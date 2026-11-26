Die Fraktion der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus hat am Dienstag den Ausschluss der Neuköllner Abgeordneten Vanessa Emde beschlossen. Zur Begründung wurden nicht ihre inhaltlichen Positionen zum Nahostkonflikt angeführt, sondern dass sie sich nicht an Absprachen und Beschlüsse halte, sodass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Fraktion nicht mehr möglich sei.

Mit dem Ausschluss erfüllt die Linke eine recht unverblümte Forderung der möglichen Koalitionspartner Grüne und SPD, die Emdes Positionen für antisemitisch und ihre mutmaßlichen Kontakte zu Anhängern von Terrororganisationen für nicht tragbar halten. Mit Emde, so die eindeutige Ansage, werde es keine rot-grün-rote Koalition geben.

Während also eine Mehrheit der Fraktion für den Ausschluss von Emde stimmte, erfährt sie aber auch Solidarität, sowohl aus ihrem Kreisverband Neukölln als auch von großen Teilen der Linksjugend. Sie werfen der Berliner Führung vor, gemeinsame Werte zugunsten einer Machtoption zu verraten.

Wie groß ist also der Riss in der Linken? Ist Vanessa Emde Opfer einer rechten Kampagne? Und steht jetzt tatsächlich einer rot-grün-roten Koalition unter Führung der Linken Elif Eralp nichts mehr im Wege?

Über diese Fragen spricht Host Bernd Pickert mit dem Berliner Landesredakteur Stefan Alberti, Jana Laborenz, die für die Inlandsredaktion über die Linkspartei schreibt, und Lotte Laloire, die bei taz.eins und in der Onlineredaktion für politische Strategien, Feminismus und die Linke zuständig ist.

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