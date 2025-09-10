piwik no script img

Nach Brandanschlag auf StrommastenTausende in Berlin noch immer ohne Strom

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag in Berlin haben tausende weiter keinen Strom. Ein Abgeordneter vermutet, dass die Angreifer Insider-Wissen hatten.

Die verbrannten Reste eines Strommastes
Nach stundenlangem Stromausfall in Berlin sind die ersten Haushalte wieder versorgt Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin afp/dpa/taz | Einen Tag nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei Hochspannungsmasten in Berlin sind weiterhin Tausende Haushalte ohne Strom. Am frühen Mittwochmorgen waren noch 20.000 Kun­d:in­nen von der Störung betroffen, wie der Netzbetreiber Stromnetz Berlin mitteilte. Die Wiederversorgung aller Menschen werde voraussichtlich erst im Laufe des Donnerstags erfolgen.

Unbekannte hatten am frühen Dienstagmorgen einen Brand an zwei Hochspannungsmasten im südöstlichen Stadtteil Johannisthal gelegt. Die Berliner Polizei geht von Brandstiftung aus, bei der „eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann“, wie es hieß. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben sollte auf seine Echtheit geprüft werden, der Staatsschutz ermittelt.

Auf Indymedia bekennen sich „einige Anarchist:innen“ zu dem Brandanschlag, der demnach auf den Technologiepark in Adlershof abgezielt habe. Dieser gilt mit über 1.300 Unternehmen sowie 18 wissenschaftlichen Einrichtungen als einer der größten Tech-Gewerbeparks Europas.

Die Be­ken­ne­r:in­nen machten in ihrem Schreiben dort ansässige Unternehmen für die „Zerstörung der Natur und der oft tödlichen Unterjochung von Menschen, für diese viele der hier ansässigen Firmen tagein, tagaus“ verantwortlich. Bei den tausenden Privathaushalten, die weiter von dem Stromausfall betroffen sind, entschuldigten sie sich. Das sei jedoch ein „vertretbarer Kollateralschaden“.

Notrufnummern außer Betrieb

Johannisthal ist ein Stadtteil des Bezirks Treptow-Köpenick im Südosten der Hauptstadt. Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin waren anfangs knapp 50.000 Kunden von dem Stromausfall betroffen, darunter sowohl Haushalte als auch Gewerbe oder Pflegeeinrichtungen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Bewohner aus zwei Pflegeheimen vorübergehend in Krankenhäuser verlegt.

Von dem Stromausfall war auch der öffentliche Nahverkehr teilweise eingeschränkt, zudem fielen Ampeln aus. Der Notruf 110 und 112 war in bestimmten Bereichen am Dienstag auch über Mobilfunk nicht erreichbar. Die Feuerwehr richtete rund ein Dutzend Anlaufstellen für die Bevölkerung ein. Zahlreiche Schulen blieben geschlossen, dies galt auch für Mittwoch noch.

Stromnetz Berlin bat die bereits wieder angeschlossenen Kunden, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. So könnten möglicherweise weitere Haushalte früher wieder ans Netz angeschlossen werden.

SPD-Abgeordneter vermutet Insider-Wissen

Für den mutmaßlichen Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz hat es aus Sicht des innenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Martin Matz, Spezialwissen gebraucht. Irgendwo einen Brand legen könne quasi jeder, sagte er im RBB-Inforadio. Allerdings: „Wenn man sieht, wo diese Strommasten in Johannisthal stehen oder gestanden haben, dass die etwas mit der Stromversorgung in Adlershof zu tun haben, ist nicht so völlig einsichtig“, betonte Martin Matz. Das müsse man wissen.

„Mindestens stellt sich die Frage, ob möglicherweise Insider-Informationen oder Informationen, wie man sowas genau macht, weitergegeben worden sind.“ Es habe in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe an Anschlägen in Berlin gegeben, die sich gegen die kritische Infrastruktur richteten. „Und das ist natürlich schon auffällig, dass das immer wieder passiert.“

Matz sieht bei der Frage rund um den Schutz gegen solche Anschläge in der Hauptstadt noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. „Wenn wir uns vergleichen mit vor fünf oder zehn Jahren, dann sind wir deutlich besser geschützt“, sagte er.

„Aber das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.“ In den 1990er Jahren sei sehr viel Katastrophen- und Zivilschutz abgebaut worden, der nun mühsam wiederhergestellt werden müsse. Am Ende sei es auch eine Frage des Personals. Es brauche eine bessere Ausstattung der Katastrophenschutz-Zuständigen in den Bezirken. Davon gebe es pro Bezirk bisher nur drei.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berlin #Brandanschlag #Linksextremismus #Indymedia #SPD #Stromausfall
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Nahaufnahme des verschmorten Strommast. Die Isolation schält sich bereits ab

Stromausfall in Berlins Südosten

Polizei vermutet politisches Motiv hinter Brandanschlag

Ein mutmaßlicher Anschlag auf zwei Strommasten führt zu einem großen Stromausfall. Weitere Anschläge gibt es mit Bezug zur Rigaer 94.
Von Erik Peter
Ein großer runder Bau aus Beton: der " Trudelturm" in Berlin-Adlershof

Eine Tour zu vergessenen Orten

Am Busen von Adlershof

Im Wissenschafts- und Technologiepark verweisen kuriose Bauten auf die Anfänge der Luftfahrt, das DDR-Fernsehen und das Wachregiment der Stasi.
Von Marina Mai
Drei Männer stehen vor einem Strommasten mit Brandspuren

Anarchistische Brandleger

Die Vulkan-Phantome

Seit 13 Jahren verübt eine „Vulkangruppe“ linksmilitante Brandanschläge, nun gegen Tesla. Wer dahintersteckt, wissen die Behörden nicht.
Von Konrad Litschko

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Linken-Bashing in der „Zeit“

Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen

2

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

3

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

4

Die Grünen und das Verbrenner-Aus

Peinliches Manöver, aber Kurve gekriegt

5

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk

6

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?