Debatte um mehr MedizinstudienplätzeEin Rezept gegen den Ärz­t:in­nen­man­gel

In Deutschland droht eine medizinische Unterversorgung. Eine neue Studie zeigt: Die Regionen, die Ärz­t:in­nen ausbilden, haben eine bessere Versorgung.

Medizinstudierende schreiben einen Test
Heiß begehrt: das Studium der Humanmdezin an deutschen Unis Foto: Alex Kraus/laif
Ralf Pauli
Von Ralf Pauli

Berlin taz | Wer in Deutschland Medizin studieren will, braucht gute Nerven sowie einen Plan B. Denn die Chancen, einen der begehrten Studienplätze zu bekommen, liegen nicht sonderlich hoch. Auf bundesweit 10.219 Studienplätze kamen im vergangenen Wintersemester 32.966 Be­wer­be­r:in­nen – nicht mal je­de:r Dritte durfte sein Wunschstudium aufnehmen. Der Hauptgrund für die begrenzten Kapazitäten sind die immensen Kosten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes belaufen sie sich auf rund 25.000 Euro pro Jahr und Platz.

Die Investitionen in mehr Studienplätze könnten sich trotzdem bezahlt machen. Das jedenfalls legt eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) nahe, die am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Demnach weisen die Regionen mit einer medizinischen Fakultät oft eine höhere Ärz­t:in­nen­dich­te auf.

So gibt es beispielsweise in der Region Schleswig-Holstein Ost, in der ein Medizinstudium an der Uni Lübeck möglich ist, pro 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen 261 Ärz­t:in­nen – in der Nachbarregion Schleswig-Holstein Süd (ohne medizinische Fakultät) sind es nur rund 171 Ärzt:innen. Dieser „Klebeeffekt“ sei in ganz Deutschland zu beobachten, sagt Studienautor Cort-Denis Hachmeister der taz.

Für seine Auswertung hat der Datenanalysespezialist beim CHE die regionale Ärz­t:in­nen­dich­te aus den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung in Beziehung zu den Hochschul­stand­orten gesetzt. Das Ergebnis: Auch Regionen abseits der Metropolen – etwa um Bonn, Göttingen oder Rostock – profitieren vom medizinischen Nachwuchs vor Ort. Auch hier sind die Nachbarregionen oft deutlich schlechter versorgt.

Sehr langsame Aufstockung

„Mich hat überrascht, wie klar dieses Bild ist“, sagt Hach­meis­ter. Er hofft, dass die Länder erkennen, wie sehr der Ausbau der Studienplätze in ihrem eigenen Interesse liege. In den letzten zehn Jahren seien trotz vieler Appelle die Plätze für Stu­di­en­an­fän­ge­r:in­nen nur um rund 1.000 gestiegen. Der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) forderte Anfang 2023 5.000 neue Plätze – mit bescheidenem Erfolg.

In Bremen und Brandenburg kann man an keiner staatlichen Uni Medizin studieren

„Viele Bundesländer bilden nach wie vor unter ihrem Bedarf aus“, kritisiert Hach­meis­ter. In Bremen und Brandenburg könne man aktuell sogar noch an keiner staatlichen Hochschule Medizin studieren – auch wenn sich dies in Brandenburg ab dem Wintersemester 2026/27 ändert. Am meisten Me­di­zi­ne­r:in­nen bilden aktuell gemessen an der Ein­woh­ne­r:in­nen­zahl das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern aus.

Seit Jahren wird diskutiert, ob die Anzahl der Medizinstudienplätze ausreicht, um eine alternde Gesellschaft zu versorgen. Aktuell sind nach Angaben der Bertelsmann Stiftung rund 5.000 Stellen für Haus­ärz­t:in­nen unbesetzt. Nach Hochrechnungen der Bosch-Stiftung werden im Jahr 2035 rund 11.000 Haus­ärz­t:in­nen fehlen, knapp 40 Prozent der Landkreise droht eine Unterversorgung. Gründe dafür sind, dass Hausärzte zunehmend in Teilzeit arbeiten oder altersbedingt aufhören. Die Versuche, die ländliche Versorgung über sogenannte Landarztquoten zu verbessern, sind bislang mäßig erfolgreich.

Was die neue Bundesgesundheitsministerin, Nina Warken (CDU), die auf Haus­ärz­t:in­nen als erste An­sprech­part­ne­r:in­nen im Gesundheitssystem setzt, gegen die drohende Unterversorgung unternehmen möchte, ist unklar – ebenso ob der Bund die Länder beim Ausbau der Studienkapazitäten unterstützen würde. Eine entsprechende Anfrage der taz ließ das Gesundheitsministerium unbeantwortet.

Grüne fordert bessere Arbeitsbedingungen

Aus Sicht der Grünen-Bundestagsabgeordneten und Gesundheitsexpertin Paula Pie­chotta wäre ein Ausbau der Studienplätze mit Bundesgeldern jedoch der falsche Weg. „Wir brauchen nicht mehr Medizinstudienplätze in Deutschland, sondern bessere Arbeitsbedingungen für Ärz­t:in­nen sowie eine Aufwertung der nichtakademischen Gesundheitsberufe“, sagt Pie­chotta der taz. Sie halte es für einen Irrsinn, dass Assistenzkräfte bis heute oft kein Blut abnehmen dürfen.

Piechotta begrüßt aber, wenn neue Medizinstandorte wie im Fall Brandenburgs auf dem Land errichtet würden: „Wir wissen, dass Ärz­t:in­nen eigentlich nur dann auf dem Land arbeiten, wenn sie entweder dort herkommen oder sich im Rahmen ihrer Ausbildung dort niederlassen.“

Das kann auch in Wien oder Budapest sein. Wegen der fehlenden Studienplätze studieren aktuell über 9.000 Deutsche im Ausland Medizin. Wie viele danach nach Deutschland zurückkehren, wird nirgends erfasst.

Themen #Studium #Studiengang Medizin #Ärztemangel #Nina Warken Gesundheitsministerin
Mehr zum Thema
Blick aus einer Tomographen Röhre auf eine Gruppe Politikerinnnen, u.a. Die Gesundheitsministerin Warken und medizinisches Personal

Krankenhausreform erneut auf dem Tisch

Nur eine kleine Anpassung?

Viel Streit gab es, bis die Krankenhausreform beschlossene Sache war. Die neue Gesundheitsministerin schnürt den Sack jetzt wieder auf.
Von Manuela Heim
Ein Stethoskop

Ärztemangel in Berlin

Nachwuchs verzweifelt gesucht

Praxen sind in der Hauptstadt höchst ungleich verteilt – vor allem im Osten herrscht Ärztemangel. Bezirke suchen nach Wegen, junge Mediziner zu locken.
Von Marina Mai
Studierende sitzen in einm Saal an Einzeltischen und warten auf die Arbeitsbögen für den Medizinertest

Forscher über fehlende Studienplätze

„Die Politik wälzt die Kosten ab“

Rund 7.500 Deutsche studieren Medizin im Ausland, hat Bildungsforscher Gero Federkeil errechnet. Er fordert, dass die Po­li­ti­k sich stärker um diese Gruppe kümmert.
Interview von Ralf Pauli

