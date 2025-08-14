Die Wahrheit: Dämonendinner
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die Leserschaft delektieren an einem Poem über ein diabolisches Treffen in Alaska.
Zum gierigsten Gebieteschnappen
seit Hitler und dem Münchner Scoop
kommt mit der Gier auf fette Happen
der Teufel nun zum Beelzebub.
Ihr Hunger kennt wohl keine Grenzen,
es kommt zum Gottseibeiuns-Gruß.
Sie wedeln mit den Teufelsschwänzen –
Patsch! – mit High five per Pferdefuß.
Der eine will das Plazet kriegen
für das, was er vom Nachbarn stahl.
Der andre träumt von eignen Siegen
und Grönland als dem Auftaktmahl.
Man sieht sie wie die Krähen hüpfen.
Die hacken sich kein Auge aus,
wenn sie in Gottes Mantel schlüpfen:
Sie sind jetzt beide Herr im Haus.
Das Spielchen heißt: „Du Dämon, du!“
Wer mitspielt, drückt ein Auge zu.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
E-Autos versus Verbrenner
Der gefühlte Freiheitsverlust
Krieg in Gaza
Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza
Opferzahlen im Gaza-Krieg
Wie viele Tote gibt es in Gaza?
Kürzungsdebatte im Sozialbereich
Und eure Lösung, liebe Linke?
Trump setzt Museen Frist
Vorbei mit der Freiheit
100 Tage Merz-Regierung
Kein Rezept gegen rechts