piwik no script img

Doppelte Mittel für Donum VitaeBonus für katholische Beratung

Patricia Hecht
Kommentar von Patricia Hecht

Eine bessere Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen versprach die Koalition. Für säkulare Beratungsstellen findet sich indes kein Geld im Haushalt.

Illustration von Maria, dem Jesuskind und einem Weisen
Katholische Kirche, da werden sie beraten Foto: imago stock&people

W er einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält und nicht weiß, ob die Schwangerschaft ausgetragen werden soll, kann sich an eine der mehr als 1.500 Beratungsstellen wenden, darunter die des katholisch geprägten Vereins Donum Vitae. Der hat gewissermaßen die Quadratur des Kreises als Ziel: „ergebnisoffen, aber für ein Leben mit Kind“ beraten. Allerdings gilt er als seriöser Player in der Beratungslandschaft. Überraschend wurden nun die Mittel für den Verein verdoppelt, offenbar auf Drängen der Unionsfraktion.

Irritierend dabei ist, dass – inmitten einer äußerst angespannten Haushaltslage und offenbar ohne koalitionsinterne Debatte – die Beratungslandschaft nicht als solche gestärkt wird, sondern 700.000 Euro zusätzlich an einen einzigen Verein gehen – ausgerechnet den katholisch geprägten. Die Begründung der Unionsfraktion dabei ist hanebüchen: Eine „Unwucht“ innerhalb der Beratungslandschaft solle so ausgeglichen werden, offenbar zulasten der säkularen Beratenden, die vom Geldsegen nichts abbekommen.

Problematisch ist auch das politische Signal: Wie der Bundesvorsitzende von Donum Vitae bestätigt, ist das Geld „ein klares Zeichen für die politische Wertschätzung“ der Vereinsarbeit. Zuletzt hatte Donum Vitae den Gesetzentwurf für eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs abgelehnt – dieser würde den „staatlichen Schutzauftrag für das ungeborene Leben“ herabstufen. Auch an der bevormundenden dreitägigen Pflichtwartefrist für ungewollt Schwangere will der Verein festhalten.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Dem Vernehmen nach stieß die Zusage über die Mittel in weiten Teilen der SPD-Fraktion wie in den Referaten des Bundesfamilienministeriums auf Verwunderung, konkret dazu äußern konnte oder wollte sich bislang niemand. Zugang zu sicherer und wohnortnaher Versorgung für Abbrüche, Erweiterung der Kostenübernahme durch die Krankenkassen und Stärkung der medizinischen Weiterbildung: Die Koalition steht in der Pflicht, diese Zusagen umzusetzen, anstatt Entscheidungen mit ideologischer Handschrift zu fällen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Patricia Hecht

Patricia Hecht

 Redakteurin Inland
war Chefin vom Dienst in der Berlinredaktion, hat die Seite Eins gemacht und arbeitet jetzt als Redakteurin für Geschlechterpolitik im Inland. 2019 erschien von ihr (mit M. Gürgen, S. am Orde, C. Jakob und N. Horaczek) "Angriff auf Europa - die Internationale des Rechtspopulismus" im Ch. Links Verlag. Im März 2022 erschien mit Gesine Agena und Dinah Riese "Selbstbestimmt. Für reproduktive Rechte" im Verlag Klaus Wagenbach.
Themen #Paragraf 219a #Abtreibungsgegner #Schwangerschaftsabbruch #Frauenkörper #Katholische Kirche #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Haushalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau hält einen Schwangerschaftstest in den Händen und wartet auf das Ergebnis

Studie zu Schwangerschaftsabbrüchen

Viele Hürden für ungewollt Schwangere

Eine neue Studie zeigt: Wer eine Schwangerschaft abbrechen möchte, findet oft keine ausreichende medizinische Versorgung und erlebt Stigmatisierung.
Von Dinah Riese
Broschüren einer Schwangerschaftsberatung stecken in einem Display. Die Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt werden von immer weniger Menschen aufgesucht

Schwangerschaftsberatungsstellen

„Schlicht frauenfeindlich“

Der Entwurf des Landeshaushalts 2024/25 sieht massive Kürzungen bei den Schwangerschaftsberatungsstellen vor. Der Paritätische kündigt Protest an.
Von Marlena Wessollek

Schwangerschaftskonfliktberatung

„Die Pflichtberatung ist eine Zumutung“

Gabriele Kees berät Frauen, die ihre Schwangerschaft nicht fortsetzen wollen. Im Interview erzählt sie, warum die Beratung trotz des Zwangs ein großer Gewinn sein kann.
Interview von Manuela Heim
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“

2

Konflikt um NDR-Format „Klar“

Moderatorin Ruhs fliegt nach Protest von Mit­ar­bei­te­rn

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

5

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

6

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist