch immer häufiger in den Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs.

    Und solange immer mehr arme Menschen nach Berlin ziehen, solange wird die soziale Kälte halt auch weiter ansteigen.

    Beschwerden über die damit einhergehende Lärmbelästigung und den Drogenkonsum als "Gejammer" abzutun geht garnicht.

    Und die Menschen sollen sich auch nicht unsichtbar machen, es wäre ein erster und richtiger Schritt, wenn sie gar nicht erst nach Berlin kommen würden.

  • S

    Danke für diesen Artikel. Da auch in diesem Winter wieder Menschen, die auf der Straße leben, erfroren sind, finde ich es wichtig, immer und immer wieder darüber zu schreiben. Auch über die entsetzlichen, mörderischen Angriffe auf Obdachlose, die niemandem etwas tun und manchmal "einfach so" getötet werden.

    Mich stört auch bereits seit Jahren die Behauptung, was für ein reiches Land wir angeblich sind. Das sind wir schon sehr lange nicht mehr.

  •

    Man soll grundsätzlich nicht pauschalisieren. Das möchte ich nicht, das sollte die Autorin aber ebenfalls nicht.



    Durch Beobachtungen der Szene und durch Gespräche komme ich zu einem differenzierteren Bild. Viele Obdachlose können und wollen nicht in der "üblichen 2-Zimmer-Wohnung" leben. Die einen fühlen sich in Räumen gefangen, die anderen sind nicht fähig, eine Wohnung zu führen.



    Man kann lange das Lied der Sozialwohnungen singen, wenn man die Problematik dieser Personengruppe missachtet. Täglicher Drogenkonsum, mannigfaltige Phobien (auch und durch den Drogenkonsum), plus fehlende Sozialkompetenzen, plus Analphabetismus und Dyskalkulie, ...

    Die Lösung ist weitaus komplexer, personalintensiver und damit auch teurer als bisschen zusätzlicher Wohnraum.

  • E

    Der Artikel beschreibt die übliche Entwicklung von all den guten Errungenschaften, die in Amerika anfangen und dann zu uns überschwappen. Mit Kaugummi und CocaCola fings in etwa an, dann der mobile Größenwahn usw. usw.

meistkommentiert