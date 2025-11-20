piwik no script img

Die WahrheitWilde Alte

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über die politische Kraft der Rentner erfreuen.

Foto: Karsten Thielker

Von

Reinhard Umbach

Von

Die Deutschen altern wild drauf los.

Sie wollen’s nicht, sie tun es bloß.

Der Merz-Nachwuchs schlägt laut Alarm.

Ihm macht das Alter Gram und Harm.

Denn wer schafft wohl die Brötchen an,

damit das Altvolk mümmeln kann?

Der Lieferdienst heißt Jungunion

und mindert deren kargen Lohn.

Ihr Traum von Eigenheim und Yacht

wird dadurch kurz und klein gemacht –

durch Opa, der privat gern düst

und aus dem Cockpit Deutschland grüßt.

So geht’s halt zu, das Alter prasst

am Tisch der Jugend als ihr Gast.

Es rauszuschmeißen, geht nicht, weil:

Die Macht im Staat heißt Altenteil!

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Rente #Rentner #Gedicht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Wahrheit Stadtbild mit Tandoori

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine abfällige Kanzlerbemerkung erfreuen.

Von Reinhard Umbach
Symbolfoto: Verkleidete Dämonen tanzen vor feuerrotem Hintergrund
Die Wahrheit Dämonendinner

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die Leserschaft delektieren an einem Poem über ein diabolisches Treffen in Alaska.

Von Reinhard Umbach
Die Wahrheit Aufwind im Fall

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Absturzpiloten der Politik erfreuen.

Von Reinhard Umbach
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

5 Kommentare

 / 

  • Ach was! Vagel Bülow Loriot

    “Die Macht im Staat heißt Altenteil!

    May be. But - Nich auffem Hof!



    👨‍🌾👨‍🌾s warn nich doof - un nich träge!



    Woveel 🥖🥖🥖 🧈🧈🧈🥩🥩🥩 etc



    Nee - das regelten Altenteilerverträge 🙀🥳



    Die Altenteilerin schickte leichter sich darin:



    Die gütige alte Käte - war fein raus



    Half Käti kundig hi&da im Haus •



    Nauke - der Altenteiler - auch kein Langeweiler



    Jedoch - die demontierte Taschnuhr - wutsch



    Käte am Betten - landete via Decke aufm Flur!



    Nunja - Naucke verkündete griemelnd dunn mal



    “Dunn loop ik dee Moelntwit‘ ap en dal“ 👨‍🌾🤣

    Frauman sieht - keine Fraare:



    Auch Gendern kommt so in die Jahre. 🙀🥳🧐

  •

    Nicht alle Rentn_er sind gechillt



    Wie's Rentn_er-Paar auf dem taz-Bild:



    "Baden gehen" kann auch meinen,



    Dass die Dinge nur gut scheinen:



    Ob Mega-Rentenpaket



    Doch am Ende noch durchgeht?



    /



    www.tagesschau.de/...ungeunion-100.html

  •

    Bin 63 Jahre alt



    der Rentenbescheid wird kalt



    Sozialbezug zusätzlich nutz ich



    ist das nicht putzig?

  •

    SIND ZWEI SEITEN KONFLIKTBEREIT,



    DANN GIBT'S UM RENTE HEFTIG STREIT



    /



    Dass Deutsche werden jetzt sehr alt,



    Sorgt in der Projektion für Spalt,



    Die Lücke in Zukunft hier zeigt,



    Wir Boom_er haben's mit vergeigt.



    /



    Im Alter nur Senioren prassen,



    Die sind in den "oberen Klassen",



    Denn kleine Renten tun nicht gut,



    Sie führen in Altersarmut.



    /



    Der "Merz-Nachwuchs" hält Füße still,



    Vielleicht weil Vater das so will,



    Doch Volkmann kennt als 'Enkel Kohl"



    Die Meinung seiner Peergroup wohl.



    /



    Und er ist damit nicht allein,



    Im oldschool Kanzlerwahlverein,



    Bei jungen Wilden wird gedacht:



    Aufstand jetzt wagen wegen Macht.



    /



    www.rnd.de/politik...MVEMFHVPIPU5M.html



    /



    November 2025, MR

  •

    Abschaffen der Alten - schwierig.



    _



    Ich sah es in der Kari* - fein,



    "Wir ziehen einfach bei Euch ein "



    _



    Wer war's und wann? Kürzlich...

meistkommentiert

1
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
2
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
3
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Forscher über die deutsche Luftfahrt „Der Staat muss nicht jede Reise subventionieren“
6
Akzeptanz von Erneuerbaren Windenergie-Geld kommt nicht bei Gemeinden an