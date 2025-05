D as wurde auch Zeit: Die Deutsche Bahn will den Verkauf von internationalen Fahrkarten einfacher machen. Ab Herbst sollen über ihre Webseite und App mehr grenzüberschreitende Verbindungen gebucht, ab Ende 2026 Nah- und Fernverkehrstickets für ganz Europa gekauft werden können. Bislang müssen Interessierte mitunter viel Aufwand treiben, um internationale Tickets zu bekommen. Oder in ein spezialisiertes Reisebüro gehen.

Das einfachere Buchen ist nur ein Schritt von vielen, um mehr Menschen davon zu überzeugen, lieber den Zug zu nehmen. Und der Umstieg auf die Schiene ist mit Blick aufs Klima und die in vielen Ländern verstopften Straßen überfällig. Aber mit der Bahn von Deutschland etwa nach Stockholm, Portugal oder Rumänien zu reisen, dauert viel länger als zu fliegen und ist gleichzeitig meistens viel teurer.

Nur wenn die Preise fürs Bahnfahren sinken, können Züge eine echte Alternative werden. Es gibt noch immer zu wenig durchgehende Verbindungen zwischen den europäischen Metropolen. Wer umsteigen muss, verliert noch mehr Zeit und riskiert, den Anschluss zu verpassen. Nachtzüge mit Schlaf- und Liegewagen fahren viel zu wenige. Die Deutsche Bahn muss dieses Geschäftsfeld endlich wieder selbst betreiben, statt nur die Angebote anderer Unternehmen zu verbreiten.

Deutschland hat wegen seiner Lage mitten in Europa eine besondere Verantwortung, für gute Verbindungen auf der Schiene zu sorgen. Im Moment ist die Bundesrepublik aber wegen der großen Mängel im Schienennetz und der notorischen Unpünktlichkeit der große Bahn-Bremser in Europa. Es liegt in der Hand des neuen Verkehrsministers Patrick Schnieder (CDU), das ins Gegenteil zu verkehren.

Er muss dazu schnell für mehr Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn sorgen. Und er muss bei der Auswahl des neuen Vorstands Ma­na­ge­r:in­nen finden, die einen europäischen Blick haben und Wert legen auf guten Service, Pünktlichkeit und ­attraktive Preise.