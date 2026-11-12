Der Politik-Podcast der taz Was kann die Weltklimakonferenz noch bewegen?

Friedrich Merz feiert lieber seinen Geburtstag beim Italiener, als zur UN-Klimakonferenz ins türkische Antalya zu fahren. Das passt zur Klimapolitik seiner Regierung: Statt den Kampf gegen die Erderhitzung voranzutreiben, setzt sich der Bundeskanzler für eine Verschiebung des Verbrenner-Aus ein und lässt seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Energiewende ausbremsen.

Elf Jahre nach der legendären Klimakonferenz in Paris scheint die engagierte Politik gegen die Erderhitzung ihre beste Zeit hinter sich zu haben. Die Rechten haben Klimapolitik zu einem Kulturkampfthema gemacht, nicht nur in Deutschland. US-Präsident Donald Trump hat ein immenses Rollback in der Klimapolitik eingeleitet, das weltweite Auswirkungen hat. Währenddessen werden die dramatischen Auswirkungen der Klimakrise immer sicht- und spürbarer.

Kann die Weltklimakonferenz dagegen noch etwas unternehmen? Wird Deutschland wie geplant 2045 klimaneutral sein? Und wo ist die Klimabewegung in diesen Zeiten geblieben, in denen sie so dringend gebraucht wird?

Foto: taz Weltklima­konferenz in Antalya Vom 9. November an treffen sich Regierungen aus aller Welt, um über Klimakrise sowie Klimaschutz zu verhandeln – und darüber, wer zahlt. Die taz berichtet von vor Ort.

Über diese Fragen spricht taz-Parlamentsredakteurin Anja Krüger mit taz-Klima-Redakteur Jonas Waack, taz-Klimahub-Redakteurin Tabea Kirchner und dem taz-Klima-Autor Nick Reimer.

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