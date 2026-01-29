Da haben sich wohl zwei gefunden,

verschränkte Quanten irgendwie.

Und wir, die medialen Kunden,

sind Publikum und hören sie.

Der eine herrscht mit Macht in Bayern,

der täglich zeigt, was er so schlemmt.

Das Greenhorn sah man jüngst beim Leiern,

wie er nen Haftbefehl-Rap slamt.

Und plötzlich schien die Welt zu stehen!

Zum schlimmen Unwort „Hurensohn“

war Markus Söder kurz zu sehen,

der Babo auf dem Bayernthron.

Doch während wir bei Söder warten,

dass Senf tropft, wenn er Witze reißt,

ist es nicht catchy nachzukarten,

indem man so verbal entgleist.

Denn wär nicht „Hundesohn“ genauer,

so wie der in der Hütte keift

und daliegt auf der Dauerlauer

und jeden in die Waden kneift?

Da übt wohl einer schon das Dissen

fürs zukünftige Kanzleramt,

derweil der Söder frische Bissen

ins nimmersatte Mäulchen rammt.

Wie mag ’ s da nur dereinst gelingen,

wenn das Regierungsbündnis droht?

Hilft da, im Doppel-Rap zu singen

zu Burgers Bürgerangebot?

Doch Vorsicht, Greenhorn, sieh gut hin –

sonst landest du im Semmel drin!