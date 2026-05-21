Die Wahrheit: Sucher Merz
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Kanzler ohne Kompass erfreuen.
Die Lage? Einfach widerlich.
Die Stimmung ist’s nicht minder.
Und mittendrin der Friederich:
Ein Sucher, doch kein Finder.
Die Lösungen? Wo sind sie nur?
Wo liegen sie vergraben?
Ja, er verfolgt die kleinste Spur.
Er will, er muss sie haben.
Der klare Kurs, das rechte Maß
sind nirgends auszumachen.
Er sucht die Hand von Bärbel Bas
und Klingbeils nettes Lachen.
Für den Koalitionsverband
sucht er sterile Binden.
Doch weil bisher er wenig fand,
wird er auch die nicht finden.
Was sucht er jetzt? Den heil'gen Geist.
Und findet delikaten
Zuspruch. Denn dieser Geist verheißt
ihm, was er am Pfingstsonntag speist:
nen mürben Sauerbraten.
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