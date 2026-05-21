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Die WahrheitSucher Merz

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Kanzler ohne Kompass erfreuen.

Friedrich Merz
Foto: dpa
Klaus Pawlowski

Von

Klaus Pawlowski

Die Lage? Einfach widerlich.

Die Stimmung ist’s nicht minder.

Und mittendrin der Friederich:

Ein Sucher, doch kein Finder.

Die Lösungen? Wo sind sie nur?

Wo liegen sie vergraben?

Ja, er verfolgt die kleinste Spur.

Er will, er muss sie haben.

Der klare Kurs, das rechte Maß

sind nirgends auszumachen.

Er sucht die Hand von Bärbel Bas

und Klingbeils nettes Lachen.

Für den Koalitionsverband

sucht er sterile Binden.

Doch weil bisher er wenig fand,

wird er auch die nicht finden.

Was sucht er jetzt? Den heil'gen Geist.

Und findet delikaten

Zuspruch. Denn dieser Geist verheißt

ihm, was er am Pfingstsonntag speist:

nen mürben Sauerbraten.

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Themen #Bundesregierung #Gedicht
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5 Kommentare

 / 
  • O

    Ja, nee, ohne Kompass



    ja, nee, ja, nee



    Ja, nee, das macht kein Spass



    ja ja ja ja nee nee nee nee

  •

    In der Welt als Wille



    Tatsachen machen Kille Kille



    Als Vorstellung



    Probleme bringen Anmeldung



    Beim Suchen



    hilft nur gutes Fluchen

  •

    Das taz-Bild zeigt den Kanzler Merz



    Wohl suchend: "Wo geht es vorwärts?",



    Er blickt gesäuert, wie Zitrone,



    Denn diese Suche ist nicht ohne.



    /



    www.tagesschau.de/...hwarz-rot-100.html



    /



    Wenn er den Weg gefunden hat,



    Setzt ihn der POTUS prompt schachmatt.

    •

      @Martin Rees:

      "Das taz-Bild zeigt den Kanzler Merz



      Wohl suchend: "Wo geht es vorwärts?"

      Nicht im Bild, der Finder Merz



      Wo es hingeht, meist abwärts.

  •

    WENN ICH DEN SUCHER MERZ HEUT' SEH:



    ER IST'S NOCH, NICHT DER 'SPAHN IN SPE'



    /



    "Wer sucht, der findet", das Sprichwort,



    Was sollte uns das sagen?



    Gilt das für den Bestimmungsort



    Und Traum-Beruf? Die Fragen,



    /



    Die stellt sich in der U-Fraktion



    Nicht nur der Sauerländer,



    Denn schon in der Schüler-Union



    Dachte Jens Spahn nun fänd er



    /



    Den Kanzlersessel attraktiv,



    Um dann auch zu regieren,



    Und schrieb dazu spekulativ:



    So wolle er agieren.



    /



    Er fand Förderer in der Bank,



    Der West-LB in NRW,



    In seinem großen Tatendrang,



    War diese wie eine Glücksfee.



    /



    Wen suchte Merz? 'Nen Alpha-Mann?



    Er hat Jens Spahn "gefunden",



    Einen der opponieren kann,



    Der ist an der Macht jetzt nah dran. -



    Fühlt er sich Merz verbunden?



    /



    www.freitag.de/aut...kampfname-ungeduld



    /



    Mai 2026, MR 🔮

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