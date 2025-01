15:14 Uhr Habeck über Bruch der Brandmauer

Dies sei „ein Schicksalstag“ sagt Robert Habeck am Ende seiner Rede. „Heute steht zum ersten Mal an, ob aus der parlamentarischen Mitte heraus ein Bruch mit der Tradition dieser Republik passiert.“ Er begründet das damit, dass Union und FDP das erste Mal „ein Bündnis mit den Rechtspopulisten in Russland, äh, hier im Parlament eingehen“.

Und weiter: „Wenn sie bei einer solch wichtigen Frage mit der AfD abstimmen, bei welcher werden sie es in der Zukunft nicht tun?“ (pab/jw)

15:04 Robert Habeck spricht

Habeck appelliert an Friedrich Merz, nicht mit der AfD abzustimmen. Beatrix von Storch aus der AfD-Fraktion ruft: „Hören Sie auf, zu heulen.“ (dah)

14:56 Merz redet vom Bruch der Brandmauer am Freitag

Merz sagt, man habe mit der AfD keine Mehrheit. Es könne gut sein, dass am Freitag das erste Mal eine Mehrheit mit der AfD zustande käme, so Merz. Das sei das kleinere Übel, anstatt der rot-grünen Bundesregierung die Deutungshoheit in Asylfragen zu überlassen. Der Rede von Merz folgt lauter anhaltender Applaus – wenn auch nur von der CDU/CSU-Fraktion. (nka/dah/jw)

14:47 AfD: „Das waren unsere Vorschläge“

Merz spricht im Bundestag Foto: Johanna Weinz

Merz spricht über seinen Vorschlag von Zurückweisungen an den Grenzen für Asylsuchende. Darauf kommt der Zwischenruf von Bernd Baumann aus der AfD-Fraktion: „Das waren unsere Vorschläge.“ Er wiederholt einen Satz, den er in den letzten Tagen öfters gesagt hat: „Ein richtiger Antrag wird deswegen nicht falsch, wenn die Falschen zustimmen.“ (dah)

14:36 Scholz erinnert an Opfer von Aschaffenburg

Scholz erinnert zum Abschluss seiner zum Teil sehr juristisch begründeten Rede noch einmal an die Opfer von Aschaffenburg: ein kleiner Junge aus Marokko und ein Mädchen aus Syrien. Sein Fazit: Maximale Konsequenz gegenüber denen, die unseren Schutz ausnutzen. Und gleichzeitig keinen Fußbreit denen, die Hass und Hetze säen.

„Die Bürgerinnen und Bürger können am 23. dafür sorgen, dass es keine Mehrheit für Schwarz-Blau in diesem Land gibt“, sagt Scholz (nka/ale)

14:34: Nicht egal, wer für wen stimmt

Scholz sagt mit Blick zur CDU/CSU-Fraktion: „Wer sagt: Mir ist gleichgültig, wer für meine Anträge stimmt, sagt auch, mir ist gleichgültig, wer für mich stimmt.“ Die CDU/CSU-Fraktion reagiert mit lauten Zwischenrufen darauf. (dah)

14.30 Uhr Scholz erinnert: keine Zusammenarbeit mit extremen Rechten seit 75 Jahren

„Der Zusammenhalt Europas ist doch kein Spieleinsatz. Ein deutscher Bundeskanzler darf kein Zocker sein“, meint Scholz. Es sei nicht gleichgültig, ob man mit den extremen Rechten zusammenarbeite. Es gebe seit 75 Jahren einen Grundsatz der Demokraten der Bundesrepublik, dass „mit der extremen Rechten keine Zusammenarbeit“ stattfinde. (nka / jw)

14:28 Uhr Scholz vergleicht Merz mit Orbán

Scholz wirft Merz „großspurige Ankündigungen“ vor und stellt Merz in eine Reihe mit dem ungarischen Regierungschef. „Das größte Land Europas würde offen EU-Recht brechen, so wie es bisher nur Victor Orbán in Ungarn getan hat. Das hätte kein deutscher Bundeskanzler getan.“ Scholz zählt alle von Konrad Adenauer bis Angela Merkel auf, nur Gerhard Schröder erwähnt er nicht.

14:20 Uhr Raunen aus Reihen der AfD

„Wir sind das einzige Land in Europa, das es überhaupt geschafft hat, Straftäter nach Afghanistan abzuschieben“, sagt Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung. Aus den Reihen der AfD Raunen und immer wieder Zwischenrufe. (nka/ jw/ dah)

14:16 Uhr Alice Weidel kommt zu spät

Bei der Gedenkminute für die Opfer aus Aschaffenburg ist ein prominenter Sitz in den Reihen der AfD-Fraktion leer: Fraktionschefin Alice Weidel kommt erst später zu der Regierungserklärung von Olaf Scholz dazu. (cem)

14:07 Uhr Mindestens ein Fraktionsloser fehlt bei der Sitzung

Die Abstimmung im Bundestag über den 5-Punkte-Plan der Union dürfte äußerst knapp ausgehen. Entscheidend dabei dürften die fraktions- und gruppenlosen Abgeordneten werden. Davon gibt es insgesamt neun. Da auf den SSW-Abgeordneten Stefan Seidler und das Ex-FDP-Mitglied Volker Wissing, zwei aufrechte Liberale, Friedrich Merz sicherlich nicht bauen kann, muss er auf die Unterstützung der sieben Ex-AfD-Abgeordneten hoffen. Von denen hat sich einer allerdings kurz vor Sitzungsbeginn abgemeldet: Der 2021 aus der AfD ausgetretene Abgeordnete Uwe Witt habe sich mit dem COVID-19 Virus infiziert und könne daher nicht an der Abstimmung teilnehmen, teilte sein Büro mit. Witts Gesundheitszustand klingt ernst: „In Zusammenhang mit seiner Lungenvorerkrankung und einem Tumor in der Lunge, hofft Herr Witt die Erkrankung zu überstehen“, so sein Büro. (PAB)

14:00 Uhr: Bundestag debattiert über Migration

Der Bundestag debattiert am Mittwoch ab 14 Uhr über die Migrationspolitik. Zunächst hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung. Danach folgt eine 90-minütige Aussprache.

Die Debatte wird im Livestream übertragen.

Anschließend wird in namentlicher Abstimmung über die verschiedenen Anträge abgestimmt.

14:00 Uhr: Worum es heute im Bundestag geht

Am Mittwoch will Friedrich Merz (CDU) zwei Entschließungsanträge in den Bundestag einbringen:

Einen erweiterten Antrag der auch innenpolitische Themen umfasst und einen Fünf-Punkteplan, der sich gegen die aktuelle Asyl- und Einwanderungspolitik richtet. Die fünf Punkte:

• Dauerhafte Grenzkontrollen

• Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise

• Inhaftierung Ausreisepflichtiger

• Unterstützung der Länder durch den Bund beim Vollzug der Ausreise

• Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Straftäter und Gefährder

Die SPD und die Grünen kritisierten diesen Antrag und befürchten, dass die Brandmauer damit eingerissen werde. Denn: Nur mit der AfD könnte eine Mehrheit für diesen Antrag erreicht werden. Darauf fügte die CDU einen Passus hinzu, um sich von der AfD abzugrenzen. Denn diese Partei, so heißt es, sei „der politische Gegner“.

Thomas Haldenwang, bis November Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und nun CDU-Bundestagskandidat in Wuppertal, stellte sich hinter Merz. Die „diffamierende“ Kritik von SPD und Grünen sei „billigste Polemik“, sagte Haldenwang der taz. „Die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsextremistische Partei, die eine menschenverachtende, mit Hass und Hetze verbreitete Politik betreibt. Das christliche Wertegerüst der CDU verbietet eine Zusammenarbeit mit dieser Partei in welcher Form auch immer“, so Haldenwang. „Die Brandmauer steht.“ Dafür stehe er auch persönlich ein, als derjenige, der ich seiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident von den Medien als größter Feind der AfD bezeichnet wurde.

 Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Ver- schwörungstheorien in Umlauf zu bringen. (…) Das gefährdet Deutschlands Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. (CDU)

Außerdem will die CDU einen erweiterten Antrag im Bundestag vorstellen, der mehr Überwachung durch die Polizeien, wie Erfassung von IP-Adressen, Gesichtserkennung oder Datenaustausch umfasst.

Der zweite erweiterte Antrag ist voraussichtlich nicht mehrheitsfähig, da die FDP ihn nicht mittragen will. Dem Fünf-Punkteplan könnten FDP, Union, AfD zustimmen. Wenn sie das geschlossen täten und dazu noch mindestens fünf Fraktionslose dafür stimmen würden, wäre die nötige Mehrheit von 367 Stimmen erreicht.

Die taz berichtet live aus dem Bundestag über die aktuellen Entwicklungen.

13:57 Es geht los

Die Union ist gut gelaunt Foto: Anna Lehmann

Der Saal füllt sich. Jens Spahn ist schon da, plaudert mit der Länderbank, die erste Reihe der AfD inklusive Tino Chrupalla (kaugummikauend) ist auch anwesend und schaut zu. Friedrich Merz geht grußlos vorbei, baut sich vor der Unionsbank auf. Er wirkt gut gelaunt.

Bundestagspräsident Bärbel Bas eröffnet die Sitzung und ruft zum Beginn zu einem Moment des Innehaltens auf. Wir trauern um die Opfer von Magdeburg und Aschaffenburg. Wir trauern um ein zweijähriges Kind und um einen Familienvater. Die Abgeordneten erheben sich, man hört nur das Klicken der Kameras. Bas mahnt: Die Debatte muss schonungslos, ehrlich und respektvoll sein. (ale)