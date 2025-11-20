Die Wahrheit: Wilde Alte
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über die politische Kraft der Rentner erfreuen.
Die Deutschen altern wild drauf los.
Sie wollen’s nicht, sie tun es bloß.
Der Merz-Nachwuchs schlägt laut Alarm.
Ihm macht das Alter Gram und Harm.
Denn wer schafft wohl die Brötchen an,
damit das Altvolk mümmeln kann?
Der Lieferdienst heißt Jungunion
und mindert deren kargen Lohn.
Ihr Traum von Eigenheim und Yacht
wird dadurch kurz und klein gemacht –
durch Opa, der privat gern düst
und aus dem Cockpit Deutschland grüßt.
So geht’s halt zu, das Alter prasst
am Tisch der Jugend als ihr Gast.
Es rauszuschmeißen, geht nicht, weil:
Die Macht im Staat heißt Altenteil!
