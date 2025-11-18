M acht hoch die Tür, die Tor macht weit“, wird es bald wieder durch Kirchen und über Weihnachtsmärkte schallen: die Adventszeit steht vor der Tür. Nehmen wir diesen christlichen Ruf nach Offenheit doch einmal ernst und übersetzen ihn in die heutige Zeit: Macht eure Wohnungstür auf und lasst die Menschen rein.

Am Montag sind die aktuellen Zahlen zu wohnungslosen Menschen veröffentlicht worden. Laut Bundesarbeitsgenossenschaft Wohnungslosenhilfe sind eine Million Menschen in Deutschland ohne Wohnung. Warum also nicht jemanden bei sich zu Hause aufnehmen, und wenn es nur für eine Nacht ist? Gerade in der kalten Jahreszeit geht es prekär zu, Obdachlosen droht in kalten Nächten Lebensgefahr. Doch machen wir uns nichts vor: Wer hat so etwas schon mal wirklich gemacht?

Auch Sie, lie­be:r Leser:in, werden dieser Tage wieder jemanden im Nasskalten zurücklassen. Vielleicht haben Sie ein schlechtes Gewissen dabei, vielleicht auch nicht – klar wird: Das Appellieren an Nächstenliebe ist aussichtslos. Was es braucht, ist eine politische Lösung – könnte man denken: Über mehr Wohnraum können sich ja eigentlich alle Parteien verständigen. Allein: Die letzte Bundesregierung hat ihr selbst ausgerufenes Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr grandios gerissen.

Selbst das ist gar nicht das größte Problem. Denn gleichzeitig ist der soziale Wohnungsbau auf einem historischen Tiefstand. Wenn von „Wohnungsnot“ gesprochen wird, sind paradoxerweise nicht Wohnungslose gemeint. Gemeint ist die Konkurrenz um Wohnraum in Großstädten, die inzwischen bis in die Mittelschicht hinein regiert. Doch im Gegensatz zu obdachlosen Menschen sind sie diese Gruppen begehrte Wähler:innen.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Wenn jetzt also die erwartbaren Reaktionen kommen, dann sollten wir so ehrlich sein und uns sowohl persönliche Betroffenheit als auch wohlfeile politische Appelle sparen. Am Ende lässt die Realität keinen anderen Schluss als diesen zu: Die Menschen auf der Straße sind der Mehrheit in dieser Gesellschaft offensichtlich vollkommen egal.