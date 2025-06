Dublin taz | Europas größte Fluggesellschaft Ryanair hat heimlich, still und leise den Service zum CO₂-Ausgleich für Fluggäste eingestellt. Bisher konnte man für ein paar Euro einen Teil der durch die Reise verursachten Emissionen kompensieren, wobei die Mittel in Umweltprojekte fließen sollten. Seit der vergangenen Woche geht das nicht mehr.

Auch seinen CO₂-Rechner hat das Unternehmen abgeschafft, ein digitales Tool, das 2021 mit dem Slogan „Ryanair wird grüner“ eingeführt wurde. Dieser Rechner ermittelte die Emissionen pro Passagier auf jeder Ryanair-Strecke und ermöglichte es den Kunden, die Emissionen ihres Fluges nominell vollständig auszugleichen. Das Geld floss dann zum Beispiel in ein Wiederaufforstungsprojekt in der Algarve, in die Verteilung energieeffizienter Kochherde in Uganda und in das Windkraftwerksprojekt von Balikesir in der Türkei. Zur Einstellung des Programms gab die Fluggesellschaft bekannt: „Es gab nur sehr wenig Interesse und eine geringe Resonanz bei den Passagieren.“

Der europäische Flugverkehr verursachte 2024 210,4 Millionen Tonnen CO₂, dabei ist die Klimawirkung dieser Art der Fortbewegung wegen der zusätzlichen Effekte durch Kondensstreifen und den Ausstoß von Stickoxiden drei- bis fünfmal so stark wie die des reinen CO₂-Ausstoßes. Trotzdem plant die europäische Luftfahrtindustrie, ihr Passagieraufkommen bis 2050 zu verdoppeln.

Ryanair beharrt jedoch darauf, dass man sich über die Auswirkungen des Luftverkehrs auf den Klimawandel keine Sorgen machen müsse, solange man mit Ryanair fliege. Laut Finanzchef Neil Sorahan habe das Unternehmen „sehr aggressive Ziele für den Zeitraum bis 2031“, um den CO₂-Ausstoß pro Passagier und Kilometer zu senken. Er sei schon im vergangenen Jahr pro Passagier und Kilometer von 67 auf 66 Gramm gesunken.

200 Millionen Fluggäste

In Anbetracht des Anstiegs der Passagierzahlen um neun Prozent im letzten Jahr steigen die Treibhausgasemissionen von Ryanair aber zwangsläufig immer weiter. Sorahan verkündete neulich stolz, dass Ryanair 2024 200 Millionen Fluggäste befördert habe – das erste Mal, dass eine europäische Fluggesellschaft diese Zahl erreicht habe. Die Einnahmen des Unternehmens sind auf fast 14 Milliarden Euro, die Aktien um 25 Prozent gestiegen. Ryanair ist zur zweitwertvollsten Fluggesellschaft der Welt hinter Delta geworden.

Gleichzeitig hat Ryanairs Greenwashing absurde Züge angenommen. „In absoluten Zahlen sind die Emissionen zwar gestiegen“, sagte Sorohan. „Aber pro Passagier sind sie gesunken. Ich denke, das ist die wichtigste Zahl.“ Durch einen Wechsel zu Ryanair könnten die Fluggäste ihre Emissionen demnach reduzieren und flugs zu Umweltschützern werden.

Ryanair hat sich wiederholt als die „grünste und sauberste Fluggesellschaft Europas“ bezeichnet. Im April veröffentlichte die europäische Organisation für nachhaltiges Reisen hingegen ihren Bericht über die Emissionen von Fluggesellschaften im Jahr 2023, in dem Ryanair als die umweltschädlichste europäische Fluggesellschaft bezeichnet wird – mit einem Gesamtausstoß von 14,9 Millionen Tonnen CO₂, neun Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Ryanair entfernte daraufhin Symbole wie grüne Blätter von der eigenen Webseite.