Nato-Gipfel in Litauen : Selenskyi baut Druck auf

Vor Gipfelbeginn fordert Ukraines Präsident einen Zeitplan für den Beitritt. Die Nato will indes über Hilfen beraten, die Bundesregierung macht neue Zusagen.

VILNIUS taz | Selten waren die Erwartungen an einen Nato-Gipfel so hoch wie derzeit. Das Militärbündnis der 31 Mitgliedsstaaten, das bis Mittwoch im litauischen Vilnius tagt, will Stärke und Entschlossenheit zeigen. Doch es ist zerrissen wie selten zuvor. Eine erste Baustelle – nämlich der durch die Türkei blockierte – Beitritt Schwedens scheint bewältigt. Aber das Bündnis ringt weiterhin um eine gemeinsame Haltung und Konditionen für einen zukünftigen Nato-Beitritt der Ukraine. Einigkeit besteht darin, dass ein Land im Krieg derzeit nicht Teil des Bündnisses wird. Doch wie weit sollen Sicherheitszusagen oder gar Garantien für die Ukraine gehen?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj baute am Dienstag weiteren Druck auf. Nachdem lange unklar war, ob er überhaupt nach Vilnius reisen wird, bestätigte er nun seine Teilnahme via Twitter, aber nicht ohne eindeutige Forderungen: „Die Ukraine verdient Respekt. Es ist unerhört und absurd, wenn kein Zeitplan festgelegt wird, weder für eine Einladung an noch für eine Mitgliedschaft der Ukraine.“

Offenbar gibt es derzeit keine Bereitschaft der Nato dazu, kritisierte Selenskyj. Er befürchtet, dass ein möglicher Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis zur Verhandlungsmasse mit Russland wird und vielmehr zu weiterem Terror motiviert, als zu Friedensverhandlungen. „Unsicherheit bedeutet Schwäche“. Darüber will Selenskyj auf dem Gipfel sprechen. Ziemlich sicher wird dies auch Thema bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Jetzt soll erstmal Geld fließen und weiteres militärisches Gerät geliefert werden. Damit die Ukraine sich weiterhin verteidigen könne, sagte US-Außenminister Antony Blinken in Vilnius vor Journalist:innen. Er versicherte, dass die Ukraine ein „robustes“ Paket erhalten werde. Und: Im Moment sehe er keine Bereitschaft seitens Russlands für Verhandlungen. Wenn sich dies ändere, wären die USA die ersten, die sich an solchen Gesprächen beteiligen würden.

Neues millionenschweres Militärpaket aus Deutschland

Erneut verteidigte Blinken zudem die Lieferung von Streumunition an die Ukraine. US-Präsident Joe Biden hätte sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Diese Zusage hatte für kontroverse Debatten gesorgt. Das international geächtete Kriegsgerät macht auf Jahre Gebiete unbewohnbar. Befürworter der Streumunition argumentieren mit fehlenden Waffenalternativen. Zudem will die Ukraine diese Waffen nur auf ihrem Territorium einsetzen und nicht auf russischem Gebiet.

Die Bundesregierung kündigte vor Beginn der ersten Arbeitssitzung in Vilnius ein rund 700 millionenschweres weiteres Militärpaket für die Ukraine an. „Es bedient die Prioritäten der Ukraine: Luftverteidigung, Panzer, Artillerie“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius, der gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz nach Litauen reiste. Man wolle damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Durchhaltefähigkeit leisten.

Teil des Paketes sind unter anderem zwei Patriot-Startgeräte aus Bundeswehrbestand, weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer Leopard 1 A5, sowie Munition und ein Drohensystem.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Scholz feilt derzeit gemeinsam mit den G7-Staaten an einer Erklärung für Sicherheitszusagen an die Ukraine. „Für uns ist von Anfang an wichtig, dass es Sicherheitszusagen für die Ukraine gibt, die nach einem Frieden wirksam sein können“, betonte Scholz in Vilnius. Deren Ausgestaltung liegt dann bei den einzelnen Staaten.