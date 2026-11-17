afp | Mehr als 900.000 Todesopfer weltweit und Schäden fast so hoch wie Deutschlands Bruttoinlandsprodukt: Das sind laut dem neuen Klimarisiko-Index der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch allein die direkten Folgen von Wetterextremen wie Stürmen, Hitzewellen und Überflutungen in den vergangenen 30 Jahren. Am schwersten zu leiden haben demnach Länder im globalen Süden, aber auch mehrere EU-Staaten gehören zu den 20 am stärksten betroffenen Ländern. Deutschland rangiert immerhin im oberen Viertel.

Germanwatch hat für ihren am Dienstag vorgestellten Climate Risk Index Daten aus 178 Ländern ausgewertet. Allein im vergangenen Jahr gab es dort demnach fast 35.000 Tote durch Extremwetter, mehr als 100 Millionen Betroffene und Schäden in Höhe von mehr als 158 Milliarden Dollar (143 Milliarden Euro).

Im gesamten Untersuchungszeitraum 1996 bis 2025 waren laut Germanwatch weltweit 5,5 Milliarden Menschen von den Folgen von Extremwetterereignissen betroffen, etwa indem sie obdachlos wurden oder ihre Heimat verlassen mussten. Den finanziellen Schaden beziffert Germanwatch auf inflationsbereinigt insgesamt 4,7 Billionen Dollar. Das besonders stark von Hitzewellen geprägte Jahr 2026 ist dabei noch gar nicht eingerechnet.

Ärmere Länder sind dem Index zufolge besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels. „Unter den zehn am massivsten getroffenen Staaten der vergangenen 30 Jahre ist in unserem Index mit den Bahamas nur ein einziges reicheres Land“, erklärte Co-Autor David Eckstein. An der Spitze des Rankings liegen mit Dominica, Myanmar und Honduras demnach Staaten, „die insbesondere von verheerenden Wirbelstürmen getroffen wurden – oft auch mehrfach, sodass Wiederaufgebautes erneut zerstört wurde“.

Auch die Risiken in Europa steigen

Doch auch Europa leidet zunehmend unter den Folgen der Klimakrise. Mit Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien gehören vier EU-Staaten zu den 20 Ländern, die seit 1996 am meisten unter schweren Hitzewellen und Waldbränden, aber auch Überflutungen bei Unwettern gelitten haben.

Nach den massiven Hitzewellen, Waldbränden und Überflutungen in Europa in diesem Jahr ist laut Germanwatch damit zu rechnen, dass diese Länder im nächsten Index noch weiter oben rangieren. Im Jahr 2025 gehörte Spanien schon zu den zehn am stärksten betroffenen Ländern der Welt: Es belegte hinter Jamaika und Sri Lanka Rang drei.

Deutschland gehört im 30-Jahre-Index mit Rang 34 und im Ranking für 2025 mit Platz 48 zum oberen Viertel der am stärksten betroffenen Länder. Von 1996 bis 2025 gab es in Deutschland demnach mehr als 33.000 Tote durch Wetterextreme, vor allem durch Hitzewellen, wie Co-Autorin Vera Künzel darlegte. Die Sachschäden, die insbesondere durch Stürme und Flutkatastrophen entstanden, summierten sich demnach auf inflationsbereinigt 133 Milliarden Dollar. Volkswirtschaftliche Folgeschäden seien dabei noch nicht einmal eingerechnet.

Von den Befunden, die auf Daten der International Disaster Database (EM-DAT) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) beruhen, geht laut Germanwatch eine Botschaft an die derzeitige UN-Klimakonferenz in Antalya aus. Der Climate Risk Index zeige, „wie wichtig Klimaschutz und Anpassung an die Folgen der Klimakrise“ seien und dass klimabedingte „Verluste und Schäden in der internationalen Klimazusammenarbeit bisher eine viel zu kleine Rolle“ spielten.

Co-Autorin Lisa Schultheiß forderte daher, „dass die großen Emittenten unter den Staaten sowie die großen fossilen Konzerne für die Folgen ihrer Emissionen geradestehen“. „Auch die aktuell massiv schrumpfende internationale Klimafinanzierung muss wieder anwachsen, um der Situation ernsthaft und verantwortungsvoll zu begegnen“, ergänzte Künzel. Dies gelte auch für Deutschlands Beitrag.