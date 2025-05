1 Die Stimmung ist super

„Zum Teil harmonisch“ verlief der erste Koalitionsausschuss der neuen Regierung, erklärte CSU-Chef Markus Söder nach dem Treffen am Mittwochabend. Beschlossen wurden 62 Spiegelstriche zu Investitionen, Bürokratieabbau, Wirtschaftswachstum und so weiter. Und allein die Tatsache, dass das Treffen pünktlich begann und pünktlich endete, lässt hoffen, dass es – jenseits der Inhalte – wenigstens stimmungsmäßig künftig besser wird als zu Ampelzeiten. Nicht so niedrig stapeln, Markus!

2 Musk is over

Die Stimmung zwischen US-Mil­liar­där Elon Musk und US-Präsident Donald Trump hat sich indes abgekühlt. Während Musk anfangs allgegenwärtig schien, mit seiner DOGE-Behörde die US-Entwicklungshilfe abwickelte und zwischendurch den Hitlergruß zeigte, schien er zuletzt frustriert. Zwei Billionen US-Dollar wollte Musk mit DOGE einsparen, nach eigenen Angaben waren es zuletzt 175 Milliarden, und selbst diese Zahl wird angezweifelt. Nun beendet er seine Tätigkeit als Sonderbeauftragter offiziell und kümmert sich wieder um seine Firmen Tesla und SpaceX. Feuerwerk gab’s auch: Eine Starship-Riesenrakete explodierte kurz nach dem Start. „Schnelle außer­planmäßige Demontage“ nennt man das bei SpaceX.

3 Wohnmobile sind geil

Sicherer als mit einer Starship-­Rakete reist man mit dem Wohnmobil. Erstmals sind in Deutschland über eine Million rollende Wohnungen zugelassen. Damit hat sich ihre Zahl seit 2017 mehr als verdoppelt. Besonders in den ersten Coronajahren wurden sie beliebter – und der Hype hält weiterhin an. Am weitesten verbreitet sind Modelle des Typs Fiat Ducato (43 Prozent), gefolgt von VW-Campern. Praktisch alle fahren mit Diesel. Einen reinen Elektroantrieb haben nur 160 Fahrzeuge.

4 Die Bahn wird international

Wer CO 2 -sparsamer durch Euro­pa kommen will, kann den Zug nehmen. Bislang war die Planung eines grenzüberschreitenden Trips allerdings ein Horror. Für jede Strecke außerhalb Deutschlands musste ein Extraticket gekauft werden. Das soll sich ändern: Ab Herbst können mehr solcher Verbindungen auf bahn.de und in der App gebucht werden, ab Ende 2026 gar europaweit. Das ist wunderbar. Allerdings braucht es statt weniger Klicks wohl eher niedrigere Preise, damit Menschen Züge statt Flüge buchen.

5 Solar wird bunt

Im Sommer soll auf dem Sta­dion­dach des FC St. Pauli eine riesige Solaranlage angebracht werden – in Regenbogenfarben. Weltweit die erste ihrer Art. Wer dann etwa über Hamburg nach Stockholm fliegt, wird beim Anblick der bunten Solarpanels direkt Flugscham entwickeln.