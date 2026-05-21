Die Lage? Einfach widerlich.

Die Stimmung ist’s nicht minder.

Und mittendrin der Friederich:

Ein Sucher, doch kein Finder.

Die Lösungen? Wo sind sie nur?

Wo liegen sie vergraben?

Ja, er verfolgt die kleinste Spur.

Er will, er muss sie haben.

Der klare Kurs, das rechte Maß

sind nirgends auszumachen.

Er sucht die Hand von Bärbel Bas

und Klingbeils nettes Lachen.

Für den Koalitionsverband

sucht er sterile Binden.

Doch weil bisher er wenig fand,

wird er auch die nicht finden.

Was sucht er jetzt? Den heil'gen Geist.

Und findet delikaten

Zuspruch. Denn dieser Geist verheißt

ihm, was er am Pfingstsonntag speist:

nen mürben Sauerbraten.