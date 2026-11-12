piwik no script img
Die Moderator:innen des Bundestalk sitzen an einem Tisch.

Der Politik-Podcast der taz Was kann die Weltklimakonferenz noch bewegen?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weltweit ist Politik gegen die Erderhitzung unter Druck geraten. Ist die UN-Klimakonferenz ein verstaubtes Relikt oder kann sie noch etwas in Gang setzen?

Anja Krüger
Tabea Kirchner
Nick Reimer
Jonas Waack
von Anja Krüger, Tabea Kirchner, Nick Reimer und Jonas Waack

Diesen Artikel teilen

Friedrich Merz feiert lieber seinen Geburtstag beim Italiener, als zur UN-Klimakonferenz ins türkische Antalya zu fahren. Das passt zur Klimapolitik seiner Regierung: Statt den Kampf gegen die Erderhitzung voranzutreiben, setzt sich der Bundeskanzler für eine Verschiebung des Verbrenner-Aus ein und lässt seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Energiewende ausbremsen.

Elf Jahre nach der legendären Klimakonferenz in Paris scheint die engagierte Politik gegen die Erderhitzung ihre beste Zeit hinter sich zu haben. Die Rechten haben Klimapolitik zu einem Kulturkampfthema gemacht, nicht nur in Deutschland. US-Präsident Donald Trump hat ein immenses Rollback in der Klimapolitik eingeleitet, das weltweite Auswirkungen hat. Währenddessen werden die dramatischen Auswirkungen der Klimakrise immer sicht- und spürbarer.

Kann die Weltklimakonferenz dagegen noch etwas unternehmen? Wird Deutschland wie geplant 2045 klimaneutral sein? Und wo ist die Klimabewegung in diesen Zeiten geblieben, in denen sie so dringend gebraucht wird?

Grafik eines brennenden Globus' in orange-rot

Foto: taz

Weltklima­konferenz in Antalya

Vom 9. November an treffen sich Regierungen aus aller Welt, um über Klimakrise sowie Klimaschutz zu verhandeln – und darüber, wer zahlt. Die taz berichtet von vor Ort.

Über diese Fragen spricht taz-Parlamentsredakteurin Anja Krüger mit taz-Klima-Redakteur Jonas Waack, taz-Klimahub-Redakteurin Tabea Kirchner und dem taz-Klima-Autor Nick Reimer.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de, Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema

klimawandel

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden

meistkommentiert