Eine KI-gestützte Plattform, mit der Länder ihre Klimarisiken besser vorhersagen und den Schutz davor verbessern können – für diese Entwicklung hat die tansanische Programmiererin Upendo Ernest Lyimo auf der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya den diesjährigen AI for Climate Action Award erhalten. Die Auszeichnung wird für Open-Source-Projekte vergeben, die mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Hilfe bieten beim Kampf gegen und die Anpassung an die Klimakrise.

Dabei sieht es insgesamt eher danach aus, als ob KI die Klimakrise deutlich vorantreibt, statt zu ihrer Eindämmung beizutragen. Der UN-Klimachef Simon Stiell bezeichnete KI und andere Zukunftstechnologien auf der Konferenz als „zweischneidiges Schwert“. „Wir befinden uns an einem technologischen Wendepunkt, der sowohl großes Potenzial als auch große Gefahren birgt“, sagte er am Montag.

Treiber für den Ressourcenverbrauch sind vor allem die Rechenzentren mit Kapazitäten für das Training und die Nutzung von großen Sprachmodellen. Diese Modelle sind die Basis für gängige KI-Chatbots. Die Zentren verbrauchen nicht nur viel Strom, der häufig aus fossilen Quellen erzeugt wird und entsprechende Emissionen verursacht. Es geht auch um Wasser, das in den verschiedenen Stadien von der Herstellung der Hardware bis zur Kühlung genutzt wird.

Gleichzeitig bietet KI neue Möglichkeiten. Die von Upendo Ernest Lyimo entwickelte Plattform Climaid ist ein Beispiel dafür. Ihr Ziel sei es, dazu beizutragen, „Klimadaten in Anpassungsmaßnahmen zu übersetzen, in ganz Afrika und darüber hinaus“, erklärte die Programmiererin anlässlich der Preisverleihung. Weitere Teil­neh­me­r:in­nen des Wettbewerbs hatten unter anderem ein KI-gestütztes Vorhersagesystem für Waldbrände entwickelt und ein KI-Programm, das beim Planen von Wiederaufforstungsprojekten helfen soll.

Chatbots lassen sich schnell auf Fake News ein

Bereits am Freitag hatte die Global Initiative for Information Integrity on Climate Change auf der Konferenz eine Initiative gestartet, die von KI-Chatbots ausgegebene Informationen faktenbasierter machen soll. Denn momentan sind die von den Bots ausgegebenen Informationen zum Klima alles andere als verlässlich. So zeigt ein am Montag vorgestellter Report, dass die getesteten Chatbots zwar im ersten Schritt 90 Prozent der Fragen korrekt beantworteten. Aber wenn Nutzende in einer Nachfrage die wissenschaftlichen Erkenntnisse anzweifelten, verlasse auch der Chatbot schnell die wissenschaftliche Basis.

„Es ist besorgniserregend, dass Modelle einen Konstruktionsfehler aufweisen: Sie sind darauf ausgelegt, ihren Nutzern zuzustimmen und Fakten nur allzu bereitwillig zu leugnen“, kritisierte Leona Verdadero von der Unesco und leitende Autorin des Reports. KI berge aber auch ein „außergewöhnliches Potenzial, komplexe klimawissenschaftliche Erkenntnisse für alle zugänglich zu machen“. Die Nutzenden müssten sich jedoch darauf verlassen können, dass KI-Chatbots gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse ausgeben.