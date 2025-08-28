Neonaziszene in Ostberlin: Jungnazis auf der Suche nach Vaterfigur
Die gewaltorientierte Jungnazis der DJV nähern sich der Altnazipartei Die Heimat an. Davor warnt das Berliner Register Treptow-Köpenick.
Darunter ist auch der Kopf der DJV, der verurteilte Nazischläger Julian M. In der Bildbeschreibung des Posts der Heimat ist von einer „Rechtsschulung“ für ein „Dutzend neuer Mitstreiter“ die Rede. Dem Register zufolge ereignete sich diese Schulung am 22. August. Schon zuvor seien an dem Tag circa 15 Mitglieder der DJV durch Köpenick gezogen.
Laut einer Sprecherin des Registers bedeutet der gemeinsame Termin noch nicht, dass sich die DJV formal mit der Partei zusammengeschlossen habe. Doch schon kürzlich seien DJV und Heimat zusammen auf dem CSD in Bautzen aufgetaucht. Zuvor nahm die DJV etwa bei einem Fest von der Heimat zum 1. Mai in Gera teil. Auch bestünden Verbindungen zu vergleichbaren Jugendgruppen wie der Elblandrevolte, die aus dem Umfeld der Jungen Nationalisten hervorgegangen ist, der Jugendorganisation der Heimat. Daher sei eine Annäherung an die Mutterpartei keine große Überraschung.
Mehr Gewalt im Kiez erwartet
Für den Kiez in Köpenick könne eine solche Annäherung „weitreichende Folgen“ haben, warnt die Sprecherin. So verfüge die Heimat mit ihrer Parteizentrale in der Seelenbinderstraße über die „einzige bekannte Immobilie der extremen Rechten in Ostberlin“. Sollte die DJV, die bisher über keine bekannten eigenen Räumlichkeiten verfügt, hier nun verstärkt Veranstaltungen durchführen können, „wird das zu Gewalt im Kiez führen“, ist sich die Sprecherin sicher.
Es gebe rechte Jugendgruppen, die öfter im Park hinter der Zentrale abhingen, aber noch nicht organisiert sind. „Wenn die DJV dort einzieht, kann eine Radikalisierung stattfinden“, so die Sprecherin.
Die DJV ist eine aktionsorientierte Jugendgruppe, die immer wieder mit Störaktionen auf CSD-Paraden auffällt. Seit Mai stuft der Berliner Verfassungsschutz die Gruppe als „gesichert rechtsextrem“ ein. Wegen gewaltsamen Überfällen und Angriffen auf politische Gegner:innen hatte die Polizei zuletzt im Juli eine Razzia gegen Mitglieder der Gruppe durchgeführt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen
Eine demokratische Farce
Kritik am Selbstbestimmungsgesetz
Kalkulierter Angriff
Habeck gibt Bundestagsmandat ab
Her mit der neuen Idee
Solidarität mit Palästina
Das Ringen um Palästina als globaler Kampf
Kabinett für neues Wehrdienstgesetz
Freiwillige vor!
Berlins neuste A100-Verlängerung
Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt