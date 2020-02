Linke debattiert Strategie

Soleimani mischt die Partei auf

In Kassel will die Linke debattieren, wie sie sich künftig aufstellt und womöglich sogar mitregiert. Doch eine Strafanzeige sorgt für Verwirrung.

BERLIN taz | Einfach mal entspannt reden. So haben sich Katja Kipping, Bernd Riexinger und die Parteiführung der Linken das vorgestellt. Am Wochenende laden sie nach Kassel ein. Auf einem zweitägigen Strategiekongress sollen die Mitglieder darüber diskutieren, wer sie sind, wozu sie gebraucht werden und wie man sich als Partei künftig aufstellt – womöglich sogar in einer Mitte-Links-Regierung. So groß ist das Redebedürfnis, dass der für 300 Personen gebuchte Saal schon völlig ausgebucht ist und Diskussionen per Lifestream in Nebenräume übertragen werden.

Kipping ist optimistisch: „Ich hoffe, dass wir mit dem Strategiekongress Schluss damit machen, unterschiedliche Milieus gegeneinander auszuspielen und klar ist: Wir stellen gemeinsame Interessen in den Vordergrund.“ So geeint will man dann auch schon mal strategisch über die Bundestagswahl nachdenken. Kipping möchte, dass ihre Linke sich künftig die Machtfrage stellt: Sie werbe dafür, dass man die alten, unproduktiven Debatten beende, ob die Linke nun auf Bewegungsorientierung oder Regierungsbeteiligung setze. „Wir setzen auf Regieren in Bewegung.“

Die Ausgangslage ist so gut wie lange nicht. In der Thüringer Regierungskrise sehen CDU und FDP wie Amateure aus, die Linke mit ihrem Ministerpräsidentenkandidaten Bodo Ramelow geht aus der Krise gegenwärtig als Umfragesieger hervor. Auch die Sympathien im Bund steigen, wie die Umfragen zeigen, die Linke ist seit langem mal wieder zweistellig.

Doch mitten in die Vorbereitungen des Kongresses und der kniffligen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen platzt eine Strafanzeige. Acht Abgeordnete der Fraktion, darunter drei Vorstandsmitglieder, haben Strafanzeige gegen Kanzlerin Angela Merkel und weitere Mitglieder der Bundesregierung gestellt: „Wegen Beihilfe zum Mord an Soleimani“, wie es in der von ihnen erstellten Pressemitteilung heißt.

Bei einem von den USA koordinierten Drohnenangriff war der iranische General Qasim Soleimani Anfang des Jahres im Irak getötet worden. Ein Attentat, das gegen das Völkerrecht verstieß, ganz klar. Auf der anderen Seite, war Soleimani aber auch kein Unschuldiger, sondern Akteur. Der General der iranischen Revolutionswächter stützte den syrischen Diktator Baschar al-Assad, er galt als wichtigster Strippenzieher im Nahen Osten, der mittels der von ihm kommandierten Al-Kuds-Brigaden die iranische Expansionen in der Region vorantrieb.

Schaut man in die Klage hinein, dann geht es den acht Abgeordneten auch nicht primär um den Tod Soleimanis, sondern um die Umstände, nämlich die Nutzung der Militärbasis Ramstein für solche völkerrechtswidrigen Aktionen. Diese diente vermutlich als Relaisstation. Doch nach außen wird die Strafanzeige eben anders verkauft.

In der Partei herrscht Aufruhr. Der verteidigungspolitische Sprecher Matthias Höhn kommentiert auf Twitter noch relativ trocken: „Ich glaube unsere Prioritäten sollten woanders liegen.“ Schärfer wird dagegen der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Jan Korte: „Das ist mit der Fraktion nicht abgesprochen und ich hätte mit Sicherheit nicht zugestimmt. Die nächste Fraktionssitzung dauert dann wohl wieder mal länger.“

Zur Anzeige von acht Bundestagsabgeordneten meiner @Linksfraktion gegen Mitglieder der Bundesregierung: Das ist mit der Fraktion nicht abgesprochen und ich hätte mit Sicherheit nicht zugestimmt. Die nächste Fraktionssitzung dauert dann wohl wieder mal länger. — Jan Korte (@jankortemdb) February 28, 2020

Pikant: Mit Hubertus Zdebel, Heike Hänsel und Andrej Hunko gehören drei der acht Klagenden zum Fraktionsvorstand. Hunko wurde kürzlich auf Vorschlag der beiden Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch zum Stellvertreter gewählt.

Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, die für die Linke in Sachsen das einzige Direktmandat holte, wendet sich per Twitter direkt an Fraktionschef Bartsch und die Parteivorsitzende Kipping. „Sagt ihr hier auch mal was? Bitter nötig nach der Vorstandswahl und dem weiteren Entfernen von einem emanzipatorischen linken Ansatz, auch in der Außenpolitik.“

Kipping twittert zurück: „Diese Aktionen von 8 einzelnen Abgeordneten halte ich für falsch. Sie war weder mit Fraktions- noch Parteispitze abgestimmt.“

Nicht meine LINKE! @katjakipping und @DietmarBartsch: Sagt ihr hier auch mal was? Bitter nötig nach der Vorstandswahl und dem weiteren Entfernen von einem emanzipatorischen linken Ansatz, auch in der Außenpolitik. https://t.co/29FXZOwlNZ — Jule Nagel (@luna_le) February 27, 2020

Der Arbeitskreis Shalom innerhalb der Linksjugend aber auch die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss fordern sogar die Abwahl Hunkos als Fraktionsvize.

An Stoff zum Reden wird es also in Kassel nicht mangeln. Obwohl man sich eigentlich auf andere Themen vorbereitet hat.