L ieber Friedrich Merz, hiermit möchte ich Sie bitten, in Ihr Privatflugzeug zu steigen, eine himmlische Runde über der Bundesrepublik zu drehen, mit ein paar irdischen Stopps in Freiburg, in Rostock und so weiter.

Entschuldigen Sie, ja, ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Bitte. Ihre silberne Diamond DA62 triggert ja sonst eher hart – schädlicher Luxus und so. Und Sie fliegen ja auch gar nicht mehr so oft selbst. Vor allem aus Sicherheitsgründen. Weniger, um das Klima zu schonen. Aber jetzt geht es genau darum – dieser eine Flug soll dem Klima sogar helfen.

Es ist brenzlig. Lesen Sie die Bild? Bestimmt. Selbst die Bild, des ökologischen Alarms völlig unverdächtig, hat gemeldet, dass die Erde laut den Vereinten Nationen auf 2,8 Grad Erwärmung zusteuert. Das hat viel mit Trump zu tun, ja. Der findet Klimaschutz Unsinn. Nur: So viel besser ist Deutschland auch nicht. Ihre Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat erst Anfang Oktober das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien aufgelöst. Das hat viele irritiert, das haben Sie vielleicht mitbekommen.

Natürlich, es ist so eine Sache mit Zahlen. 2,8 Grad. Irgendwie groß. Aber Laien wie Ihnen und mir sagt das eigentlich wenig, dem Herzen schon gar nichts. Das spricht nicht gegen Zahlen an sich, das nicht. Ohne wissenschaftliche Fundierung geht Politik auch nicht, oder? Sie sollen ja sachlich, analytisch sein. Also fallen Sie sicher nicht auf jene rein, die Forschende derzeit in Misskredit bringen wollen. Nur berühren Zahlen selten. Und darum geht es zurzeit ja immer. Alle fordern, die Leute mitzunehmen. Schwer, sicher. In diesem Fall allerdings können Sie das sogar wortwörtlich nehmen.

Laden Sie etwa Ihre Wirtschaftsministerin ein mitzukommen. Tanken Sie voll, schnallen Sie sich an, und dann los! Start Flugplatz Arnsberg-Menden im Sauerland. Dann immer gen Süden, erstes Ziel Freiburg, Uniklinikum.

Dort suchen Sie nach Thorsten Hammer, dem Katastrophenschutzbeauftragten. Als es in diesem Sommer brüllend heiß wurde, hat er eilig eine Taskforce eingerichtet, versucht, die heißesten Zimmer runterzukühlen. Er hatte auch einen Evakuierungsplan, betroffene Patienten wären notfalls in eine klimatisierte Messehalle gebracht worden. Zum Glück kam es nicht so weit, das wünscht man ja auch keinem Patienten. Sprechen Sie mit Hammer.

 Kaum zu glauben, doch dieser eine Flug könnte dem Klima sogar helfen!

Gönnen Sie sich danach gern einen Affogato, einen Espresso mit einer Kugel Eis. Mögen Sie doch so gern. Dann fliegen Sie weiter zum Bodensee. Der schrumpft. Hohe Temperaturen, hohe Verdunstung, dazu kaum Regen. Das setzt dem größten See Deutschlands zu. Aus den Alpen kam auch wenig nach, weil der Winter wenig Schnee hatte und Schmelzwasser rar war. Von oben mag es schön aussehen, wenn neue Strände entstehen, sich das Wasser zurückzieht. Aber in diesem Ausmaß?

Jetzt noch ein Abstecher zur Wirtschaft, ins Saarland. Dort soll bald CO₂-armer Stahl produziert werden. Saarstahl investiert dafür Milliarden, bekommt dafür Förderung von Bund und Land. Treffen Sie sich mit Stephan Ahr, dem Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats, der den ökologischen Umbau mit vorangetrieben hat, die Belegschaft sogar überzeugte, dafür Einschnitte hinzunehmen.

Er aber sorgt sich, dass Sie den Emissionshandel schwächen wollen, mit dem sich die klimafreundlichere Produktion erst lohnen würde. Ahr und die 14.000 Stahlarbeiter, die er vertritt, sehen sich als Klimavorreiter, die nun bestraft würden. Lassen Sie sich das noch mal erklären.

Vom Saarland bis Rostock ist es ein Stück. Aber das dürfte für Sie interessant sein: In der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns denken sie darüber nach, in großem Stil Ostseewasser zu entsalzen, um damit auch das dürregeplagte Brandenburg und Berlin zu versorgen.

Was für Folgen die Erderwärmung schon hat! Dabei steht sie heute erst bei 1,37 Grad.

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Fliegen Sie also bitte zurück nach Berlin, sprechen Sie dort noch mit jüngeren Menschen, wie sie die Welt sehen, was sie ängstigt. Dann machen Sie eine Sondersitzung mit Ihrem Kabinett. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben – und entscheiden Sie sich für Wind- und Solarkraft, für Grün in den Städten, für ein zügiges Verbrenner-Aus.

Ach, das muss ich gar nicht alles auflisten. Sie sind lange genug im Geschäft, wissen, was zu tun ist.

Danke und guten Flug!

Ihre Hanna Gersmann