Stromausfall in Berlins Südosten: Polizei vermutet politisches Motiv hinter Brandanschlag
Ein mutmaßlicher Anschlag auf zwei Strommasten führt zu einem großen Stromausfall. Weitere Anschläge gibt es mit Bezug zur Rigaer 94.
Es stehe der Verdacht im Raum, dass es sich „um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt“, eine „politische Tatmotivation könne nicht ausgeschlossen werden“, so die Sprecherin. Beamte der Kriminaltechnik seien für „Spurensuche und Spurensicherung“ vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.
Der Stromausfall betraf Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide. Bei den Masten handele es sich laut Polizei um „besondere Objekte mit erheblichen Auswirkungen“. Die Verkehrsinformationszentrale teilte mit: „Die S-Bahnen und Straßenbahnen fahren nicht, Ampeln sind ausgefallen, Haushalte betroffen.“
Die Polizei war nach eigener Auskunft mit vielen Einsatzkräften vor Ort, sowohl um den Verkehr zu regeln, als auch um die Bewohner:innen der betroffenen Stadtteile zu informieren. Zum Einsatz kamen dabei mobile Wachen und Lautsprecherwagen.
Kampf um die Rigaer 94
In der Vergangenheit hatte es immer wieder Anschläge auf die Infrastruktur gegeben, die zu großen Stromausfällen oder einer Unterbrechung des Bahn-Verkehrs führten. Wiederholt gab es im Nachhinein Bekennerschreiben aus der linken Szene, unterschrieben von einer „Vulkangruppe“. Im vergangenen Jahr hatte der Anschlag auf einen Strommast in Grünheide die Tesla-Fabrik lahmgelegt. Zu dem Brand am Dienstag gab es vorerst kein Bekennerschreiben.
Für zwei weitere Brandanschläge in den vergangenen Tagen reklamierten Schreiben, die auf der linken Internetplattform Indymedia veröffentlicht wurden, dagegen die Verantwortung. In der Nacht zu Montag waren auf einem Parkplatz in der Siemensstadt in Spandau vier Transporter des Wohnungskonzerns Vonovia in Flammen aufgegangen. Laut dem Schreiben seien dabei Brandsätze mit Zeitzündern verwendet worden. Neben einer langen Kritik an den Praktiken von Vonovia erklärten sich die Autor:innen zudem mit dem linksradikalen Hausprojekt Rigaer Straße 94 solidarisch.
Gegen die Bewohner:innen des Hauses sowie die Kneipe „Kadterschmiede“ kommt es in den kommenden Wochen zu einer Vielzahl von Gerichtsprozessen, die die Existenz des Projektes bedrohen. Bereits am Mittwoch wird eine Räumungsklage gegen die letzte Wohnung im Hinterhaus verhandelt, für die es derzeit noch einen Mietvertrag gibt. Nachdem bereits vor zwei Wochen Büroräume des Haus-Eigentümers am Kurfürstendamm verwüstet worden waren, gab es am Sonntagabend eine weitere Attacke.
Einem Bekennerschreiben zufolge sei ein Restaurant in der Oranienburger Straße verwüstet worden, das von der Tochter des Rigaer 94-Eigentümers geführt werden soll. Demnach habe man „mit schwerem Werkzeug, durch die geschlossenen Rollläden, Tür und Fenster des Restaurant Breggs“ geschlagen und den Schriftzug „R94 bleibt“ an die Fassade gesprüht.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk
US-Verteidigungsministerium umbenannt
Kriegsminister gibt es wieder
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?
Generalstreik in Frankreich
Gelb ist das neue Rot
Linken-Bashing in der „Zeit“
Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen