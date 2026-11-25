„Dauert das noch lange bei der Linken?“ Clara Herrmanns Frage an die taz am Dienstagabend auf dem Parlamentsflur hatte etwas Sinnbildliches. Konkret will die grüne Nochbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg wissen, wann denn zwei Linkspartei-Abgeordnete zu ihrer Arbeitsgruppe stoßen werden. Denn die tagt ganz in der Nähe von jenem Raum, in dem die Linksfraktion wenig später Vanessa Emde ausschließen wird, und beackert in den rot-grün-roten Koalitionsgesprächen das Thema Bezirke. Abstrakt verstanden spiegelt Herrmanns Frage aber eine gewisse Ungeduld, endlich unbelastet von der Causa Emde über ein Linksbündnis zu verhandeln.

In der Linksfraktion stimmten in jenem anderen Raum 33 von 44 Fraktionsmitgliedern, von denen 43 anwesend waren, für den Ausschluss. Nötig waren 30, weil sich laut Fraktionssatzung ein Mitglied nur mit Zweidrittelmehrheit ausschließen lässt.

Emde hatte zuvor 10 Minuten Stellung bezogen, ohne dabei über die „Gemeinsame Erklärung“ der Fraktion zu sprechen, die sie zunächst unterschrieben, von der sie sich im Nachhinein aber distanziert hatte. In der anschließenden Aussprache hatten sich dem Vernehmen nach nur zwei Abgeordnete gegen einen Ausschluss Emdes ausgesprochen, vor allem, weil man sich nicht von SPD und Grünen vorschreiben lassen wolle, wer zur Fraktion gehört.

Doch Kritik an Emdes Verhalten, das als unsolidarisch empfunden wurde, teilten alle in der Fraktion. Womöglich, das war wiederholt zu hören, wären die 33 Ja-Stimmen nicht zustande gekommen ohne Emdes provozierende Auftritte, etwa bei einer Kundgebung gegen die Parteispitze vor den Toren des Landesparteitages. Auch in einem Statement der Fraktion im Anschluss an die Sitzung war der Fokus auf Emdes Verweigerung einer „konstruktiven Zusammenarbeit“ gerichtet.

Inhaltlich nahm man die zukünftig fraktionslose Abgeordnete darin sogar in Schutz: „Die Vorwürfe, dass das Eintreten für eine Einstaatenlösung per se antisemitisch sei, weisen wir entschieden zurück.“ Dies sei eine Diskussion, die auch in Israel und international geführt werde. Nicht akzeptabel sei dagegen eine „Solidarisierung […] mit Personen, die brutale Verbrechen an Zivilistinnen und Zivilisten wie die der Hamas am 7. Oktober 2023 als legitimen revolutionären Widerstand glorifizieren“.

Wolter fordert Mandatsverzicht

Parteichefin Kerstin Wolter machte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Mittwoch dann auch klar, dass sie weiterhin an der Forderung des Parteivorstandes, Emde möge ihr Mandat zurückgeben, festhalte: „Ich finde, das wäre absolut folgerichtig“, so Wolter. Die Abgeordnete fülle ihr Mandat nicht im Sinne der Wahlkampagne der Linken für ein bezahlbares Berlin aus, so ihre Begründung.

 Emde hat angekündigt, den Einzelsitz im Abgeordnetenhaus zwischen Linken und Grünen besetzen zu wollen

Doch Emde hat angekündigt, den Einzelsitz im Abgeordnetenhaus zwischen Linken und Grünen besetzen zu wollen. Nach ihrem Ausschluss rief sie alle nun zweifelnden Ge­nos­s:in­nen dazu auf, nicht aus der Partei auszutreten: „Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.“ Zumindest in Teilen der Basis bekommt Emde dafür Zuspruch, etwa von dem neuen innerparteilichen Zusammenschluss „Sozialistische Vernetzung“, aus dessen Kreis es hieß, die Fraktion habe die „Palästinasolidarität verraten“.

Doch prominente Unterstützung aus dem Berliner Landesverband war nicht zu vernehmen. Die ebenfalls wegen ihrer israelkritischen Haltung bereits in den Fokus geratene neue Abgeordnete Martha Kleedörfer, die sich öffentlich vorher gegen einen Ausschluss aussprach, positionierte sich nur indirekt. Auf Instagram teilte sie einen Beitrag von drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, in dem es am Mittwoch hieß: Angesichts der Angriffe auf Parteimitglieder stehe man hinter „den vielen neuen Abgeordneten“ und lasse sich „nicht auseinanderdividieren“.

Grüne und SPD zufrieden

Grüne und SPD gaben sich nach dem Ausschluss erleichtert. Es sei gut, dass die Linke so entschieden habe, reagierte Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde. Und von SPD-Partei- und Fraktionschef Steffen Krach hieß es am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio: Jetzt könne man sich bei den Koalitionsverhandlungen wieder anderen Themen widmen.

Was so klang, als ob man nun ohne Emde problemlos Richtung rot-grün-roter Koalition marschiere, schränkte Krach gleich darauf selbst wieder ein: „Wenn es klar antisemitische Vorfälle in Zukunft gibt, dann wird es wieder Ausschlüsse geben, das ist ganz klar vereinbart.“ Die drei Parteien hatten dafür noch vor dem Start von Sondierungsgesprächen einen Mechanismus festgelegt.

Ein Bündnis mit der Linkspartei als Wahlsiegerin und den Grünen ist für den SPD-Chef alternativlos – was Krach auch daran festmachte, dass die Grünen sich ganz eindeutig auf Rot-Grün-Rot festgelegt hätten. Die Variante einer CDU-geführten Keniakoalition mit Grünen und SPD hätte im Parlament zwar ebenfalls eine Mehrheit, jedoch nur eine von drei Stimmen. Die frühere Regierungschefin und amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey favorisierte jüngst im taz-Interview eine links-grüne Minderheitsregierung mit der SPD als Oppositionsfraktion.

Lange Zeit zum Beraten bleibt in der Nach-Emde-Phase nicht: Nicht nur die Gruppe „Bezirke“ von Nochbürgermeisterin Herrmann, sondern alle 14 Facharbeitsgruppen sollen offenbar in dieser Woche ihre Verhandlungen abschließen. Ab nächster Woche liegt der Ball dann ausschließlich und abschließend bei der sogenannten 24-köpfigen Dachgruppe, zu der auch alle Fraktions- und Parteivorsitzenden gehören.

Koalitionsvertrag bis Januar

Bis Anfang Januar soll nach Angaben der drei beteiligten Parteien der Entwurf eines Koalitionsvertrags vorliegen. Ziel sei es, dann direkt in den Mitgliederentscheid einzusteigen, sagte Linkspartei-Sprecherin Diana Buhe der taz. Die Grünen haben für den 16. Januar eine Landesdelegiertenkonferenz angesetzt, die eine vorangehende Onlineabstimmung formal bestätigen soll. Die SPD will nach eigenen Angaben am 4. Januar mit einem bis zum 19. Januar laufenden Mitgliedervotum beginnen.

Offen ist, wann die jetzige Chefin der Linksfraktion, Elif Eralp, zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden könnte. Die nächste reguläre Sitzung nach dem Grünen-Parteitag wäre am 28. Januar. Zu hören ist aber auch von einer Sondersitzung am 21. Januar.