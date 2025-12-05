piwik no script img

Israel darf an ESC teilnehmenShowbühne der Doppelmoral

Daniel Bax

Kommentar von

Daniel Bax

Auch die Causa ESC zeigt: Israels Regierung kann ohne Konsequenzen massive Verbrechen verüben, weil Deutschland und die USA hinter ihr stehen.

Eine Frau hält die israelische Flagge hoch
Die israelische Sängerin Yuval Raphael beim 69. ESC Foto: Jens Büttner/dpa

Ä sthetisch fragwürdig war der „Eurovision Song Contest“ schon immer. Politisch endgültig fragwürdig geworden ist er nun mit der Entscheidung, Israel weiter daran teilnehmen zu lassen, obwohl dessen Regierung massive Kriegsverbrechen begangen hat und immer noch begeht.

Im Fall von Russland zögerte man nicht lange, das Land von europäischen Musik- und Sportwettbewerben auszuschließen, nachdem Putin 2023 die Ukraine überfallen hatte. Doch bis heute kann man sich nicht dazu durchringen, Israel auszuschließen, obwohl wegen Gaza sogar der Vorwurf des Völkermords im Raum steht, über den vor dem höchsten internationalen Gericht in Den Haag noch immer verhandelt wird.

Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande haben die einzig richtige Konsequenz gezogen und werden der diesjährigen Veranstaltung in Wien fernbleiben. Auch Belgien, Island, Schweden und Finnland erwägen diesen Schritt. Das ist eine Frage der Selbstachtung, wenn man sich ethischen Grundsätzen und Werten verpflichtet fühlt. Deutschland dagegen hat – als einer der größten Geldgeber der Rundfunk-Union, die den Wettbewerb organisiert – seinen Einfluss geltend gemacht und wieder einmal seine schützende Hand über Israel gehalten. Das hat System.

Israels in Teilen rechtsradikale Regierung kann massive Verbrechen verüben, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, denn Deutschland und die USA unter Trump stehen hinter ihr. Diese völlige Straflosigkeit ermuntert sie geradezu, noch mehr Verbrechen zu begehen und noch mehr Grenzen zu überschreiten – nicht nur im metaphorischen, sondern ganz konkret auch im völkerrechtlichen Sinne. Deutschland deckt das nicht nur, sondern unterstützt es tatkräftig, indem es dem Land weiter Waffen liefert.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Zu Besuch bei einem Kriegsverbrecher

Der deutsche Bundeskanzler besucht an diesem Wochenende sogar Israels Ministerpräsidenten Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird und in seinem eigenen Land wegen Korruption vor Gericht steht. Innerhalb der Europäischen Union hat Deutschland verhindert, das Assoziierungsabkommen auszusetzen, das den Handel mit Israel privilegiert. Nun spaltet Deutschland Europa ein weiteres Mal.

Immerhin will der Song Contest nun seine Abstimmungs- und Werberegeln ändern: So viel Selbstachtung hat man dann doch. Im vergangenen Jahr führten Israels Regierung und ihr nahestehende Organisationen eine massive Kampagne, um die israelische Kandidatin zu pushen. Diese erhielt daraufhin ungewöhnlich viele Publikumsstimmen und kam dadurch auf Platz zwei, was zu Manipulationsvorwürfen führte.

Der Einsatz der israelischen Regierung und ihrer Claqueure, die eine Teilnahme und den Erfolg ihres Landes beim ESC zu einer Frage der Ehre stilisieren, zeigt: Unpolitisch war dieser Wettbewerb noch nie. Nun ist er es erst recht nicht mehr, stattdessen ist er eine Showbühne der Doppelmoral.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Daniel Bax

Daniel Bax

 Redakteur
Daniel Bax ist Themenchef im Regieressort der taz. Er schreibt über Politik, Kultur und Gesellschaft in Deutschland und hat bisher zwei Bücher veröffentlicht: “Angst ums Abendland” (2015) über antimuslimischen Rassismus und “Die Volksverführer“ (2018) über den Trend zum Rechtspopulismus. Sein neues Buch "Die neue Lust auf Links" über das Comeback der Linkspartei ist gerade im Goldmann Verlag erschienen.
Themen #Nahost-Debatten #ESC #Eurovision Song Contest #Eurovision #Propaganda #Gaza #Nahost-Konflikt #Israel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Logo zum Eurovision Song Contest (ESC) - Vienna 2026 - rot-pink-lila Farbtöne mit einem Herz und der Aufschrift eurovision songcontest - vienna 2026
Israel doch beim ESC in Wien Sängerstreit ohne vier

Die Generalversammlung der Sender lehnt einen Ausschluss Israels ab. Niederlande, Irland, Spanien und Slowenien wollen daher 2026 nicht mitsingen.

Von Jan Feddersen
Basel, Switzerland - May 17, 2025: Eurovision Song Contest, ESC 2025: Show Finals with Singer Yuval Raphael
ESC und Israel Spanien, Irland & Co. boykottieren ESC in Wien

Mehrere Länder hatten den Ausschluss Israels vom nächsten Eurovision Song Contest gefordert. Den wird es nicht geben – dafür nun einen Boykott.

Mann mit dunklen kurzen Haaren
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“

Der Musiker Michael Barenboim wirft Israel einen Genozid vor und ruft zur Gaza-Demo auf. Ein Gespräch über Verantwortung, Schweigen – und rote Linien in der Kunst.

Interview von Daniel Bax
Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
2
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig
3
Gentechnik EU schafft Pflicht zur Kennzeichnung ab
4
Gerangel um das Rentenpaket Reißt euch zusammen!
5
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist
6
Pro / Contra Soll sich die Linke bei der Rente enthalten?