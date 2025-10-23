piwik no script img

Die WahrheitStadtbild mit Tandoori

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine abfällige Kanzlerbemerkung erfreuen.

Foto: Horst Galuschka/imago

Von

Reinhard Umbach

Das Stadtbild von Bad Budenrode

wirkt aus der Nähe wie gemalt.

Die Style-Boutique zeigt Fashion-Mode,

für die man nur zwei Euro zahlt.

Gerahmt wird sie rechts, links von Dönern,

daneben steht ein Laden leer.

Sein Fenster zeigt – wohl zum Verschönern –

Prospekte von der Bundeswehr.

Der Asia-Imbiss bietet Nudeln

bis zwölf mit sattem Abschlag an,

was einer Kundin mit zwei Pudeln

doch sehr beim Sparen helfen kann.

Der Tedi hat schon Weihnachtsmänner

in Grabbelkörbchen aufgebaut.

Noch sind sie nicht der große Renner,

so skeptisch, wie ein Rentner schaut.

Der macht zu dieser Morgenstunde

mit seinem Trolly an der Hand

die wöchentliche Einkaufsrunde,

geht jetzt zu einem Kaffeestand.

Dort stehen schon Malteser-Leute

und sind vom Früheinsatz zurück.

Die beiden Obdachlosen heute,

sie hatten bei dem Nachtfrost Glück.

Und während sie noch weiter chillen,

bei Nebel und Espressoduft,

scheint jemand indisch anzugrillen.

Es liegt Tandoori in der Luft.

So würzig füllen sich die Tage.

Jetzt fehlt nur noch die Müllabfuhr.

Und während ich das hier noch sage,

kommt sie schon von der Montagstour.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kanzler Merz #Städte #Gedicht #Stadtbild-Debatte
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Symbolfoto: Verkleidete Dämonen tanzen vor feuerrotem Hintergrund
Die Wahrheit Dämonendinner

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die Leserschaft delektieren an einem Poem über ein diabolisches Treffen in Alaska.

Von Reinhard Umbach
Die Wahrheit Aufwind im Fall

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Absturzpiloten der Politik erfreuen.

Von Reinhard Umbach
Die Wahrheit Antrittsbesuch mit Hut

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine wundersame Kanzlerreise erfreuen.

Von Reinhard Umbach
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
2
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
3
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen
4
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
5
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
6
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache