A ls Bill Kaulitz einmal gefragt wurde, ob er nicht Lust hätte bei der Datingshow „The Bachelor“ mitzumachen, verneinte er. Die ausgefallenen Dates mit Helikopterflügen seien vielleicht für die Kandidaten etwas Besonderes, aber für ihn sei das Alltag, erklärte er sinngemäß. Ein anderes Mal sagt er im Podcast „Kaulitz Hills“ zu seinem Bruder Tom, dass er es ekelig fände, wenn jemand nicht konsequent jede Woche seine Bettwäsche wechsele. Dass die meisten Menschen aber keine Haushaltshilfe haben, die das mal eben übernimmt, schien er in dem Moment nicht mitzudenken.

Bill Kaulitz ist arrogant und abgehoben. Und genau das macht seinen Charme aus. Während man es anderen Superreichen missgönnt, wenn sie im Überfluss leben, freuen sich die Fans für den Tokio-Hotel-Sänger. Der fliegt im Heli durch die Welt, badet mit Champagnerglas im neu angelegten Pool in Los Angeles und lässt sich von Assistent Daniel die Hermès-Taschen durch die Stadt schleppen. Mit Bodenständigkeit hat das nichts mehr zu tun.

Seine Fangemeinde stört das nicht – im Gegenteil. Vielleicht, weil man den Kaulitz-Brüdern, die in finanziell schwierigeren Verhältnissen in einem Dorf in Sachsen-Anhalt aufgewachsen sind, den Reichtum gönnt. Vielleicht, weil sie nicht wie Kanzler Merz so tun, als seien sie Teil der Mittelschicht, sondern einfach zugeben können, dass sie reich sind und verdammt gerne Geld ausgeben. Oder vielleicht macht es einfach Spaß, ihnen im Podcast, ihrer Netflix-Show und bei Instagram dabei zuzusehen, wie sie ein abgedrehtes Leben führen.

Sicherlich ist die Antwort eine Mischung aus allen drei Vermutungen. Feststeht: Bill und Tom Kaulitz wissen, wie man unterhält. Dass es wichtig ist, sich über andere lustig zu machen und noch wichtiger, dass man über sich selbst lachen kann. Im Regelfall funktioniert die Gratwanderung des guten Geschmacks bei den Brüdern gut, sie stellen nur die in die Öffentlichkeit, die eh schon da sind. Bis jetzt – bei der Tokio-Hotel-Arena-Tour durch Europa haben sie einen Menschen an den Pranger gestellt, der es nicht verdient hat und keine Person des öffentlichen Lebens ist.

Wer ist hier der Spielverderber

Es war beim Konzert in Leipzig als Bill Kaulitz einen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes namentlich genannt und ausbuhen lassen hat. Er machte ihn dafür verantwortlich, dass die Band einen Teil ihrer Pyrotechnik nicht abbrennen lassen durfte. Schon okay, sich darüber zu ärgern, wenn Special Effekts, wie eine sprühende Feuerwerksfontäne aus Tom Kaulitz Gitarre, verboten sind.

Weniger verständlich ist es, dass der Frontsänger vor 10.000 Fans einen Sachbearbeiter in die Öffentlichkeit zieht, ihm unterstellt er habe ein Scheißleben und solle besser seinen Job verlieren. So viel Verständnis für die Lebensrealität der anderen erwartet man dann auch von einem Superstar. Dass er anerkennt, was es für Konsequenzen für einen einzelnen Menschen haben kann, wenn sein Job und sein Ruf öffentlich angegriffen werden.

Die Stadt Leipzig reagierte prompt, Bürgermeister Burkhard Jung verurteilte die „Grenzverletzung“ durch Bill Kaulitz stark und forderte mehr Rückhalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Stadt kündigte eine umfassende juristische Prüfung an. Und auch in den Medien ist die Empörung groß.

Manches wird dabei etwas aufgebauscht. Bislang hat die Stadt Leipzig weder wie angekündigt Kontakt zum Management von Tokio Hotel aufgenommen noch Anzeige erstattet. Und auch über einen Shitstorm gegen den Sachbearbeiter, wie manch einer es suggeriert, ist nichts bekannt. Das sagte die Stadt der taz auf Anfrage.

Ernsthafte Konsequenzen wird Bill Kaulitz Auftritt wohl also nicht haben. Eine echte Entschuldigung wäre trotz allem angebracht. Bislang passiert eher das Gegenteil. In der aktuellen Podcast-Folge von „Kaulitz Hills“ treten die Brüder nach und ziehen noch einmal namentlich über den Sachbearbeiter her. Vielleicht warten sie mit ihrer Entschuldigung aber auf die ganz große Bühne: Als Moderatorenduo bei „Wetten, dass..“ nächste Woche. Wie man einen großen Auftritt hinlegt, wissen die beiden ja.